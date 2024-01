El ganador de las elecciones

Ciudad de Mexico.- La abstención electoral en México es un fenómeno que ha ganado relevancia en los últimos años, reflejando una creciente desconfianza y desencanto hacia el sistema político. A pesar de que las elecciones son fundamentales para la consolidación de la democracia, un número significativo de ciudadanos opta por no participar en el proceso electoral, expresando su insatisfacción y escepticismo respecto a las opciones disponibles.

Realmente quien gana las elecciones todos los años es el abstencionismo, de acuerdo con los Conteos Censales 2009-2021 del Instituto Nacional Electoral, en las elecciones del 2021 la abstención promedio de los 32 estados de la república fue del 48.2% del padrón electoral, y ha llegado hasta 55.9% de abstención en elecciones como la del año 2009 Estas próximas elecciones, son las más grandes de la historia, tenemos que salir a votar, sobre todo en tiempos donde la democracia y las instituciones están en peligro, donde el futuro de más de 126 millones de mexicanos está en manos de aquellos que ya tenemos edad para votar.

Uno de los factores clave que contribuyen a la abstención electoral es la percepción de corrupción y falta de transparencia en el ámbito político. Muchos ciudadanos sienten que sus votos no tendrán un impacto real debido a prácticas corruptas que socavan la legitimidad de los procesos electorales. Esta desconfianza en las instituciones electorales se traduce en la decisión de abstenerse como un acto de protesta.

Otro elemento que influye en la abstención es la falta de representatividad y conexión entre los ciudadanos y los candidatos. La brecha entre la clase política y la sociedad se ha ampliado, generando una desconexión que disuade la participación electoral. La falta de candidatos que verdaderamente representen los intereses de la ciudadanía contribuye a la apatía y la renuncia al ejercicio del voto.

El desencanto también se alimenta de la percepción de que los partidos políticos no abordan adecuadamente los problemas fundamentales del país. La falta de propuestas claras y la polarización extrema en la política pueden desmotivar a los ciudadanos, llevándolos a creer que no hay opciones viables que reflejen sus preocupaciones y valores.

La apatía generada por la repetición de patrones políticos y la falta de cambio significativo contribuyen a la abstención. La sensación de que independientemente de quién esté en el poder, las condiciones del país no mejorarán sustancialmente, lleva a muchos a cuestionar la utilidad de su participación en el proceso electoral. Y definitivamente el hartazgo de la ciudadanía hacia la falta de resultados por parte de las autoridades gubernamentales, tiene como consecuencia el no salir a votar.

En conclusión, la elevada tasa de abstención electoral en México no es simplemente un desinterés pasajero, sino un reflejo contundente de la profunda brecha entre la ciudadanía y el sistema político. Este fenómeno no debería ser visto como un acto de indiferencia, sino como un grito de descontento y desconfianza que resuena en las urnas. La apatía no es apatía, es un reclamo silencioso ante la falta de representatividad real, la corrupción desenfrenada y la ausencia de opciones políticas que realmente aborden las necesidades del pueblo.

La abstención electoral es, en sí misma, una expresión política, un recordatorio contundente de que la democracia no puede darse por sentada. Es imperativo que las autoridades y los partidos políticos tomen este llamado de atención en serio, busquen reconectar con la ciudadanía y trabajen incansablemente para restaurar la fe en un sistema que, en última instancia, debe ser un reflejo fiel de la voluntad popular. En un país donde la democracia es un derecho y una responsabilidad, la abstención no es un simple acto de omisión, sino una advertencia seria de que es hora de replantear y revitalizar el contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos.