-El golpe a los after y a los palenques

Trajo Gobernación estatal la manita suelta todo el fin de semana no solo en Ciudad Juárez, también en la ciudad de Chihuahua. Aclaremos, todo empezó desde el 8 de marzo en la capital del estado, no solo el fin de semana.

Así como un día antes de la última Navidad y los días subsecuentes clausuró la Policía Municipal los ruidosos after party La Mansión y La Casita Azul que mantenían insomnes y en pavor constante a los respectivos vecinos de populosos fraccionamientos, ahora el tiro se lo aventó solito Gobernación del estado, con respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin apoyo ninguno de la Municipal.

Los estatales clausuraron dos conocidos palenques de peleas de gallos, en uno de cuyos casos, los cuerpos de las inocentes, pero fieras aves quedaron arrojadas en las afueras del recinto de apostadores una vez perdidos. Mostramos la foto correspondiente en portada de El Diario en edición del 7 de marzo.

Ese caso correspondió al palenque El Camino, ubicado en Barranco Azul y Peñol; muy cerca del Cereso estatal 3; el otro lugar se llama San Lorenzo, localizado en el Eje Juan Gabriel y Ponciano Arriaga.

Fueron clausurados por carecer de la “opinión” del Gobierno estatal para “trabajar”, pero en realidad desde hace mucho tiempo menudeaban las quejas de los vecinos por operar durante toda la noche los fines de semana, por la venta indiscriminada de cerveza, y hasta por carecer de estacionamiento.

El sábado por la tarde fue publicada una nota en Diario.mx cuyo video adjunto habla por sí solo del enorme desorden ocasionado en las calles aledañas a El Camino por vehículos estacionados en doble fila, arriba de las banquetas, tapando cocheras, etc.

La Dirección de Vialidad de inmediato informó sobre una gran cantidad de infracciones levantadas en el lugar desde semanas antes, pero es todo lo que tenía a su alcance legal la institución: infraccionar, no clausurar.

Gobernación de plano clausuró ambos lugares que, para reabrir, deberán cumplir con todas las de la ley, incluyendo estacionamiento propio. Son tantísimos los permisos y tantas las reglas por acatar que resulta prácticamente imposible que lo logren.

Solamente de manera irregular podrían estar operando.

En la ciudad de Chihuahua el golpe fue a dos afamados after party que inexplicablemente, o muy explicablemente, llevaban operando varios años por todas las noches como tiendas de alcohol y drogas “las 24 horas”. Tampoco allá participó la Policía Municipal en el reventón, solo la Estatal.

Cómo estaría el asunto para que uno de los lugares fuera conocido como “La Alcantarilla”, aunque su nombre formal fuera “Zona Vien”, ubicado en pleno cCntro de la ciudad. El otro también era muy famoso, el “Candela”, de avenida Mirador, en pleno centro del Residencial Campestre Washington.

Habrá muchos noctámbulos sin “surtir” por todas esas clausuras, pero también cientos de familias que podrán dormir con más tranquilidad.

Insólito eso del clandestinaje a estas alturas de “modernidad” en materia de seguridad, pero ahí está la realidad.

***

Evidentemente, Claudia García no se da por vencida al perder en las elecciones de la Canacintra local. Insiste en tumbar al consejo actual y de paso, o quizá era ese su objetivo original, manchar la imagen del expresidente Jesús Salayandía, a quien ahora acusa hasta de discriminación y misoginia.

Hay que recordar que desde su aparición ante los medios, Claudia expresó no estar de acuerdo con el manejo que Salayandía dio a la Cámara. “Queremos una industria que realmente haga trabajo interno, no todo son medios, no poner sólo la cara y estar hable y hable”, dijo entre otros comentarios contra él, en el desayuno-conferencia que encabezó el 10 de febrero.

Dicho evento fue por cierto convocado por quien le maneja los medios a Canaco, lo cual habla de la mano pachona que mece la cuna.

En fin, un juez ratificó la semana pasada al consejo de Canacintra elegido el 15 de febrero, sin embargo, ayer Claudia, a través de la misma persona de Canaco, convocó de nuevo a los medios para insistir en que esa ratificación no es definitiva y que un tribunal colegiado aún puede invalidar al reciente consejo de la cámara que lidera Isela Molina.

Además dio a conocer que acusará a Salayandía por discriminación y hasta misoginia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), por presuntamente haberse expresado despectivamente hacia ella en algún momento.

Es claro que la “guerra” sigue y va más allá de Canacintra, lo que resulta hasta cierto punto sorprendente, pues hay que recordar que Claudia García era parte del equipo de Jesús, luego se destapó ella sola por la presidencia y aseguró su registro gracias a Jorge Ruíz, otro socio y miembro de la planilla que formó, pues ella con su empresa recicladora no cumplía el requisito de los dos años mínimos en la cámara. Entonces Jorge le “prestó” la suya.

Para participar en la elección por la presidencia local de Canacintra, Claudia estaba condicionada a que fuera consejera nacional, cargo por el cual se enfrentaría al mismo Salayandía. Este arrasó la votación y ella quedó fuera de la contienda.

***

El Plan Estratégico Juárez (PEJ) sigue generando sospechas a su alrededor por la difusa información financiera y programática que presenta a la sociedad, a pesar de que se considera una contraloría social transparente, crítica y útil para la ciudadanía.

De unas semanas a la fecha, han sido registradas algunas inusuales solicitudes públicas de información que apuntan a develar la forma en que opera el organismo, cuyas fuentes de financiamiento son algunos gobiernos e incluso instancias internacionales.

De entre el cúmulo de peticiones de información resalta una dirigida al director del PEJ, Sergio Meza, el que da la cara por los intereses que se ocultan detrás del organismo.

Sobre Meza fue iniciada una solicitud pública para que el PEJ transparente su currículum, dado que aparece en el portal oficial un perfil hecho a la ligera, sin los debidos datos que deben estar asentados de forma oficial.

La respuesta a la solicitud fue muy simplona. Básicamente, le contestaron al solicitante de información que revisara la página de internet, donde aparecía, supuestamente, toda la información necesaria sobre el personaje que ha dirigido el plan desde hace unos 13 años.

Pero dicho perfil es, además de escueto, algo confuso. Dice que fue funcionario público sin especificar cuándo o en qué áreas y que ha impulsado iniciativas empresariales y proyectos sociales; además, sostiene que tiene estudios en ingeniería electrónica, filosofía, educación y bioética, sin los necesarios detalles de tan ostentosa formación profesional.

Por supuesto que la respuesta fue recurrida por quien pidió la información y le sonó a burla la respuesta. Al parecer ya fue admitido el recurso para revisar la contestación del PEJ, que con eso sigue poniéndole barreras de oscuridad a la causa supuestamente ciudadana que enarbola.

Le pidieron el currículum no una liga donde presumiblemente aparece.

***

A primera hora de la mañana de ayer, el comisionado responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (DGETI), Alejandro Ponce Martínez, fue enviado de Chihuahua a Juárez para intervenir de inmediato en los casos de acoso sexual por los que fueron acusados unos maestros y un prefecto del Cetis 61.

El funcionario federal arribó con las actas administrativas que suspenden desde ayer mismo a los trabajadores del plantel, causantes de una rebelión femenina que se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La disposición de entrada fue retirar de inmediato de los salones y la atención a los estudiantes a los señalados durante la protesta, además de brindar garantías a las denunciantes a fin de que terminen sin problema alguno, sin represalias, el ciclo escolar.

La intervención podría considerarse que es a tiempo, pues las alumnas ya habían denunciado a la dirección de la escuela lo que ocurría con los maestros y el prefecto, pero el tema se había mantenido oculto ante la correspondiente inspectoría estatal que abarca todos los Cetis de la entidad.

La DGETI intervino a la primera señal de la que tuvo conocimiento y lo hizo como era necesario hacerlo, con la suspensión inmediata y la designación de otros maestros emergentes para venir a dar las materias de los involucrados en el acoso.

Sigue dar acompañamiento a las alumnas para que presenten la denuncia formal ante la Fiscalía de la Mujer y, desde luego, respetar el derecho de audiencia y al debido proceso de los implicados, quienes, según la versión que nos llega del plantel, no tenían muchos argumentos para defenderse.

La baja definitiva dependerá de la solución jurídica que tenga el escandaloso conflicto, pero por lo pronto la prioridad es cuidar de las alumnas que valientemente denunciaron, para que sean ejemplo de otras instituciones de educación media superior y superior.