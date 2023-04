El infierno en estación migratoria

El pasado lunes 27 por la noche los juarenses supimos, horrorizados, de la muerte de 38 migrantes en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta frontera, la que está frente al edificio de la presidencia municipal, ahí dentro, encerrados bajo candado los migrantes murieron algunos por quemaduras graves, pero, la mayoría, asfixiados por el humo de colchonetas, cobijas y ropa incendiadas. Hoy, aún se encuentran graves 11 de ellos en el Hospital General con importantes quemaduras de las vías respiratorias altas.

Aquello debió ser el Infierno de Dante, imposible siquiera imaginar una forma más terrible y angustiante de morir, además, en tierra ajena, muy lejos de sus lugares de origen de sus familiares, de sus raíces, luego de haber sufrido toda clase de maltratos, inclemencias del clima, abusos policiacos, hambre, sed, en fin, toda una serie de condiciones adversas.

Me pregunto ¿qué lleva a una persona a exponerse a un calvario como el descrito en el párrafo anterior? ¿Por qué deciden abandonar sus países de origen poniendo en riesgo incluso la vida misma? ¿Por qué soportar y enfrentar un infierno como ese?

Y la respuesta que encuentro es solo una: porque en sus países vivían un infierno peor. Solo con esa respuesta es posible entender que prefieran el martirio de ser migrantes, a permanecer sufriendo hambre, inseguridad, violaciones, falta de trabajo, represión brutal, atropellos, abusos, y toda clase de vejaciones a la dignidad de la persona humana, infringidas por sus propios gobiernos y autoridades.

Países como Venezuela, Cuba, El Salvador, Honduras, Bolivia, Colombia, Guatemala, con gobiernos dictatoriales, autoritarios, violadores de derechos humanos, represores, antidemocráticos, son los que están generando importantes éxodos de personas obligándolas a abandonar su tierra, su casa, sus raíces y exponerse a ser aún más vulnerables en busca de mejores oportunidades. Por cierto, el presidente López Obrador resalta y presume su amistad con los presidentes de todos esos países, cada vez que puede o tiene oportunidad.

Esa, y no otra, es la verdadera causa de la migración masiva en América Latina. Es cada vez más grande el número de personas que deciden abandonarlo todo para buscar mejores oportunidades de vida, aunque en esa lucha puedan morir.

Es decir, son los malos gobiernos de los países mencionados los que, con sus políticas públicas erráticas y contra los derechos humanos, terminan expulsando a sus ciudadanos, enviándolos a un verdadero viacrucis para alcanzar un mejor estatus de vida, de seguridad, de bienestar.

Pese a ello, los organismos internacionales han preferido centrar sus exigencias de trato humanitario a los migrantes, en los países que nada tienen que ver con las causas por las que migran, y que los acogen en su larga y peligrosa travesía, como es el caso de México.

Qué bueno que la ONU, ACNUR, y otros organismos similares se preocupan por el bienestar de las personas en movilidad, loable, pero qué mal que sean completamente omisos en sanciones o recomendaciones hacia los gobiernos de esos países, que son los verdaderos causantes del drama de los migrantes.

La tragedia ocurrida en nuestra ciudad no debe quedar impune, de ninguna manera, pero no culpando de todo a guardias de seguridad y agentes migratorios que también resultaron víctimas de todo un sistema que no funciona, de todo un mecanismo de gobierno que está ausente y que a toda costa trata de evadir su responsabilidad.

En septiembre de 2020, la diputada Frida Esparza aseveró “…que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Cámara de Diputados, se propone una disminución sustancial a los programas y recursos de protección y apoyo a la población de migrantes y refugiados, así como se fortalece la red de centros de detención del Instituto Nacional de Migración.”

“En el proyecto de PEF 2021 se asignan mil 868 millones 758 mil 212 pesos a las diversas instituciones y órganos que atienden a la población migrantes y extranjera en México, lo cual implica una disminución de dos millones 619 mil 048 pesos”: afirmó entonces la legisladora zacatecana.

Para 2023, el Ejecutivo federal solicitó mil 769 millones para el Instituto Nacional de Migración (INM) en el Paquete Económico 2023, lo que representa una muy importante disminución contra presupuestos anteriores, no solo en términos absolutos, sino considerando la indexación respectiva.

Todo eso sin contar la total ausencia de políticas públicas y programas específicos, del gobierno federal, para la atención de migrantes en territorio mexicano, así como las crisis derivadas de los acuerdos firmados por el presidente López Obrador, en Washington, en los que acepta que México sea un tercer país seguro para EU, pero si la asignación presupuestal correspondiente.

Los migrantes fallecidos en la estación de Ciudad Juárez no murieron por xenofobia, ni discriminación, ni por ninguna otra razón, tristemente murieron quemados o asfixiados a causa de muy lamentables descuidos de los guardias y de los agentes migratorios, que tampoco fue su intención causarles daño, simplemente actuaron con falta de capacitación, sin protocolos de seguridad, dentro de unas instalaciones totalmente inadecuadas para la estancia temporal de migrantes.

Así fue, lamentablemente así fue, y hoy tenemos que lamentar la muerte de 39 seres humanos que, buscando una mejor vida solo encontraron la muerte, pero nada de todo lo anterior es responsabilidad de quienes hoy están siendo procesados penalmente, ellos no deciden su capacitación, ni la aplicación de protocolos de seguridad, ni una instalación adecuada, eso, eso lo deciden sus jefes.

Eso lo sabe muy bien el secretario de gobernación, y por eso, ahí sí, ni tardo ni perezoso salió a “quitarse la barra”, a evadir responsabilidades, porque siendo la política migratoria una facultad y una obligación constitucionales que le corresponden completamente a él, se la quiso endilgar a otro funcionario del gabinete presidencial.

Es tan grave y ominosa la actitud del gobierno federal que, hoy, los 11 migrantes que sobrevivieron, gravemente lesionados, están siendo atendidos en el Hospital General de esta frontera, con cargo al presupuesto estatal, por un grupo interdisciplinario de médicos, con todo el equipo e instrumental necesario, para intentar devolverles la salud. Los reportan extremadamente delicados, y el gobierno federal sigue ausente.

Resulta grosera, ofensiva y hasta burlona la postura del gobierno federal, encabezada directamente por el presidente López Obrador a través de su secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, al pretender que creamos que toda la responsabilidad de la enorme tragedia ocurrida en esa estación migratoria, es solo de los guardias y agentes migratorios. Lo ocurrido es muy grave como para que nos quieran vender espejitos.

El INM requiere de presupuesto adecuado para su funcionamiento, los agentes y funcionarios migratorios requieren de la capacitación y especialización adecuadas para cumplir sus funciones, las instalaciones del INM deben ser dignas, suficientes y adecuadas para brindarles a los migrantes una estancia segura y que salvaguarde su integridad y sus derechos humanos, y todo eso es justo lo que no hay en el INM, y todo eso depende de la más alta autoridad en esa materia, y, según la constitución es el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En notas publicadas en El Diario se consigna el reclamo de familiares de venezolanos fallecidos en la estación migratoria, pidiendo o exigiendo un alto a la xenofobia, comprendemos muy bien su dolor y la tragedia que viven, pero no fuimos los juarenses los que los expulsamos de Venezuela, no somos nosotros responsables de su drama, hemos sido por demás empáticos y solidarios con todos los migrantes que pisan nuestro suelo, y oramos porque pronto encuentren la paz y la resignación por su pérdida. En Paz Descansen nuestros hermanos migrantes fallecidos el lunes 27 en esta ciudad.