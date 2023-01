El Juárez de ayer y hoy

La cultura popular es uno de los aspectos que más influyen en el éxito de un lugar determinado.

Ciudad Juárez se ha caracterizado a lo largo de su historia moderna por lugares icónicos que atrajeron a cientos o miles de visitantes, y que hoy en día sólo forman parte de recuerdos colectivos; me refiero a esos espacios emblemáticos que desaparecieron para ser reemplazados por nuevos y modernos centros de trabajo, malls, restaurantes, antros y hoteles de reconocidas cadenas.

Cómo olvidar cuando sin miedo a la violencia y con el único objetivo de sacarle brillo a la pista con tu grupo de amigos recorrías la Lincoln o la Juárez el sábado por la noche.

Inolvidables los domingos familiares cuando despertabas temprano para ir a pasear a Futurama y más tarde ir a ver una película al Cinemark o si nos vamos poquito más atrás, al Cine Victoria.

¿Recuerda usted lector esos lugares icónicos que representaban al Juárez del ayer y que hoy ya no existen?

Cuando el padre de familia asistía los fines de semana a las corridas de caballos en aquel lujoso Hipódromo, ubicado en la Vicente Guerrero, lugar que pronto será un Hospital de Especialidades.

O quién no recuerda Play Magic, ese lugar ubicado al interior de Plaza de las Américas, que tenía un enorme barco que te hacía ir de un lado a otro mientras gritabas y carcajeabas por el temor de salir volando del juego, eso me lo contaron porque no me tocó, sin embargo, esa sala de juegos desapareció y hoy en día son locales comerciales.

Juárez y su vida nocturna también cambió: El Olé, Vértigo, Electric Q, Chamucos, y el famoso bar de los 80, El Noa Noa, permanecen solo en los recuerdos de muchos.

Inevitable para mí es pasar por Plaza Monumental y no recordar la querida Plaza de Toros, recinto que, además de las corridas, también fue escenario de cientos de artistas que ahí se presentaron.

Ese mismo sentimiento viene a mí cuando circulo por la Heroico Colegio Militar y me topo con la estatua de un enorme bombero trepando una escalera, ahí, en las instalaciones de lo que hoy es Protección Civil, fue la Feria, esa fiesta anual llena de juegos mecánicos, comida y diversión familiar; a unos metros también se ubicó el Poliforo Juan Gabriel, espacio que vio cantar a la fallecida Jenni Rivera así como al Divo de Juárez, Juan Gabriel.

Pero hay un lugar, el más icónico (para mí) de Ciudad Juárez: Gardié.

Ese edificio en forma de ‘bola’ ubicada en la curva de San Lorenzo, a unos metros de la iglesia, fue inaugurada en el 1988 y fungió como bar, restaurante e incluso estación de radio.

Para los años 90, el edificio cerró debido a que era incosteable mantenerlo. Pero en febrero del 2016, dos décadas después, regresó como Sfaira, un bar catalogado como ‘elite’, sin embargo, ese mismo también fue cerrado un año después. Parece extraño, pero me ganó la curiosidad y busqué ‘Sfaira’ en Facebook, para mi sorpresa la fanpage aún existe y parece que después de 7 años inactiva, actualizaron su fotografía de perfil y de portada (miércoles 25 de enero a las eso de las 10 de la mañana)… ¿lo van a reabrir?

Bueno, lo importante es que rescaten y den buen uso a esa estructura.

Para finalizar, me pregunto si las nuevas generaciones en unos 20 años, se preguntarán lo mismo que nosotros… ¿Desaparecerán los bares de la Gómez? ¿Qué negocios estarán en su lugar?