El juicio político a Javier Corral: insuficiente

Gerardo Cortinas Murra, abogado, activista y compañero de páginas en esta Casa Editora, presentó una denuncia contra el exgobernador Javier Corral para someterlo a juicio político. La comisión jurisdiccional del Congreso del Estado determinó instruir dicho proceso, y está recabando diversa información para ello.

Al cierre de esta edición, Cortinas anunció que retiraría la denuncia para replantear su estrategia procesal. Al margen de todo ello, parecería que el camino que el grupo en el poder está siguiendo es la del juicio político.

Es importante recordar que la única sanción que existe en el juicio político es la de destitución y/o inhabilitación. Por ello es que, si bien reconocemos el esfuerzo y valentía de un ciudadano como Cortinas, las autoridades estatales deben ir más allá.

Javier Corral cometió una serie de delitos que son punibles no únicamente con una destitución o inhabilitación, sino con prisión. Coacción, extorsión, tortura, manipulación de evidencia en carpetas penales, sin contar los delitos patrimoniales en que él y súbditos de él (quise claramente decir súbditos, no subalternos) incurrieron durante su gobierno.

Creo que el juicio político a Javier Corral es oportuno, mas no es suficiente. Lo único que están dándole es un micrófono para que siga denostando, y señalando a la gobernadora María Eugenia Campos. ¿Seguros que quieren ir a pelear con Corral en la arena mediática? Corral ha demostrado que en lo único que es bueno es en la perorata. Un histrión como él bien puede tomar esta oportunidad como un trampolín político.

Cuando María Eugenia Campos era alcaldesa de la capital y aspirante a la gubernatura, no se le sometió a juicio político; se le sometió a un tortuoso y complicado proceso penal, del cual se desprendió que Corral y sus operadores habían fabricado pruebas para procesarla, encarcelarla y dejarla fuera de la sucesión en Chihuahua. ¿Por qué entonces no se le mide con la misma vara? Si Corral no tiene nada que esconder, entonces la verdad saldrá a la luz en un proceso penal, mismo que tiene méritos por todo lo anteriormente dicho.

Si la instrucción del proceso de juicio político es solamente una preparación para el proceso penal, entonces creo que están empezando al revés. Corral se victimizará, y posteriormente la Fiscalía tendrá que acreditar no solamente elementos de prueba en un juicio penal, sino que tendrá que pelear igualmente en el plano mediático.

No queda claro si el fiscal General del Estado quiere hacerle un favor a Javier Corral, o si le falta tener visión política. En cualquiera de ambos casos, es grave que a casi un año de haber asumido su responsabilidad, la Fiscalía no haya podido integrar ninguna carpeta contra Corral. Simplemente con la alteración de pruebas para someter a su jefa (la hoy Gobernadora del Estado) a un proceso penal viciado, el fiscal Fierro tendría elementos para procesar al propio Corral y sus funcionarios.

En lo personal, siempre he estado en contra de la politización de la justicia. Más cuando hay elementos para investigar y someter a juicio a una persona que cometió una serie de delitos, los mismos no deben quedar impunes. En la misma medida que una persona no debe ser juzgada penalmente solamente por el cargo que ocupó, tampoco debe ser exculpada precisamente por la misma razón.

Entre más se tarde la Fiscalía General del Estado en integrar una carpeta de investigación contra Javier Corral, César Peniche, Francisco González, Arturo Fuentes, Eduardo Fernández, y otros integrantes de esa caterva de corruptos, más difícil tendrá hacerlo. El actual gobierno está a punto de cumplir un año de haber asumido el poder. Entre más tarden en tomar decisiones difíciles, más complicado será tomarlas. El tiempo juega a favor del exgobernador Javier Corral. Las autoridades estatales deben estar conscientes de esto.