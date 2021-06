El impacto de las ‘actuaciones educativas de éxito’ en los aprendizajes, la convivencia escolar y la participación de la comunidad

En una de las principales investigaciones dirigidas por el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona, el Includ-Ed: Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education, (2014), dentro del Sexto Programa Marco de la Comisión Europea, proyecto destacado por la rigurosidad científica y el impacto de los resultados en el área de las ciencias sociales, se estudiaron los resultados de las actuaciones educativas de éxito (AEE). Éstas son: tertulias literarias dialógicas (TLD), grupos interactivos (GI), formación pedagógica del profesorado (FPD), biblioteca tutorizada (BT), formación de familiares (FF) y participación educativa de la comunidad (PEC), todas éstas en el marco del aprendizaje dialógico (AD).

Una de las principales herramientas del AD es la lectura dialógica. Ésta permite la comprensión colectiva de los textos, que a través de diversos encuentros e interacciones que se dan en el marco de los libros, adquieren sentido y significado para todas las personas que participan, ya que se van entrelazando sentimientos, acontecimientos y pensamientos de todos y todas. Los textos se convierten en el pretexto para dialogar y aprender en un espacio sano de convivencia.

Las tertulias literarias dialógicas son un encuentro de diálogo y reflexión con base en los clásicos de la literatura universal; tener acceso a ellos permite a las personas más desfavorecidas ver y palpar el mundo desde un contenido de primera calidad, como con el que cuentan estas obras, además de promover estas lecturas a las minorías culturales y de menos acceso a la educación. También permite reconocer otros referentes aspiracionales fuera de su contexto.

Los grupos interactivos son una forma de organizar el aula con más éxito académico, según la comunidad científica internacional. Aceleran los aprendizajes, la inclusión de todo el alumnado y la participación de la comunidad. Son sesiones de trabajo estructuradas en pequeños grupos de estudiantes acompañados por un adulto, en un tiempo y un contenido previamente visto. Los grupos interactivos tienen como base científica la “zona de desarrollo próximo” (concepto mencionado en la nota anterior).

La implementación rigurosa y la frecuencia semanal de las tertulias literarias dialógicas y los grupos interactivos permiten desarrollar en los estudiantes:

•La creación de hábitos y formas de trabajo bajo esquemas de acuerdos grupales

•Formas de relacionarse entre los participantes, a través del diálogo igualitario y argumentos de validez con sentido

•Gusto por el aprendizaje

•Conocimiento en general de todos los contenidos académicos

Todo lo anterior abona a un ambiente sano de convivencia y cultiva valores como la amistad, la solidaridad y el respeto a la opinión y diferencia de los demás.

Estas dos AEE son la antesala del modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, que estaré abordando en la siguiente nota.

Para recibir información del proyecto Comunidades de Aprendizaje a iniciar en Chihuahua, les invito a escribir al correo de palomainfestas@viaeducacion.org, de la coordinadora nacional del proyecto en México.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura por la paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez; el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis), y el Centro Familiar para la integración y Crecimiento A. C. (CFIC).