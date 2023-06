El inexistente ‘Transporte Rápido de Autobuses’

“El ‘Transporte Rápido de Autobuses’ o ‘Bus Rapid Transit’ por sus siglas en inglés (BRT) es un servicio de transporte colectivo, diseñado con servicios e infraestructura para mejorar el flujo de pasajeros.

El BRT combina la capacidad y la velocidad del tren ligero o del metro, junto con la flexibilidad, menor costo y la simplicidad de un sistema de autobuses. El BRT se caracteriza por transitar generalmente por carriles exclusivos al centro de los corredores. El ingreso a los autobuses se hace a través de estaciones donde previamente pagan los pasajeros en lugar de realizar el pago en el interior de los autobuses. Las estaciones en las rutas troncales están construidas sobre plataformas al nivel del piso del autobús para facilitar la accesibilidad y reducir el tiempo de abordaje, especialmente de personas discapacitadas o de movilidad reducida.

Sus objetivos son: Ofrecer un servicio de calidad, eficiente, cómodo y seguro, con el que se mejorará la movilidad y accesibilidad de la población juarense. 2. Mejorar la calidad del servicio de transporte público a través de una operación más eficiente respecto a costos, tiempos de viaje y capacidad de pasajeros. 3. Descongestionar las vialidades en la ciudad, con una reestructuración de rutas y la reducción de unidades de transporte público en circulación. 4. Modernizar y renovar la flota vehicular con tecnologías menos contaminantes”, texto extraído del documento Reunión Virtual Ordinaria del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica de Ciudad Juárez, Chihuahua / El Paso, Texas / Condado de Doña Ana, New México.

Incongruente, ¿no? Todo lo descrito párrafos arriba suena un poco lejos de la realidad, pues el BRT (I y II) en Juárez es solo un dolor de cabeza para los que aquí vivimos; el trafiquerío diario, vueltas prohibidas, accidentes fatales y las mentadas de progenitora e infracciones por circular donde no se debe son el pan de cada día.

Actualmente, las avenidas y calles de Juárez se han visto afectadas por obras inservibles que merman la movilidad de los juarenses en lugar de beneficiarla y eso definitivamente no está en discusión.

Ejemplo claro de la ineficiencia de dichas obras son las del Centro Histórico.

“Necesitamos que ya nos entreguen la Plaza de Armas para poderla remodelar”, dijo en días pasados el presidente municipal debido a que la entrega de las obras fue pospuesta por Obras Públicas.

Dichas estaciones del BRT no solo son un problema para los conductores, pues usuarios de éste transporte siguen en espera de que también les beneficie a ellos, en tiempo, seguridad y economía, y por lo pronto, siguen trasladándose en ruteras, o en Didi o Uber, pues de andar a pie y con estos calorones, está canijo.

Por fortuna, justo ayer y como siempre, para beneficio de los ciudadanos, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, anunció que ante la falta de uso de los carriles confinados de la primera ruta troncal la cual ya no se usa, no se va a infraccionar a los conductores que circulen por ahí en eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, “No se están usando y hay mucho tráfico, entonces no tiene sentido”, dijo.

Es necesario fortalecer el sistema de transporte en Juárez y agradecemos al alcalde por intervenir en éste tipo de situaciones para beneficio de todos.

Pese a las adversidades, poco a poco Juárez se transforma en la ciudad que merecemos.