“Obrador, traidor; el INE no se toca.” Así es como miles de juarenses nos manifestamos en contra de la reforma electoral que desde el Gobierno federal busca quitarles la voz a los ciudadanos a través del ejercicio democrático, pues López Obrador busca el control total de las decisiones y la eliminación de un Instituto por el cual se peleó por miles de mexicanos hace algunas décadas y que hoy sigue siendo defendida por hombres y mujeres valientes, que no tienen miedo de alzar la voz contra un Gobierno que pretende ser dictadura.

Sí existe una oposición ciudadana, sí existe una oposición organizada y lista para salir a las calles a exigir lo justo: parar al Gobierno izquierdista que lo único que busca es el beneficio propio y tener bajo sumisión a nuestro país, quitándonos nuestro voto, quitándonos lo más valioso que tenemos que es nuestra voz… y aquí es cuando me pregunto, ¿cómo pueden existir ciudadanos que aun y teniendo todo el panorama negativo del Gobierno de López Obrador, siguen creyendo en la 4T?

Doble moralidad, discurso sin argumentos, señalamientos innecesarios y persecución política, es lo que nuestro presidente exclama ante el resultado de cientos de miles de mexicanos que nos manifestamos alrededor de la República el pasado domingo, haciéndose de la vista gorda y olvidándose que gracias al Instituto Nacional Electoral hoy él se encuentra calentando la silla en Los Pinos.

Hasta dónde llega su cinismo, que en sus famosas mañaneras señala que solo fueron unos cuantos activistas fifís, cuando en realidad fuimos cientos de mexicanos dispuestos a defender a capa y espada lo que es nuestro; ahora nuestro cobarde presidente sale a la luz esquivando el tema de la marcha para ponerlo a su favor como víctima, enlistando a los políticos de oposición que acudieron en defensa del INE.

Claro, después de ver la gran respuesta que se tuvo en la marcha, ahora AMLO ardido sale con la idea de convocar para su propia marcha con motivo de celebrar los cuatro terribles, ineficientes y violentos años de su Gobierno sin transformación; la diferencia que tendrá esta marcha del 27 de noviembre, es que muy probablemente se llene de personas amenazadas con que les quiten su pensión, su beca o su apoyo de la Secretaría de Bienestar, no teniendo otra opción más que ir.

En Juárez jamás aceptaremos la fallida 4T, pues somos conscientes de los constantes errores cometidos en nuestra frontera y a pesar de contar con un Gobierno Municipal de Morena, los resultados siguen sin aparecerse; quienes defienden a este partido no se dan cuenta que el Gobierno federal nada más gobierna para una sola persona, cuando les compete gobernar para todo el pueblo, no solamente por medio de discursos populares, sino con acciones.

Hoy y siempre los juarenses decimos que NO a la Reforma Electoral, NO al secuestro de la voz de los juarenses, NO a Morena y NO a la izquierda en el Gobierno.