El informe de un gobernador reprobado

Los informes de gobierno tienen como finalidad principal que los gobernantes rindan cuentas ante sus gobernados, ante la sociedad, por los actos realizados durante un período determinado. En esencia, y en teoría, deberían ser actos profundamente republicanos, democráticos y de un enorme sentido social. Lamentablemente no lo son.

El pasado viernes, el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, rindió su Tercer Informe de Gobierno a los chihuahuenses y desde ahí empezamos mal, porque en toda la publicidad oficial destinada a la promoción de dicho informe, incluso en los boletines de prensa respectivos, el Gobierno estatal lo definió como el Segundo Informe de Gobierno cuando en la práctica, y legalmente, es el tercero. Aclaremos el punto.

De acuerdo con una modificación constitucional introducida al final del sexenio de César Duarte, se cambió la fecha oficial para entregar el informe anual de trabajo del gobernador del estado, por lo que el artículo 55 de la Constitución Política del Estado señala que: “A la apertura del primer período ordinario de sesiones concurrirá el gobernador del estado quien presentará un informe por escrito en que manifieste el estado que guarda la administración pública…”. El primer período ordinario de sesiones del año inicia el primer día del mes de marzo, por lo que es la fecha en la que se debe presentar. La constitución no indica que deba ser el informe de un año de trabajo, sólo se refiere al estado que guarda la administración pública en el momento que se presenta, es decir, al inicio del período ordinario de sesiones el Congreso de Chihuahua, punto.

Siendo así, Javier Corral rindió la protesta de ley como gobernador del estado el 4 de octubre del 2016, asumiendo en esa fecha formal y legalmente el cargo, por tanto, el 1 de marzo del 2017 rindió su Primer Informe de Gobierno y, aunque ellos le llamaron el informe de los primeros 100 días, en realidad era su primer informe de gobierno, legal y formalmente, ya que tampoco correspondía a los primeros 100 días de gobierno, porque para esa fecha llevaba ya 180 días ejerciendo el cargo. Total, ni uno, ni otro.

En ese mismo orden de ideas, el 1 de marzo del 2018, Corral presentó su segundo informe de gobierno, por lo que, en consecuencia, y si Pitágoras no miente, el del pasado viernes fue su tercer informe de gobierno. La lógica es muy sencilla. Si Corral ejercerá el gobierno estatal por cinco años, le corresponde entregar cinco informes, lo cual no ocurrirá de acuerdo con su peculiar conteo, ya que se “comieron” el primer informe. Asunto menor si usted quiere, aunque en realidad no lo es tanto. Está en la ley, en la Constitución, y así debe ser. Sólo lo apunto como dato curioso que ejemplifica la manera distorsionada de ver e interpretar la ley del gobierno corralista. Mal desde el inicio.

Ahora vayamos a la estructura del informe. Al igual que un jugador de dominó revuelve todas las fichas sobre la mesa, volteadas hacia abajo –“hacer la sopa” le dicen a esa maniobra– del mismo modo el gobernador revolvió, hizo la sopa pues, con los temas de su informe. Un verdadero galimatías de cifras, datos, programas, obras, temas y ejes centrales, perfectamente bien revueltos como fichas de dominó antes de iniciar una partida. Resulta sumamente complicado realizar un análisis bien estructurado y serio del informe, porque no se puede analizar metodológicamente lo que no guarda ninguna metodología de análisis, así de simple. Pero vamos a intentarlo.

Con base en el texto íntegro de su discurso, enviado a las redacciones de los medios de comunicación en boletín oficial, analicemos las cifras proporcionadas por el mandatario estatal, que es lo verdaderamente trascendente y tangible del informe. Por cuestiones de espacio no detallaré todas las cifras de cada punto destacando únicamente las más relevantes.

Dividió los temas de su informe en cinco ejes. En el primero, que incluye Desarrollo Humano y Social, Educación y Deporte, y Salud, desglosó el gasto en cifras de la siguiente manera: 25.3 mdp para becas alimentarias, 28 mdp en rehabilitación o remodelación de espacios para el cuidado infantil, 60 mdp en pensiones alimentarias.

Luego, 225 mdp a universitarios, 191 mdp becas educativas nivel medio superior, 64 mdp a la UACH para reducir cuotas a estudiantes, 65 mdp para útiles y uniformes escolares, 585 mdp a infraestructura educativa. No mencionó cifras de inversión para deporte en su discurso. En salud detalló 276 mdp en alimentos para abatir desnutrición, sobrepeso y obesidad.

En el eje 2, que comprende Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Desarrollo Regional, el gobernador informó sobre 29 mil nuevos empleos formales en 2018; Programas Chihuahua Exponencial, conformación del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez y otros, así como, 3.5 mdd en inversión extranjera, 259 mdp de financiamiento a MiPyMES a través del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas (Fideapech), 72.7 mdp de apoyo a empresas mediante diversos programas de financiamiento, 21 mdp de apoyo a la ganadería, 70 mdp en seguros para siniestros agropecuarios.

En el eje 3, de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, dio a conocer las siguientes cifras: 788 mdp en infraestructura hídrica a través de las JCAS y JMAS, 926 mdp en rehabilitación de la red carretera, puentes y caminos; 61 mdp en coinversión con 30 municipios para obras de rastreo de caminos (no especifica proporciones de la coinversión); 167 mdp en equipamiento y rehabilitación de centros de salud, clínicas y hospitales del Sector Salud; 538 mdp en electrificación, alumbrado público, pavimentación y modernización de vialidades.

El gobernador dijo que la inversión pública total en el estado fue de 4 mil 872 millones de pesos de enero a diciembre de 2018, en relación con otro dato: de octubre de 2016 a diciembre de 2018, en capital e intereses, el gobierno pagó 15 mil millones de pesos. Fuerte contraste sin duda alguna.

En el eje 4 de Justicia y Seguridad, señaló que se invirtieron 43 mdp en municipios para patrullas, uniformes y armamento; 184 mdp en diversas obras de infraestructura para seguridad. En este tema, el gobernador fue prolífico en cifras de incremento en carpetas judicializadas, órdenes de aprehensión ejecutadas y sentencias condenatorias obtenidas, destacando que se superaron cifras de años anteriores. Señaló también reducciones de entre 6 y 10 por ciento en la incidencia de delitos como robos comercios, casas habitación y robo de vehículos, siempre claro desde la perspectiva de sus cifras oficiales, aunque no concuerden mucho con los de la percepción ciudadana, ¿o usted sí le cree al gobernador?

En cuanto a la ‘Operación Justicia para Chihuahua’ fue particularmente enfático el gobernador: "En la operación Justicia para Chihuahua, se tienen hasta el momento 46 órdenes de aprehensión, 52 vinculaciones a proceso, y 7 sentencias condenatorias. Se han asegurado 53 bienes entre inmuebles y predios rústicos con un valor próximo a los 600 millones de pesos, se cuenta también con otros bienes y ganado que podrían alcanzar un valor de 50 millones de pesos".

En el eje 5 de Gobierno Responsable, el gobernador no mencionó cifras aunque, por el tema de la responsabilidad en el ejercicio de gobernar, cualquiera hubiera pensado que aquí hablaría sobre la deuda pública y las dos fallidas reestructuraciones que ha intentado, o los supuestos ahorros en compras, licitaciones y obras, pues no, no fue así. Sólo se limitó a hacer una defensa dogmática de algunos temas en los que no le ha ido nada bien con la opinión pública.

Resumiendo, y de acuerdo con su mismo discurso, en total su Gobierno gastó 7 mil 105 millones de pesos, más los 15 mil que se pagaron por servicios de la deuda y capital, lo que nos da en números redondos 22 mil millones de pesos, para un presupuesto anual en 2018 por 66 mil 850 millones de pesos ¿en dónde quedaron los restantes 44 mil millones? ¿Gasto corriente? ¿Salarios y prestaciones? ¿Viajes y viáticos del gobernador? ¿Dónde?

De acuerdo con la encuestadora Consultores Arias, en su medición de febrero, el 71.7 por ciento de los chihuahuenses desaprueban la gestión de Javier Corral Jurado como gobernador del estado. Y lo que vimos en su Informe de Gobierno, el segundo o el tercero según se vea, explica a cabalidad las razones de este casi unánime rechazo social. Quien hace poco, poco puede informar de lo que hace.