El Juárezbus se mueve

Luego de casi tres años de espera, el pasado jueves llegaron a esta frontera los primeros 22 autobuses que brindarán servicio a los juarenses en el BRT 2 o Juárezbus, también en el BRT3 o pre troncal de la Gómez Morín, y estos son los primeros de un total de 80 unidades que se incorporan al SIT (Sistema Integral de Transporte) que incluye el BRT1 el BRT2 y la Pre Troncal de la Gómez Morín, así como todas las rutas alimentadoras de este sistema y que, en principio, serán operadas por OTV (Operadora de Transporte Vivebus) en conjunto con las empresas juarenses “Lazo 5 Puntos” (concesionaria del BRT2) y CEIBA (concesionaria del BRT3).

Pero ¡OJO! Hay que poner atención a lo que se dijo durante todos los comunicados y en la presentación de las unidades, porque ya hay quienes andan desinformando, los camiones ya están aquí, en Juárez, pero eso no significa que mañana lunes arranque el BRT2, de ninguna manera. Hay quienes se les dicen las cosas, se les repiten una y otra vez, pero su coeficiente intelectual o su capacidad de comprensión andan seriamente dañados. Va una vez más, el Juárezbus NO ARRANCA MAÑANA LUNES 22, NO.

¿Por qué si ya están las unidades en esta frontera no arranca de una vez el Juárezbus? Sencillo, porque los conductores de estos camiones tendrán una semana de capacitación especializada en la conducción de este tipo de vehículos, por los avances tecnológicos con que cuentan, pero también en las normas y reglas viales que garanticen la seguridad de los usuarios.

Luego, vendrá otra semana de pruebas, ya con los conductores debidamente capacitados, con recorridos por toda la ruta, pero sin pasajeros, para detectar las posibles áreas de oportunidad y atenderlas antes de que brinden el servicio a los juarenses. Esos recorridos incluirán desde luego, la revisión de estaciones o paraderos, máquinas de recaudo, cruceros en calles transversales, sincronización adecuada de semáforos, y otros aspectos técnicos similares, muy necesarios para asegurar una operación libre de incidentes que pudieran afectar a los usuarios.

Es por eso que será a finales de la primera semana de mayo de este año cuando se dé el arranque oficial del BRT2 o Juárezbus, ya formalmente operando y llevando pasaje a bordo. Es pertinente la aclaración para los que seguramente criticarán que aún con los camiones aquí no arranca este sistema de transporte.

Y claro, no van a faltar los que, en el paroxismo de la crítica (o sea, nomás por joder), cuestionarán por qué no se hizo todo eso antes de que llegaran las unidades, para empezar de inmediato en cuanto estuvieran aquí. Para ellos tenemos una respuesta muy simple, lógica y razonable: se necesitaban físicamente los camiones, porque no se puede capacitar a los conductores en su manejo, operación y conducción sin las unidades. Así de simple.

De hecho, esa fue una de las tantas deficiencias que tuvo el proyecto impulsado y ejecutado por el ex gobernador Corral ya casi al final de su mandato, nunca se consideró qué tipo de camiones se requerían, vaya, ni siquiera se sabía ni se consideró dónde adquirirlos.

Va una vez más, el Juárezbus o BRT2 iniciará formalmente operaciones por allá del 5 o 6 de mayo, NO ANTES, por las razones ya expuestas. Y va a iniciar, en una primera etapa con 22 unidades en servicio, para que paulatinamente se vayan incorporando las demás, hasta llegar a 100, conforme el proveedor las vaya entregando.

De acuerdo con los planes aprobados entre transportistas y autoridades de gobierno, dichas unidades se distribuirán de la siguiente manera: 50 para BRT1, 35 para BRT2 y 15 para el BRT3, también se acordó ya que El BRT 1 lo manejara el Estado, ya que se le quitó al concesionario anterior por su evidente fracaso. El BRT2 está concesionado a Lazo 5 Puntos,una empresa conformada por los concesionarios que en la actualidad dan el servicio por la calle, se quitan de circular por el carril de extrema derecha para utilizar solo el carril confinado y el BRT3 está concesionado a CEIBA, otra empresa juarense y también conformada por los que circulan por la derecha y se subirán al carril confinado.

Y es que no son unos camiones cualesquiera, no, estamos hablando de lo más moderno y avanzado en tecnología en este tipo de unidades de transporte urbano, son camiones de la marca Mercedes Benz, modelo 2024, con puertas al centro por ambos lados de cada unidad, pisos podotáctiles para personas con capacidades diferentes, clima artificial (frío y caliente), cada asiento tiene un contacto USB para cargar dispositivos móviles y pueden trasladar hasta 80 personas.

También, cada unidad tiene instaladas 5 cámaras de seguridad conectadas en tiempo real a la Plataforma Centinela, cuentan con Sistema de Localización Satelital (GPS), grabadora y una consola Metgroup para gestionar la flota. De lo mejor que hay en el mercado actualmente.

La semana que hoy termina, la gobernadora del estado, Maru Campos, estuvo en esta frontera, para recibir y entregar las unidades, realizando un recorrido a bordo de una de ellas, y lo dijo con mucha claridad, pero bueno, cada quien oye lo que quiere oír.

Precisamente para establecer con precisión y claridad ese punto, me voy a permitir transcribir, textualmente, una parte del comunicado oficial que se emitió con motivo de ese evento:

“Como parte de su gira de trabajo por Ciudad Juárez, la Gobernadora del Estado encabezó el arranque de la entrega de Tarjetas Juárez Bus, para los usuarios del sistema de transporte BRT.”

Sigue: “En las instalaciones del Estadio Juárez, la mandataria, en compañía del secretario general de Gobierno, recibió además primeras 22 unidades que cubrirán la Ruta Troncal 2, las cuales se prevé, inicien operaciones durante la primera semana del mes de mayo.”

“A bordo de una de las unidades entregó las primeras 8 Tarjetas Juárez Bus, de las 20 mil que se distribuirán sin costo a personas con problemas de movilidad, adultos mayores, estudiantes y a integrantes de los pueblos originarios.” Fin de la cita.

¡Más claro no se puede! Pero aún así hubo comunicadores y comentaristas que se atrevieron a afirmar, y a publicar incluso, que la gobernadora había asegurado que el BRT2 arrancaba mañana, nada más falso y tendencioso que eso.

Es probable que ese nivel de desinformación tendenciosa no se trate de un simple gazapo periodístico, sino que forme parte de todo un maquiavélico plan, bien orquestado, para intentar que los juarenses se confundan, primero, y luego suba el nivel de enojo ante lo que hubiera podido parecer un incumplimiento del gobierno, aún ya con los camiones en suelo juarense. No hay tal incumplimiento, el boletín oficial claramente dice: “…LAS CUALES SE PREVÉ, INICIEN OPERACIONES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO.”, no mañana, ni pasado, ni el fin de semana, no, será al final de la primera semana de mayo.

Sin embargo, a despecho y coraje de algunos perseverantes y tozudos críticos –para no decirles necios o aferrados- el BRT2 o Juárezbus está a nada de iniciar operaciones en Juárez para satisfacer adecuadamente una de las más sentidas demandas de los juarenses de a pie: mejorar y modernizar el transporte urbano.

Como en otras ocasiones lo hemos escrito y publicado, quienes se opusieron ferozmente al BRT2 lo hicieron desde la comodidad de sus automóviles, cobijados por sus aires acondicionados o calefacción, y lamentando profundamente que ya no podrán dar vuelta a la izquierda donde se les pegue la gana, eso es lo que más le duele y añoran, jamás pensaron ni por un minuto en quienes deben llegar a sus destinos en un transporte público.

Lo bueno de todo esto es que, pese a la tozuda e irracional oposición de algunos, el BRT2 va, y no solo eso, también el BRT1 y el BRT3, pero además vendrán en el futuro otros BRT’s, esta ciudad requiere al menos unos 15 sistemas de transporte de ese tipo, así que… les recomiendo resignación y que se busquen otra causa para sus grillas, porque esta… esta, ya la perdieron.