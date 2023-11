El hombre que le regresó la paz a Chihuahua

Tomo el celular, googleo “Cereso Aquiles Serdán”, en la primera búsqueda aprieto el botón de la aplicación de mapas y listo. Este viaje comienza en la rúa de la salida a Juárez, al norte de la capital de Chihuahua. Las instrucciones -de una voz con inteligencia artificial- me van guiando por las tripas de varias colonias periféricas que, para mi, son un laberinto inóspito. De algún modo el camino desemboca en una vía rápida en las laderas de la Sierra de Nombre de Dios. El reloj marca las 7:47 de una fría mañana. Es domingo, hay poco tráfico. A lo lejos veo a un grupo de seis senderistas cargando mochilas ligeras, se apoyan con bastones y se acercan a la carretera, uno de ellos trae una camiseta como turbante y se ve notablemente fatigado, seguramente es el invitado-incauto de aquella travesía por los relieves de las montañas; los otros cinco senderistas lucen sonrientes, parecen regresar de un picnic. Del otro lado de la avenida observo un parque comunitario casi terminado con la leyenda “Manuel Gómez Morín” en una barda; ya no se saben otra -pensé-. En la radio suena la canción “El Paciente” de Alfredito Olivas, la letra es una joya, conserva una narrativa parecida a la de Pedro Navajas, que es un clásico de Ruben Blades, el jefe de los Chicos Malos del Bronx, los héroes de la salsa brava.

Según Google Maps quedan todavía 16 minutos de camino. Aunque las puertas se abren a las 9:00 a.m., voy una hora antes pensando que estaré al frente de la fila y seré de los primeros en entrar. Tras varios kilómetros de recorrido, a lo lejos ya se ve la Puerta de Chihuahua, la escultura gigante del camarguense Sebastián en la que -según Wikipedia- el triángulo equilátero está relacionado con lo primitivo, entre otros simbolismos que el autor le adjudica a su obra…y ni como contradecirlo. Las señales me dicen que debo dar vuelta a la izquierda, es hora de desactivar la voz con acento españolado que me iba guiando. Unos minutos después me encuentro enfrente del galerón, un centro penitenciario que conserva celosamente la misión de una arquitectura panóptica, una idea que publicó Jeremy Bentham en 1780 y que, casi 250 años después, sigue vigente en todo el mundo; en México, un buen ejemplo es el Palacio Negro de Lecumberri, la cárcel que mandó construir Porfirio Díaz y que conserva una buena parte de la historia de México entre sus muros, también ahí estuvieron recluidos varios paisanos célebres, entre ellos, Pancho Villa, Davíd Alfaro Siqueiros y Juan Gabriel.

Las cárceles que se construyeron después de la revolución en todo el país, también cumplen con el mismo principio panóptico de vigilancia del sujeto, pero en el caso del Cereso número 1, el diseño es más avanzado, puesto que tiene un sistema de celdas clasificadas conectadas por pasillos, crujías y túneles internos, la vigilancia externa se concentra en las garitas que rodean la cárcel como un fuerte y una serie de estrategias tecnológicas para controlar los accesos.

A pesar de llegar una hora antes, ya hay unas cuarenta personas haciendo fila a un lado de la puerta y doce autos aguardan a que les llamen para ingresar por el primer punto de control. Enfrente de la caseta de seguridad, al cruzar la calle, hay tres pequeños taniches hechos de madera enclavados en la tierra, en uno exhiben pantaloneras y sudaderas grises colgadas en el exterior con un protector de plástico, las prendas son del color que deben portar los internos, también hay algunos productos que pueden servir para el aseo y algo de comida a la venta. El camión de transporte urbano deja a varias personas enfrente de la puerta cada quince minutos, un taxi baja a dos señoras al ras de la calle, la más vieja de ellas se apea ceñida a un andador color guinda, mientras la otra le da un billete de doscientos pesos al chofer y camina con dificultad para formarse. En la radio anuncian que se aproximan las primeras heladas para la Sierra Tarahumara, la temperatura marca 8 grados centígrados.

En Chihuahua hay nueve Centros de Readaptación Social para hombres y dos para mujeres. El número uno, para hombres, está en el Municipio de Aquiles Serdán. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, en México hay alrededor de 225 mil personas privadas de la libertad en 314 centros penitenciarios, somos el noveno lugar en el mundo en población carcelaria, el primer lugar es Estados Unidos con 2 millones de presos. En Aquiles Serdán durante el 2022 hubo 2,719 internos. En México 4 de cada 10 personas privadas de la libertad no tienen sentencia, la mayoría de ellos se encuentran en prisión preventiva. No todos reciben visita, bien dice la vox populi que en la cama de un hospital y en la cárcel se conocen a los amigos.

A las 8:40 comienza el acceso. Dos oficiales custodian la entrada principal, por protocolo me preguntan el motivo de la visita y por protocolo contesto, luego me dan el pase. En mi auto dejo el celular y las llaves, solo llevo una pluma y una hoja en blanco por si se ofrece. Afuera del recibidor se hacen tres filas, todos conocen los códigos, parece que solo yo me encuentro desorientado, como el senderista que traía una camiseta de turbante. La primera fila es de familiares con registro, a la segunda le llaman “transfer” y la tercera es para ir al departamento de trabajo social, desconozco en cuál debo ir para hacer una visita, así que me quedo a un lado esperando que alguien me pregunte qué hago aquí, debo advertir que no es una gran estrategia, pero no se me ocurre hacer otra cosa.

A las 9:00 a.m. es cambio de turno, unos diez o doce custodios salen al mismo tiempo, se agrupan afuera y un mando les dice “bien hecho, a descansar, nos vemos el martes” mientras escribe algo en unas hojas que se sostienen en una tabla de almacén. Todos tienen una sonrisa en el rostro, están felices de salir de ahí; y cualquiera lo estaría. Una mujer de cincuentaytantos a quien llaman Lupita está sentada en una silla plegable obstruyendo el camino hacía el estacionamiento, en sus manos sostiene un cuaderno y una pluma mientras algunos custodios se detienen a darle un abono y rápidamente ella anota en su cuaderno, con el primer billete se persigna, otros le piden una barra de queso o un chorizo envuelto en papel aluminio, en menos de veinte minutos termina su faena, dobla la silla y se va.

Un custodio se arrima a la gente que espera y les dice que los adultos mayores van a una puerta color café que está enseguida de un portón gigante, de ahí sale una ambulancia unos minutos después y se alcanza a ver un patio interior. Una pareja de ancianos rarámuri se acercan a esa puerta especial, entre las filas también alcanzo a ver a seis menonitas, tres hombres y tres mujeres que cargan maletas grandes, es difícil que los dejen entrar con tantas cosas, la mayoría solo llevan bolsas de plástico transparente con dos o tres rollos de papel higiénico y jabones, algunas personas traen colgado un gafete que los identifica como familiares y las mujeres traen mochilas transparentes al igual que los custodios. Tres caminos amarillos pintados en el suelo guían a quienes quieren entrar. “No te muevas hasta que te hablen, el otro día me regañaron por adelantarme”, dijo una mujer que trataba de explicarle a su acompañante lo que sucedía. Dos niños intentan entretenerse jugando con su sombra mientras esperan a que les permitan entrar. Las filas se fueron diluyendo en la entrada. Son las 10:07 a.m., como lo anuncié, mi plan no funcionó, con sigilo me voy acercando al pabellón de recepción hasta entrar y apersonarme en un mostrador color rojo donde atiende una mujer que amablemente me pregunta “¿a quién viene a visitar?”, a lo que respondí “al señor César Duarte Jáquez”. Sí, vine a platicar con el hombre que le regresó la paz a Chihuahua.