El gordo negocio pollero hace frágil el acuerdo

Una de las poquísimas operadoras de camiones llamados quinta rueda, María Elena Vázquez, enfrentó condiciones inhumanas durante las 12 horas que tardó en cruzar a los Estados Unidos para llevar su mercancía del otro lado.

Lejos de cualquier sexismo, ella exige condiciones mínimas para realizar con higiene, dignidad y seguridad cuando menos sus necesidades fisiológicas. “Es algo inhumano”, dice; y tiene razón.

Ella, junto con cientos de operadores y operadoras de camiones de carga, debieron esperar largas horas en los puentes Zaragoza-Ysleta y Córdova-De las Américas, en esta ciudad, para poder cumplir con su trabajo, tiempo que antes era menor a la media hora. Otros se aventuraron por Santa Teresa; les fue igual o peor.

En el colmo, María Elena no podía bajarse de su vehículo porque estaba avanzando literal, centímetros, por una doble revisión practicada sin informe ni aviso previo por autoridades estatales texanas.

“No tenemos apoyo, no tenemos baños, nosotras como mujeres, somos pocas, pero no tenemos dónde hacer nuestras necesidades fisiológicas. Se nos acaba la comida, el agua, son más de 12 horas haciendo línea. Es algo inhumano”.

El reclamo de María Elena es el mismo de Óscar, o de Daniel. Ambos tienen más de una década realizando este trabajo. Ganan un sueldo base precario más una comisión por cruce. En tiempos normales podían ir y venir hasta tres veces al día; ahora, durante los días que duró la extraordinaria medida de revisión texana, apenas realizaron uno.

Daniel da en el clavo: “cuando se toman las decisiones siempre los más afectados somos los operadores, porque la gente que está atrás del escritorio no piensa en nosotros. A nadie le importamos”.

Un día después de que se implementó la medida, Daniel había avanzado en su tractocamión solo 100 metros. La maquiladora para la que estaba contratado, desesperada o por pérdida del contrato, le pidió regresar la mercancía. Había una histeria entre proveedores y empresas de destino final.

Volteando hacia atrás, con las restricciones adoptadas por Texas ya levantadas por esfuerzo diplomático estatal, las pérdidas son mayúsculas, por lo menos ocho millones de dólares diarios, más la afectación en competitividad, el famoso Just to Time, zarandeado a más no poder en detrimento de la cadena de producción mexicana y estadounidense, que va más allá de Chihuahua y Texas.

Los vehículos de carga mexicanos transportan miles de toneladas no solo de mercancía perecedera, sino también partes de la industria automotriz, tecnología aeroespacial y más, que forman procesos que culminarán en fábricas norteamericanas, todo ello tutelado solo en el espíritu de la letra por el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos, hecho añicos durante unos días, literal.

***

Ni el gobierno de Joe Biden ni el de Andrés Manuel López Obrador mostraron operación diplomática ni disposición extraordinaria alguna para tomar el toro por los cuernos, más allá de lo estrictamente indispensable como para no quedar mal. ¿Qué les importará a ellos si los conductores mueren de sed o se les revienta la vejiga? Nada.

La vocería del gobierno norteamericano emitió una comunicación echándole la culpa al gobernador texano, Greg Abbott; y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México se limitó a dos boletines, uno en el que culpa al Gobierno federal de EU, y otro en el que rectifica y se va contra el gobierno de Texas. No sabían ni cómo estaba el asunto. De ese pelo.

Tuvieron que salir al quite los mandatarios estatales mexicanos. Hubo operación política de apagafuegos por parte de la gobernadora Maru Campos. Se sentó con su homólogo Abbott y logró un acuerdo de buena vecindad para levantar las medidas de revisión exhaustiva de los camiones.

El acuerdo de dos cuartillas firmado por ambos establece la voluntad de los estados fronterizos de propiciar mayores condiciones de seguridad, particularmente en materia de migración, un tema cuyos números preocupan –y con razón- al gobernador Abbott.

Nada más de octubre a febrero últimos han sido detenidos cerca de 90 mil indocumentados a través de la ruta Juárez-El Paso. No sabemos cuántos lograron cruzar en total, y cuántos fueron detenidos en el interior de la nación americana, pero son otras decenas de miles.

En esos mismos meses, la CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, dice que 300 mil mexicanos han sido arrestados a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera. A esa cifra hay que agregarle los indocumentados de otras nacionalidades.

Se calcula que hay 25 mil en espera de cruzar legalmente del lado mexicano, en casas de migrante, muchos de ellos con visas temporales de estancia en México, pero cuyo destino final es la Unión Americana.

Sumemos a esto los 200 mil ucranianos que se supone los Estados Unidos va a recibir, con motivo de la guerra con Rusia, y que han ido llegando poco a poco a la frontera mexicana, vía aérea, hasta depositarse en Tijuana, Juárez o Reynosa, y donde se les ha estado concediendo el asilo humanitario por el gobierno del vecino país.

Y más aún, el levantamiento federal del Título 42, que elimina la deportación exprés decretada por Donald Trump con motivo de la pandemia y prolongada dos años por Biden.

La inmigración ilegal recibe un nuevo incentivo que puso los pelos de punta en Texas, con un gobierno republicano en disputa permanente con el demócrata que ejerce la autoridad federal.

Los platos rotos se pagaron en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Baja California y Tamaulipas, con gravísimas consecuencias.

***

No estamos ni cerquita de que el tema haya quedado finiquitado, aún con la buena voluntad demostrada de un lado y otro de la frontera, porque son asuntos de naturaleza federal, tanto en los Estados Unidos como en México.

La solución definitiva está en las corporaciones gubernamentales federales que combaten al crimen organizado que obtiene ganancias millonarias con el tráfico de indocumentados a nivel nacional, regional e internacional.

Las personas y familias provienen de China, Haití, Guatemala, incluso de Europa del Este. Viajan como turistas e ingresan a México donde no se pide una visa, para luego sumarse a los miles que esperan ingresar legal o ilegalmente a los Estados Unidos, pagando tarifas de seis, 10 o 15 mil dólares por persona.

Hemos visto a los migrantes indocumentados en cajas de tráiler, hacinados con grave riesgo de morir, en el interior del país, pero no los hemos visto cruzar por los puentes en esas condiciones. La trama de corrupción unta de dinero verde las manos de cientos de funcionarios, malos policías y una cadena de complicidad de kilómetros y kilómetros.

En ese contexto, las empresas han adoptado mecanismos como sensores electrónicos, GPS, revisiones internas, para evitar condiciones de riesgo en los estándares de confiabilidad para la exportación segura de mercancías a los Estados Unidos, con base en contratos millonarios con industriales y proveeduría norteamericana.

Los inversionistas de un lado y otro de la frontera están buscando potenciar una mayor facilidad para las importaciones y exportaciones, porque Juárez, lo mismo que Tijuana y otras ciudades, viven sustancialmente de esa actividad económica.

Quieren expandir el acuerdo comercial y no restringirlo con barreras no arancelarias como la vivida en días pasados e implementada por la policía estatal texana.

A corto plazo levantar las restricciones fue una bocanada de aire fresco, pero se requiere aún más por el mucho dinero que implica el tráfico de personas y que demuestra el tamaño que tienen los polleros para operar.

Las declaraciones del gobernador Abbott dieron confianza el día de la firma, pero dos días después fueron diametralmente opuestas, lo cual nos indica la frágil línea del acuerdo alcanzado.