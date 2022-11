El INE sí se toca

Era la pancarta dominante, el eslogan protagónico. Había otros, dotados de mayor imaginación y chispa, pero eso de que “el INE no se toca” fue sonsonete en las redes, desde antes de las marchas, en varias partes del país. Viéndolo bien, la frase cayó como anillo al dedo para la motivación de la caminata. Quien empuñaba la manta creía que su actitud era de vanguardia cuando en realidad apostaba por el carácter más estático y rancio de la política práctica. Más que protesta, la marcha parecía una procesión por el culto a lo sagrado. En Ciudad Juárez, cerca de trescientas personas caminaron por la avenida Tecnológico.

Así, el INE a las primeras de cambio se convirtió en fetiche. Y José Woldenberg, en la Ciudad de México, en gran predicador. De ahora en adelante todos debemos persignarnos frente a estas tres siglas. Quizá, ninguno de los marchantes reparaba en que el canto del “INE no se toca” es una oda a la antítesis de la democracia. En un sistema que se jacte de democrático no hay lugar para instituciones intocables. En una democracia, todo, absolutamente todo, es susceptible de discutirse, reformarse, mutarse. Así sea la Suprema Corte, la CNDH, el sistema de gobierno, la composición de las cámaras legislativas tanto federales como estatales, el himno, el escudo y la bandera nacional.

Un sistema que pretenda ser democrático no puede darse el lujo de tener instituciones y signos inmaculados, hechos de una vez y para siempre. Nadie objeta que a la institución del INE antes IFE le debemos su importante contribución a la tan deseada alternancia política, pero esta alternancia tampoco es sólo resultado de una varita mágica exaltada por el árbitro electoral en los tiempos en que Vicente Fox llegó a la Presidencia de la República. No, esa alternancia es el resultado de complejos procesos sociales y políticos cuyo sentido no se puede reducir a la intervención de un árbitro electoral, por más ilustre que haya sido su composición.

Porque la integración de ese IFE fue brillante. Hay que reconocerlo. Ahí estaba presidiendo su Consejo General el mismo Woldenberg, en compañía de Jaime Cárdenas, Mauricio Merino, Alonso Lujambio, Emilio Zebadúa, entre otros. Hicieron lo que tenían que hacer y entregaron, ya como órgano ciudadano autónomo, cuentas claras de una elección histórica.

A partir de entonces, el órgano electoral ha tenido vaivenes. No es una institución perfecta, porque eso no existe. Se puede y se debe tocar, sí. Eso no implica en automático ninguna regresión. No se observa aquí, en la reforma que se pretende hacer, la tentación de caer en las garras de la mano muerta del pasado. Ese pasado priista en que las elecciones estaban en manos de la Secretaría de Gobernación. Se busca, sí, que el órgano electoral mute a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, donde una de las premisas fundamentales es fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Algo que, se sabe, es un constante manifiesto programático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si hay sexenios en los que se privilegia la composición de los órganos y el diseño institucional para satisfacer a las élites del poder económico, por qué no habría de discutirse una reforma que, quizá, posibilite la expansión de la participación de las mayorías y no de unos cuantos, cuando se trata de elegir a quienes conducirán los procesos electorales y quienes resolverán las eventuales disputas derivadas de la contienda electoral.

Además, se trata de una reforma que no se centra sólo en la mutación del órgano electoral, sino que involucra una reforma del sistema político electoral, impactando la composición de las cámaras legislativas tanto federales como locales, privilegiando el sistema de representación pura, la creación de una legislación única en materia electoral, reducción de los tiempos en radio y televisión, desaparición de organismos públicos locales electorales, reducción de los Ayuntamientos en los Municipios, entre otros posibles cambios.

Como toda reforma constitucional, amerita exhaustivos análisis por parte de quienes habrán de votar y deliberar su eventual puesta en marcha. Pero eso sí, que no vayan a salir los señores “demócratas” con que “el INE no se toca”.