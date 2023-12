El gran problema irresuelto es la inseguridad

Ciudad de México.- Cuando finalice el 2023 la cifra de asesinatos dolosos en México va a superar los 170 mil casos, eso convierte al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los más violentos en la historia moderna de México y en todo este terror lo que más impacta son las masacres, cada vez más comunes de jóvenes, como lo sucedido en Salvatierra, Guanajuato.

Cierto que hay una leve mejoría; en el punto más álgido de la violencia, el 2020, la cifra de asesinatos dolosos fue de 110 diarios; en la actualidad eso ve una ligera reducción a la fecha y diariamente el promedio es de 94 personas asesinadas dolosamente, significa que cada hora se ejecutan cuatro personas en alguna parte de México.

En la mayoría de las encuestas, la inseguridad pública se ubica en el top tres de los problemas prioritarios para los mexicanos y eso es uno de los más graves retrocesos que se tienen en el país, a pesar de la creación de la Guardia Nacional y de su militarización la falta de resultados contundentes es por demás evidentes.

Esa percepción ciudadana de una inseguridad pública creciente se agrava ante el aumento de otros delitos de alto impacto como el secuestro para causar daño, el secuestro exprés y la extorsión.

En el caso de la extorsión, que detonó sucesos como el del Texcapilla, en el Estado de México, es un delito de un crecimiento continuo y esto se debe a que las bandas delincuenciales extienden sus actividades y expanden sus “líneas de trabajo”.

En los primeros diez meses de este 2023 se registraron 8 mil 809 denuncias por extorsión mientras que en todo el 2022 las carpetas fueron 8 mil 705 por ese mismo delito.

La gravedad del tema no se focaliza en la cantidad de carpetas denunciadas, lo que realmente impacta es que este es un delito de los que menos se denuncia y los números que se presentan corresponden apenas al uno por ciento de los casos, el otro 99 por ciento al no ser denunciados quedan sin registro y eso es lo que aterra porque implica que comerciantes, campesinos, empresarios, rancheros y muchas otras personas optan mejor por pagar el monto de la extorsión para no tener que enfrentar las represalias de los bandas criminales que los someten.

Pero no solamente se trata de que existe miedo para no denunciar este tipo de delitos, el asunto también va en relación directa a la percepción de corrupción y es que el 99 por ciento de las extorsiones quedan en el anonimato porque las víctimas están convencidos de que las mismas autoridades investigadoras, las policías de los tres niveles gubernamentales, los ministerios públicos y otros funcionarios están coludidos con los criminales y al denunciarlos estarían firmando su sentencia de muerte.

Estos datos no son especulación, fueron dados a conocer por el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir se trata de cifras oficiales y no dejan dudas respecto del grado de riesgo que se padece en un 80 por ciento del territorio nacional que se encuentra bajo el control de los cárteles de las drogas.

Y por si todo lo anterior fuera poco, está también el tema de las personas desaparecidas.

La Comisión Nacional de Búsqueda, cuando todavía la dirigía Karla Quintana –quien renunció y denunció un intento gubernamental de “maquillar” cifras-- documentó 110 mil reportes de personas desaparecidas, una cifra escandalosa porque presupone que fueron ejecutadas y posteriormente sepultadas o destruidos sus restos.

Sobre este tema, el presidente López Obrador dijo el pasado 14 de diciembre, que su gobierno ya localizó a 16 mil personas reportadas como desaparecidas, explicó que se realizó un intenso trabajo que incluyó ir casa por casa para verificar la presencia de la persona reportada como desaparecida.

El problema es que no hay evidencia documental de esa afirmación del Presidente, incluso la integrante del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores cuestionó la afirmación presidencial y señaló que existe una intención por desaparecerlos dos veces: la primera cuando por alguna razón ya no se supo de ellas, la segunda, la institucional, cuando el gobierno pretende “maquillar” cifras que buscan generar percepción positiva para el gobierno actual con respecto al tema.

Las estadísticas dicen que el primer lugar más personas desaparecidas lo ocupa Jalisco con 14 mil 915; le sigue Tamaulipas con 12 mil 937; en tercera posición se ubica el Estado de México con 11 mil 998, el cuarto es Veracruz con 6 mil 976, luego Sinaloa con 5 mil 496 y el sexto lugar es Sonora con 4 mil 407 denuncias.

Lo que destaca de todo esto es que el presidente López Obrador ya se siente muy incómodo cuando es cuestionado respecto de estos temas y todo indica que desde su gobierno se pretenden construir una nueva narrativa, si no con el respaldo de los hechos, al menos con cifras bien manejadas, e incluso “maquilladas”, que le permitan aparentar resultados que reduzcan la percepción de que en el tema de seguridad pública, su gobierno fracasó.