El juez constitucional y la objeción contramayoritaria

La jurisdicción constitucional es uno de los grandes activos de las democracias contemporáneas. Se suele afirmar que el primer gran modelo de Tribunal Constitucional concentrado es el que se erigió en la Constitución austriaca de 1920, carta suprema que lleva, en su configuración, la impronta del gran genio de Viena: Hans Kelsen. Lo que se buscaba con la instauración de ese tribunal era ejercer un control de la regularidad constitucional, es decir, dotar de vida orgánica a un “guardián” de la Constitución que se encargaría de cuidar que las normas derivadas o secundarias no vulneraran el texto constitucional.

La idea original sobre ese guardián era considerarlo como una especie de “legislador negativo”, es decir, ese custodio de la Constitución tenía restricciones y no debería representar un súper poder que invadiera la competencia del legislador “democrático”, sino simplemente tener la facultad orgánica para expulsar del sistema las normas secundarias que llegaran a oponerse a la Constitución, por eso la estricta connotación de “legislador negativo”. Por supuesto, aun con esa restricción originaria, es evidente que la jurisdicción constitucional nace con un obstáculo en su legitimación moral y política que los críticos del control judicial de la constitucionalidad han denominado “objeción contramayoritaria”.

Esos críticos siempre se han preguntado por qué un poder que no es electo por el pueblo puede invalidar normas jurídicas que han sido creadas por un representante popular, es decir, el legislador. Esa discusión no es nueva y tiene, en sus orígenes conceptuales, a Alexander Bickel como uno de los primeros pensadores que advirtieron la presencia de esa “objeción contramayoritaria”. En su célebre texto “The Least Dangerous Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics”, Bickel señaló: “La dificultad radical es que el control judicial de la constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria a nuestro sistema. Cuando la Suprema Corte declara inconstitucional una ley o una acción de un Ejecutivo electo, ella tuerce la voluntad de los representantes del pueblo real aquí y ahora, ella ejerce control, no en nombre de la mayoría prevaleciente, sino en su contra. Esto, sin connotaciones místicas, es lo que realmente sucede”.

En nuestro país, existe actualmente una discusión muy amplia que envuelve el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con relación al trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con frecuencia, el presidente parece evocar la objeción contramayoritaria. Ha mantenido no solamente una actitud de crítica sino también de reproche hacia al trabajo de los ministros que la integran. En una de sus más recientes exposiciones matutinas, inclusive llegó a deslizar la idea de que ya es tiempo de dar paso a la elección popular de los jueces, sobre todo, de los jueces constitucionales.

En Chihuahua, diversos operadores políticos han manifestado su posición con relación a un tema que no tiene porqué ser desechado de antemano, sino que amerita, dada su trascendencia pública, una discusión de amplio espectro, en la que no solamente se aborde la cuestión orgánica sobre la posibilidad de que los jueces constitucionales sean electos popularmente, sino aspectos que van más allá de la superficie y el lugar común. Y uno de esos puntos de partida tiene que ser el análisis serio sobre la legitimidad del papel de la jurisdicción constitucional en las sociedades contemporáneas.

Otra cuestión toral es, también, entender que los jueces constitucionales, esto es, las Supremas Cortes o los Tribunales Constitucionales en los sistemas donde se cuente con ellos, no son juzgadores de legalidad ordinaria; su función va mucho más allá de las disputas que se ventilan en juzgados de jurisdicción común. Los jueces constitucionales deben pensar y adjudicar el derecho de manera diferente a como lo hace un juez menor. Ellos asumen un rol en el que, como en aquel viejo tribunal austriaco, se constituyen en guardianes de la Constitución, y con ello, en custodios de los derechos fundamentales de todos.

Eso sí, la objeción o dilema contramayoritario no se la pueden quitar tan fácilmente, sin embargo, existen formas o matices para paliar esa objeción. De tal escenario, quizá, sería conveniente ocuparse en otra pieza editorial.