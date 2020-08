El Gobierno, aparato sistemático de todo Estado

Un combo de palabras que en nuestra ciudad están algo enfermas, seguridad, política y ciudadanía, las tres no recuperadas del todo, y ante esta pandemia seguirán dañadas. ¿Quién podrá ayudarnos? Efectivamente los ciudadanos, la política y la seguridad de los gobiernos en turno.

La sociedad civil, principalmente la organizada, de primera instancia, se ha identificado como el actor principal para representar la solución a los problemas esenciales del pueblo, como el de la violencia.

Somos nosotros quienes tenemos el poder de impulsar la demanda social, demanda que puede identificar la solución de los problemas que se han ocasionado y desarrollado en nuestra ciudad como el fenómeno del feminicidio, y es aquí donde el Estado mexicano está obligado a atender la queja colectiva y con ello establecer alerta ciudadana y gestionar el cuidado del ciudadano.

Nosotros, la sociedad, reaccionamos creando programas preventivos hechos a la medida para que el Estado mexicano pueda implementarlo principalmente para la solución de nuestros problemas públicos. Tal como el de la necesidad de las madres juarenses que perdieron a sus hijas y que hasta a fecha no obtuvieron ninguna respuesta institucional.

¿Qué hacer?, a pesar de que estamos acostumbrados a vivir con dicha tragedia junto con una baja gobernabilidad, es importante trabajar intensamente en la gobernanza territorial, con enfoque especial en la educación a la niñez y juventud juarense, notarlo a mediano plazo y que el interés ciudadano logre un cambio sistemático en dicho plazo.

Recordemos aquel caso, donde la ciudadanía fue escuchada y de forma sistemática, donde la voz se institucionalizó, el presidente de México Adolfo López Mateos creó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) lo que representó un aspecto positivo para la sociedad, ya que fue impulsada por las demandas sociales para que las mujeres interesadas en trabajar tengan la posibilidad de que sus hijos estén atendidos por el propio Estado, adicionalmente, en 1973 se modificó la Ley del IMSS, para incluir como prestaciones sociales el servicio de guarderías para niños mexicanos, con esto podemos observar que una voz, condujo al cuidado de los niños y paralelamente a los trabajadores.

Una vez más, hagamos políticas públicas basadas en la seguridad, política y ciudadanía.

La importancia de conocer la relación entre Gobierno y políticas públicas, principalmente en la etapa del diagnóstico, es sumamente importante, por lo que necesitamos preguntarnos ¿Todo lo que hace el Gobierno son políticas públicas? La respuesta es no, ya que el Gobierno tiene la responsabilidad de llevar a cabo acciones de Gobierno en las que destacan tres políticas: 1. Políticas de Estado, estas acciones son implementadas por el Ejecutivo federal del estado en períodos determinados y por supuesto es constitucional. 2. Políticas de Gobierno, son los instrumentos sistemáticos como por ejemplo el desarrollo del ‘Plan Municipal de Desarrollo’. Son programas que deben ser utilizados para hacer gobierno, y uno bueno y si no lo tenemos, es porque no hay buen plan. 3. Políticas Públicas, son las acciones que están diseñadas bajo un diagnóstico, con método y una herramienta indispensable para resolver los problemas esenciales del pueblo.

Con cinco pasos metodológicos podremos implementar un diseño de políticas públicas efectivas, principalmente para llevar a cabo la gobernanza 1. Análisis del problema, 2. Análisis de soluciones, 3. Análisis de factibilidad, 4. Recomendación de política pública y 5. Plan de acción de política pública.

Recordemos la iniciativa estratégica de ‘Todos Somos Juárez’ realizada de forma sistemática para la implementación para solucionar el problema público; por ejemplo, con dicho programa se revisaron las etapas de presupuestación, la creación de las mesas, diálogos, formulación de metas a cumplir y la evaluación de los problemas de la violencia en Ciudad Juárez, las medidas de prevención social a implementar y sus efectos de acción política por parte de los tres gobiernos municipales en turno.

Y todo comenzó en materia de educación, donde correctamente es la forma sistemática que un Gobierno debe prevenir.

Si realizamos un análisis comparativo de experiencias desarrolladas en ámbitos administrativos y políticos podríamos identificar y replicar los factores experimentales similares, lo que significa que los problemas públicos incrustados dentro del Gobierno, como la violencia, estarán a permanencia gracias a consecuencia de la propia sociedad, sin embargo, para la solución, tiene que ver con el diseño de políticas públicas articuladas, lo que significa que la sociedad misma es la que debe ser cuidada por sí misma utilizando al Gobierno a su favor, pero al mismo tiempo, ser parte de solución vía gobernanza.

Actualmente los gobiernos se enfocan, la mayoría de las veces, en la seguridad pública, sin darse cuenta que la solución para disminuir dicha violencia es la educación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, claramente indica que la seguridad pública es una de las herramientas funcionales permanentes para la prevención en todos los estados de la República Mexicana, y tiene como propósito ofrecer a todos los mexicanos seguridad pública, función que está a cargo de todos los gobiernos como la Federación. Dicha ley regula para que las autoridades municipales procuren la seguridad con fines preventivos.

No olvidemos que toda política pública cuenta con una serie de elementos cuyo análisis es fundamental para su comprensión en un marco amplio legal y de presupuesto, es decir, que todas las políticas públicas no son gratuitas y los políticos no pueden hablar de ellas como si los gobiernos las tuvieran a la mano de un día para otro, éstas cuestan y como ya se explicó, está en manos de nosotros los ciudadanos.