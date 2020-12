El informe y el 2021

En fechas recientes pudimos conocer el segundo informe de gobierno del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, donde se dejó ver con un semblante fresco, una actitud relajada, incluso con un lenguaje corporal de calma, así como se proyecta alguien que conoce el tema del que va a hablar y confía en el trabajo que se ha hecho, no olvidemos que el presidente de México es uno de los mandatarios con mayor capacidad de comunicar que ya quisieran la mayoría de los políticos en la historia.

Hago énfasis en lo anterior porque no era un mensaje sencillo de ofrecer, a fin de cuentas era un mensaje del primer tercio de su mandato, que por cierto la mitad del mismo se dio en circunstancias mundiales extraordinarias por el tema de la pandemia por Covid-19, además de ser un mensaje previo a las elecciones del año 2021, donde buscará refrendar a través de las urnas el apoyo a su administración y al proyecto de la cuarta transformación en el país. Recordemos que al presidente le gusta calentar el ambiente, forzar al contrincante a mostrar sus cartas, es un animal político en toda la extensión del significado de la expresión y desde meses atrás viene preparando el escenario para la elección donde se demostrará quiénes están del lado de la 4T y quiénes prefieren el estilo conservador.

De entrada podemos decir que pinta bien el escenario con las cifras de aprobación que presenta el propio presidente cuando afirma que el 71 por ciento de los mexicanos apoyan su forma de gobernar, incluso las encuestas publicadas que peor lo posicionan, lo ubican con un 61 por ciento de aprobación; en cualquiera de los dos supuestos, a estas alturas de su encargo y después de un año tan difícil como ha sido el corriente, es preciso decir que no es una mala cifra para ningún gobernante y si ese apoyo se traduce en votos, estamos hablando de un lujo electoral que no se ha dado ningún presidente mexicano en la historia de los últimos tiempos.

También lo vimos hablar sin modestia de los logros más importantes de su gobierno y era menester hacerlo, porque gobernar respetando las libertades de 120 millones de habitantes en un país tan complejo, en situaciones pandémicas, con un pasado de asalto al erario y corrupción como el que nos antecede, no debe ser cosa fácil. Si alguien esperaba que aplicara una narrativa más reservada respecto a las consideraciones de su propio gobierno, no fue así. Ciertamente habrá material que utilizará la oposición a su gobierno para demeritar los esfuerzos expuestos, como la caída del porcentaje del Producto Interno Bruto o la cifra de muertes por contagios de Covid-19, pero haciendo honor a la sensatez, son cuestiones a las que se está enfrentando el mundo entero y no hay presidente, ni gobierno, que salga a dar cifras ideales en esos temas tan dolorosos que nos han pegado a la humanidad entera. La realidad es que mientras exista el Covid y no llegue la vacuna con una correcta implementación de la misma, será muy difícil pensar en una pronta recuperación donde la economía fluya nuevamente y podamos juzgar ese tema en su justa dimensión.

Otro tópico que vale la pena y que tendrá un impacto positivo para la izquierda mexicana en las próximas elecciones ha sido el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, muchos de sus beneficiarios este año alcanzaron la mayoría de edad y es muy claro que votaran por el gobierno que les dio la oportunidad de dignificar su vida con una oportunidad por medio del estudio o el trabajo, eso sin duda que implica una base estructural firme para el país y el partido del presidente, en un futuro próximo.

Estamos a 185 días de las elecciones intermedias y ya es claro que viviremos semanas y meses de mucha confrontación política, veremos a sus actores en un intenso golpeteo mediático, casi siempre sin sustento. En Chihuahua el espectáculo político ya comenzó, comportémonos a la altura de las circunstancias cuestionando siempre el motivo de las acciones y los golpes bajos de unos y de los otros. Otra importante recomendación para estos tiempos es no perder de vista los órganos electorales y la conformación de los mismos, pues ha llegado el momento en que ningún movimiento en la cosa pública es por mera casualidad. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.