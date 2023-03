El INE ¿no se toca?

Durante décadas, las elecciones eran organizadas en México por lo que se llamó la Comisión Federal Electoral, que era encabezada “ex officio” por el secretario de Gobernación. Era evidente que, al ser un funcionario emanado de un gobierno quien fuera a su vez el árbitro de la contienda electoral, no podía esperarse imparcialidad en la conducción de las elecciones.

El más claro ejemplo de que las cosas no funcionaban bien bajo ese modelo fue “la caída del sistema”. A estas alturas, ya no sabemos con certeza qué fue lo que pasó en 1988. La izquierda cardenista por años se quejó de que les habían robado la elección presidencial de 1988, y acusó por décadas a Manuel Bartlett de dicho ‘fraude’. Posteriormente, ese movimiento ‘evolucionó’ y se convirtió en el obradorismo de hoy. Ahora, el obradorismo reconoce a Manuel Bartlett como uno de sus principales actores, y ahora hasta ellos mismos ponen en duda que un fraude hubiera tenido lugar en 1988.

La conveniencia y el oportunismo político han venido a moldear la narrativa del supuesto fraude de 1988. A raíz de ese supuesto fraude, se creó el Instituto Federal Electoral, teniendo como premisa la ciudadanización del organismo electoral para dotarlo de la imparcialidad que por décadas se fue cultivando.

Costó años construir el andamiaje del sistema electoral mexicano, incluido el Registro Federal de Electores, las vocalías electorales, las oficinas distritales del Instituto, entre otros logros. Desde la creación del Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral) el país ha pasado por tres alternancias, condición que incorrectamente se asume como el ejemplo de que un sistema electoral funciona. Como diría el expresidente del Gobierno Español, Felipe González, la democracia no es la alternancia propiamente, sino la posibilidad de alternancia.

Llega 2014 y se lleva a cabo una profunda reforma electoral que crea el Instituto Nacional Electoral (sustituyendo al Instituto Federal Electoral) dotándolo de mayores facultades incluso para organizar elecciones locales, procesos internos de partidos políticos, y nombrando integrantes de los organismos electorales locales.

El día de hoy, el Instituto Nacional Electoral está bajo ataque del gobierno, a través de la implementación del denominado “Plan B”. Ante la negativa de la oposición de acompañar al gobierno en la reforma constitucional planteada, misma que proponía excesos como la reducción de consejeros, la elección de los mismos mediante el voto popular, entre otros excesos, el oficialismo decidió promover en llamado “Plan B”.

Este “Plan B” establece desarticular administrativamente al INE, establecer las oficinas de credencialización en espacios gubernamentales (con el riesgo de no salvaguardar los datos personales de los ciudadanos) y reducir drásticamente su presupuesto. Además, cambia la fecha del inicio del proceso electoral a noviembre, no en septiembre como se ha venido trabajando desde hace años.

Una autoridad electoral que es mutilada administrativamente tendrá que empezar a organizar elecciones casi tres meses después de cuando originalmente las organizaba, sin el presupuesto que tenía. Esto evidentemente se traduce en mayor incertidumbre sobre el mismo proceso que puede poner en riesgo la elección.

En pocas palabras el “Plan B” es la cristalización del odio que Morena le tiene a la democracia y a las instituciones, y ante la imposibilidad de reformarlo a detalle como buscaban con la reforma constitucional, simplemente lo ‘destazan’ tal como se le atribuye al secretario de Gobernación esta acción. Por tanto, estoy en contra del “Plan B”.

Miles de personas han salido a marchar defendiendo al INE, sin embargo, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Verdaderamente el INE no se debe de tocar? ¿Es una institución tan pura y tan perfecta a la que no se le debe de mover absolutamente nada?

Creo que el argumento presupuestario y económico que maneja el gobierno en su narrativa es enteramente populista. Si verdaderamente quieren ahorrar, debieron haber evitado pagar por un aeropuerto que no se construyó (Texcoco) y no construir un aeropuerto que sigue sin funcionar (Felipe Ángeles). Igualmente, debieron haber evitado construir una refinería que no refina nada y que ha aumentado sus costos sin que a la fecha esté funcionando. Igualmente, debieron ser más cuidadosos en el tema del Tren Maya cuyos costos se han incrementado bastante.

En pocas palabras, al gobierno de López Obrador no le interesa el ahorro, cuando PEMEX pierde el equivalente a dos aviones presidenciales al día. Las finanzas nunca han sido el fuerte de López Obrador y sus secuaces. Si los funcionarios del INE ganan mucho o poco, es un tema que debería de ser irrelevante, pero que es populista porque la mayoría de la gente se opone a ello. La democracia cuesta, hay que entenderlo.

Se debe fortalecer al INE para que pueda hacer su trabajo. Sin embargo, ¿Hay algo que se deba cambiar al INE? Definitivamente. El INE ha tomado una fuerza que excede la que un árbitro debe tener en una contienda. En pocas palabras, el INE se ha convertido en un equivalente del “Supremo Poder Conservador” que se tuvo en México en el siglo XIX y que anulaba actos de cualquiera de los poderes constituidos.

Por ejemplo, las cuotas de género están establecidas a nivel constitucional para elegir Diputados y Senadores. En lo personal estoy en desacuerdo con esas cuotas, sin embargo, ya están establecidas en la norma suprema por lo que hay que acatarlas. El exceso surge cuando el INE establece a su vez cuotas que no están establecidas en ley. Cuotas para migrantes, para afromexicanos, para la comunidad LGBT, para jóvenes, entre otras minorías que se establecieron administrativamente a través de criterios del propio INE y del Tribunal Electoral. Igualmente, la denominada “paridad sustantiva” que es un criterio centralista, antifederalista, que atenta contra la libertad y soberanía de las propias entidades federativas.

La intromisión en la vida interna de los partidos políticos es otro de los excesos en los cuales incurre el INE. En pocas palabras, el INE se ha convertido ahora en un gran elector que le dice a los partidos políticos lo que se debe hacer en su régimen interno, obligando y orillando a los mismos a tomar decisiones en contra de su voluntad, para establecer la agenda que quiere el propio INE.

El INE es el árbitro, no el jugador. Para ilustras los excesos en que incurre el INE a diario podemos hacer una analogía deportiva. Es como si el día de mañana se llevara a cabo el clásico de clásicos entre el América y las Chivas. Resulta que el árbitro le dice al América qué jugadores debe de alinear, limita al club en cuánto le deben de pagar a un determinado jugador, y establece que deben jugar X o Y jugadores “por las históricas marginaciones de que esa minoría ha sido objeto”. Mientras, los jugadores estrella de dicho equipo se quedarán en la banca porque así lo dispuso el árbitro.

En pocas palabras, al INE se le tiene que limitar su injerencia en cuestiones que le atañen solamente a los partidos políticos. Esta limitación debe establecerse en ley para el efecto de que el INE deje de legislar y juzgar con su propia agenda. El INE debe tocarse precisamente en estas áreas, no en su estructura administrativa e integración.

Pretender que el INE no es perfectible es hablar desde la soberbia de creer que sería la única institución que ha llegado a la cúspide de la perfección y que todo funciona bien. Creo que limitar al INE y al Tribunal Electoral para el efecto de que no produzcan normas que ellos mismos aplican sería sano para la democracia y el respeto a la ley.

Hay quienes dicen que si los partidos políticos lo legislan en el Congreso se está dejando un espacio para que el INE actúe. Sin embargo, el Congreso se mueve de conformidad con un determinado momento político. Si el Congreso no ha legislado en una determinada materia, no debe ser la autoridad electoral quien trate de suplantar a ese poder constitucional.