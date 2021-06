El 8 de septiembre de 2021 inicia la nueva administración estatal, misma que es depositaria de muchas esperanzas de los chihuahuenses. Esto en virtud del rotundo fracaso del actual Gobierno estatal en prácticamente todas las áreas de la administración pública. De ahí que tenga una obligación de carácter político (e incluso ético) de hacer un buen gobierno, como esperamos.

Una vez resueltas las impugnaciones presentadas por Morena en la elección a la gubernatura del estado, la gobernadora electa (y la primera mujer en encabezar las instituciones del Estado en toda su historia) María Eugenia Campos Galván, deberá empezar a anunciar los nombres de quienes la acompañarán en la difícil tarea de gobernar.

Primeramente, creo que Campos, por ser mujer, elegirá un gabinete paritario, en donde los mejores hombres y mujeres tendrán la difícil tarea de gobernar. Naturalmente que muchas veces existen compromisos de carácter político que tienen que cumplirse. Al margen de esta premisa, aquí compartimos algunas reflexiones de quienes estimamos, pueden integrar el gabinete de Maru Campos.

En primer término, debemos tomar en cuenta el equipo de transición nombrado por Maru Campos. Si por las vísperas se sacan los días, podemos advertir que algunos de los integrantes de este equipo de transición, a su vez integrarán el gobierno de Chihuahua.

El coordinador del proceso de entrega-recepción por parte de Maru Campos, es el panista Luis Serrato. Serrato fue compañero diputado de Maru Campos, cuando la gobernadora electa fue diputada federal, en el trienio 2006-2009. Si bien Serrato es coordinador de entrega-recepción, y lleva buena relación con la gobernadora electa, no se deja de advertir que el mismo es un enviado del CEN del PAN para llevar a cabo un proceso sucesorio menos agitado, por la rispidez existente entre el equipo de Maru y el de Corral. Por ser Serrato un personaje importado desde Sonora, es casi obvio que no formará parte del gobierno de Chihuahua. Además, Serrato fue electo diputado plurinominal en la primera circunscripción, por lo que muy seguramente estará en San Lázaro a partir de septiembre.

Por otro lado, no se puede olvidar que el principal operador político de Maru Campos durante todo su quinquenio como alcaldesa fue César Jáuregui Moreno. Jáuregui tiene en su haber el haber sido secretario del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua y Delicias. Jáuregui demostró ser un operador político fino en las tareas que le eran encomendadas por la entonces alcaldesa. Es altamente probable (si la lógica no falla) que Jáuregui sea quien ocupe la Secretaría General de Gobierno. Tablas y perfil no le faltan, por lo que es un nombramiento casi firme.

Otra de las personas más cercanas a Maru Campos es la diputada federal electa por Juárez, Daniela Álvarez. Si bien Daniela ya fue electa como diputada, es del equipo cercano a Maru, por lo que no se descarta que en su momento pida licencia para integrarse al gabinete estatal.

Por otro lado, con un Estado altamente endeudado, la gobernadora deberá elegir un perfil profesional y técnico para la Secretaría de Hacienda. En este caso, no queda claro quién del equipo de Maru cumple con este perfil.

Maru deberá hacer espacio en su gabinete para las alianzas fácticas que realizó. El Doctor Alejandro Díaz sería la opción más viable para encabezar la Secretaría de Salud. Con un perfil serio, con altura de miras y con una genuina vocación de servicio, Díaz sería la mejor elección de Maru para esta cartera.

Lilia Merodio y Clara Torres, integrantes de la comisión de entrega-recepción, seguramente estarán en el gabinete en algunas de las áreas sociales del nuevo gobierno.