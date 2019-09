El Jimmy Boy y la 4T

Conocí al Jimmy en 1998, noviembre para ser más precisos. Mi querido Jaime Medina era un tipazo. Debo confesar que yo le tenía cierto rencor al principio, por las circunstancias en las que nos encontramos por primera vez.

En aquel entonces, Patricio Martínez había recuperado la gubernatura para el PRI, lo que significaba una bocanada de aire fresco para el moribundo partido de Estado. Como todos sabemos, dos años después vendría el descalabro del 2000, cuando Fox logró la famosa transición democrática, que después nos enseñaría López Obrador que no fue más que una simulación del PRIAN, finalmente la historia que conocemos hoy es la que reescribe AMLO todos los días.

Es irónico, en 1998 la fórmula ganadora fue una mezcla de panista chihuahuita de la high, convertido en priista; tan es así que muchos le decían al candidato Pan-pricio, en lugar de Patricio. En la lucha interna del tricolor se quedó fuera el célebre Artemio Iglesias, a quien tuve el gusto de conocer, “El Filósofo de Rubio”, “El Herdford”, traía a toda la estructura del partido en la bolsa y ni así pudo obtener la candidatura. Se tuvo que ir a su rancho “a cultivar las rosas”, como dijo en su última declaración pública sobre la elección interna.

Un perfil panista recuperando la gubernatura para el PRI, eso que parecía abominable para los más extremistas, se convirtió en una estrategia exitosa en las urnas. Ejemplos hay por montones sobre los cambios de partidos que resultan exitosos, AMLO es uno de ellos, el otro es Porfirio Muñoz Ledo (quien por cierto le ayudó a Fox a ganar en el 2000), Ricardo Monreal el más priista de los morenistas y un largo etcétera. Pragmatismo puro.

Pues mi compa el Jimmy era un caso de estos. Durante años, gracias al liderazgo de la familia en una colonia popular y su talento para gestionarle a la gente beneficios, se convirtió en un trabajador social auténtico e incansable. A la casa de Jimmy siempre llegaba un colono pidiendo ayuda y para todos tenía tiempo. Era un líder nato.

En la política esto es oro puro, la gente que brilla en las colonias y que se legitima ante su comunidad, sin necesitar de un puesto, un membrete o dinero, es rápidamente fichado y posteriormente integrado a las filas de algún partido político.

El Jimmy no era pendejo, al contrario, era inteligente y además era audaz. La política, –como se explica en la película de El Padrino–, es saber cuando apretar el gatillo. Es lo que se llama el timming. Recuerdo que mi amigo Jimmy, tenía un sexto sentido para los tiempos, llegaba y me decía, es hora de hacer esto, si lo hubiéramos hecho ayer estaríamos adelantados y si lo hacemos mañana ya no tendrá el mismo efecto, es hoy.

Los análisis políticos del Jimmy tenían una precisión de reloj suizo, pero también debo confesar que en ocasiones se equivocaba, bueno, el no, el cálculo, porque todo su mapa de factores estaba pensado como un diseño arquitectónico impecable, pero un dato que estuviera mal y se nos caía el cantón. Sucedió varias veces, pero cada vez que nos fue mal, salimos a dar la cara con dignidad, ni un centímetro atrás, en todo caso los que se equivocaron fueron ellos, no nosotros.

Pues este cuate, apareció en la oficina de Desarrollo Urbano del recién iniciado sexenio de Patricio Martínez. En ese momento de transición, nosotros: los priistas, los que recuperamos el Estado, que nos la rifamos en el proceso electoral, quienes nos legitimamos en las urnas, creíamos tener todo el derecho de cambiar a todos los empleados y sustituirlos por cuadros del partido ganador, no por nada habíamos esperado seis años de pesadilla con Pancho Barrio (y fuera de la nómina), eso nos daba la razón para regresar con la podadora y, como en las guerras, hacer borrón y cuenta nueva.

Así que veíamos por encima del hombro a todos, la soberbia es caraja (ya dijo AMLO que carajo no es grosería), ¡estábamos tan equivocados! En primer lugar porque la mayoría de los empleados de Gobierno, quizá un 95%, no tiene ideología, no hay un partido hegemónico en realidad, probablemente tienen cierta preferencia, pero no conocen nada de la vida interna de un partido, ni siquiera están registrados. En segundo lugar porque son trabajadores del Estado y, por cierto, son los que saben la operación de la administración pública, su trabajo, como el de cualquiera, se debe respetar.

Pues resulta que en ese momento, cuando todavía el nuevo Gobierno de Patricio no tomaba completamente las riendas de la administración, nos invitaron a varios de los priistas a trabajar por honorarios con un sueldo muy bajo, pero uno cree que la cosa es entrar y después ir creciendo, algo hay de eso, pero no siempre funciona. Para ese entonces, cursaba mi segundo semestre de la carrera de derecho y trabajaba en la notaría del Lic. Jorge Mazpulez Pérez, otro entrañable amigo.

Así, dejé mi carrera notarial en pausa y comencé una carrera en la administración pública. Y en mi novel incursión, el primer obstáculo fue: El Jimmy. Resulta que gracias a las negociaciones entre partidos políticos, le habían pagado a uno de los negociadores del PRD con varias posiciones en el nuevo gobierno, uno de ellos era el Jimmy, quien venía a competir con los auténticos priistas el mismo puesto.

En privado, por respeto y por institucionalidad, maldije las absurdas alianzas con otros partidos, ¿qué había hecho el PRD en 1998 por nosotros? ¡Nada!, mi hipótesis era tan ingenua que parecía infantil. Afortunadamente nunca lo dije. La política es así, está llena de apariencias.

Al final, la decisión fue salomónica, nos contrataron a todos, nadie quedó fuera. A partir de ahí comenzaría una gran amistad con Jimmy Boy, que pasaría por muchas etapas, me lo encontré tiempo después en la universidad donde también se convirtió en un líder de estudiantes, mientras estudiaba se alcanzó a colar en las grandes ligas de la Cámara de Diputados y fue gestor de la comisión de frontera y migración, poco tiempo después se encargó de una oficina de enlace de una diputada, nunca dejó de trabajar en la comunidad. Murió muy joven de una enfermedad incurable, pero mantuvo la dignidad hasta el último aliento.

Mi querido Jimmy: si vieras el desmadre que trae la 4T te divertirías de lo lindo, no organizan ni una miada, no operan ni un pastel para el cumpleañero, hace tanta falta la gente con oficio como tú, hermano. Hoy la gente que gobierna opina y no sabe que no sabe, no entienden. Tú sí lo entenderías, tú sabrías que todo esto es un circo donde nada es lo que parece. Un abrazo hasta donde estés.