El fútbol también es política

Todos sabemos que hay temas que no se deben tocar en reuniones familiares o de amigos, cuando hablamos de Religión, de Política y de Futbol suelen saltar chispas pues son temas donde la mayoría nos sentimos que los sabemos todo y que nuestra verdad es absoluta pues a veces nos cegamos por pasión o hasta por fanatismo y ahí es donde radica el problema y se vuelven temas interminables donde nadie gana y todos pierden.

Tengo un buen amigo de la juventud de nombre Juan Pedro, lo pongo de ejemplo, pues durante años he tenido la dicha de convivir con el, de escucharlo y de hablar todo el tiempo de Futbol, pues todo inicio cuando el desde niño jugaba en los campos llaneros de la colonia Fidel Velázquez forjándose en el barrio con dureza y fortaleza pues más que un deporte era una prueba de supervivencia por todos los obstáculos que debía vencer a diario como la violencia, las drogas y abuso físico y sexual, crecio y fue jugando mejor teniendo mejores oportunidades de participar en ligas locales con el objetivo de algún día jugar profesional, llego el momento a la edad de 15 años logro entrar a un equipo de tercera de división y hasta ahí llego, nunca logro tener la oportunidad de oro que lo catapultara a conseguir estar más allá de unas fuerzas básicas de un equipo de ascenso, pues económicamente no traía el soporte, ni el impulso influyente que lo acomodara tranquilamente en la palestra de un equipo de primera división de la liga mexicana y ahí acabo se sueño de ser jugador profesional pero esta semana cumplió su anhelo y se encuentra en estos momentos en Qatar siguiendo a la selección, aunque lamentablemente viendola perder el día de ayer contra Argentina 2 a 0, un saludo a Juan Pedro y Alitos.

PUBLICIDAD

hemos siempre como los gobiernos locales en México ha jugado un rol decisivo, hablando principalmente de gobernadores de los Estados, presidentes Municipales y hasta Legisladores, pues no solo el futbol es pasión de unos sino que también es una vitrina donde puedes ser visible ante las multitudes, en pocas palabras el político mexicano ha utilizado al futbol para hacer política, para buscar beneficio electoral y económico y asi mostrar control de las masas, esto en el caso de los gobiernos, donde no solo los políticos se benefician, sino los mismos empresarios dueños de los equipos, logran por ese hecho tener inmunidad ante sus obligaciones fiscales y de cualquier índole que el gobierno controle y se vuelven intocables y es cómo surge esa alianza esa amafiada alianza, pero mientras la pelota ruede, la afición sigue disfrutando, el espectáculo sigue y todos ganamos.

La Grandeza del Futbol que al día de hoy llega a todas las esquinas de este planeta y que gracias a la tecnología, las transmisiones de los juegos se logran ver ya en cualquier aparato telefónico, eso nos habla de lo globalizado que se encuentra este deporte al dia de hoy y la influencia que cada vez más tiene en todas las naciones participantes del torneo y las no participantes, la antigüedad que tiene este deporte, habla de la importancia donde fueron los ingleses los primeros en iniciar con el juego casi como lo conocemos hoy en dia creando la primer asociación de futbol en el mundo “The Football Association” hace mas de 159 años el 26 de octubre de 1863 para ser exactos y de esa forma fue como se gestó las primeras reglas y estatutos del juego y de ahí la expansión a lo que ahora conocemos, pero a nivel mundial como la FIFA “Federación Internacional de Futbol Asociacion”, que es el organismo que conglomera todas las Federaciones de Futbol de cada país del mundo y las regula de manera directa y pues basta decir que es la encargada de organizar junto con un gobierno sede, cada 4 años la Copa Mundial, máximo evento deportivo y que por 92 años ha sido llevado a diversas sedes entre ellas México en dos ocasiones 1970 y 1986, dos de los mejores mundiales el primero donde se consagro Pele con la Copa y el segundo Maradona de igual forma ganador de la Copa del Mundo.

La competencia por ganar la sede, de cada evento, se da hasta 10 años antes de cada mundial a concursar y participan países que se consideran pueden ser sede en virtud de algunos requisitos entre ellos la principal tener las condiciones de seguridad y paz para albergar un evento de esta magnitud, se valora la infraestructura urbana, estadios, instalaciones deportivas para los jugadores, hoteles, restaurantes, transporte y desplazamientos, centros de medios y lugares para los Fan Fest etc.

En el caso del concurso de para el mundial de 2022, todo iba dirigido a que seria Estados Unidos, compartiendo sede con sus socios comerciales del T MEC, Canada y Mexico serian los organizadores de esta Copa y no fue asi y es donde se viene el ingrediente político, durante al historia de los mundiales algunos países han utilizado la organización de la Copa del Mundo para “Abrirse al Mundo” para que todo el planeta voltee a ver a ese país durante mas de un mes y que toda esa cantidad de medios de comunicación que provienen de todos lados, lleven un poquito del país sede a sus respectivos orígenes, pues el país sede estará dando la mejor cara de que tiene de su sociedad y sus mejores ciudades y en política eso es grandioso.

Tuve la oportunidad de acudir al Mundial en Rusia en 2018, donde lo que mas me llamaba la atención es que iba a estar precisamente en Rusia un país con mucha y controvertida historia comunista y bélica, siendo el país mas grande del mundo y aun con zonas poco exploradas le abría las puertas a todos los demás países, lo impresionante de sus ciudades y claro lo lejanas y que están una de otras, su gente, su clima, el mundo vio la cara buena de Rusia, aun y cuando se advertía que es un país militarizado al mando de un casi Zar que es Vladimir Putin que saco sus verdaderas intenciones de guerra unos años después al atacar a Ucrania, pues todo lo sucedido en ese mundial tuvo una carga política grandísima, en los hechos fueron permisivos para que los visitantes pudieran gozar de todos los beneficios del gran evento, limitando en su totalidad esa manera represiva con la que siempre se ha dirigido ese gobierno para con sus gobernados, el evento fue todo un éxito, fueron pocos los incidentes y mucha la algarabía de todos los asistentes y por supuesto la derrama económica me imagino que también fue de gran dimensión, pero aquí lo importante es que Rusia se vio bien ante el mundo, mejor publicidad no pudo haber habido pues modernizo las ciudades con Estadios nuevos y Aeropuertos nuevos, una cara moderna del país lejano y frio del que siempre se habla mal.

Fue el 02 de Diciembre de 2010 en Zurich Suiza la elección de la sede para el mundial de 2022 en este caso fue el poderío económico que poseía el entonces Emir de Qatar el Jeque Hamad bin Jalifa Al Thani padre del actual Emir Tamim bin Hamad Al Thani quienes literalmente compraron la sede, entregando cantidades millonarias de dinero de manera directa a los electores para obtener de esa forma el voto sobre la candidatura casi natural de Estados Unidos al cual venció en la 4ta ronda 14 votos contra 8 y fue asi como por primera vez se llevaría a cabo un mundial en una sola ciudad, pues hay saber que Qatar no es un país de futbol, no tenia la infraestructura en lo mas mínimo para albergar un evento de esta magnitud, pero si la capacidad económica para lograrlo y asi fue, es el mundial con mayor inversión en la historia y vino a transformar totalmente una ciudad Doha que en su momento carecía de infraestructura pues solo los conjuntos habitacionales de los que son originarios de Qatar y no los migrantes que son la gran mayoría y que también la clase trabajadora en el País.

Casi nadie sabia de Qatar hasta ese momento en el que fue elegido sede de un mundial, se prepararon para el gran momento de su historia para su presentación en sociedad cual quinceañera que hace gastar todo el dinero de la familia para que la volteen a ver, pero en este caso los orígenes de la riqueza de este país árabe que es la explotación del petróleo y el gas al tener 3 tercer yacimiento más grande del mundo, los hacia ser millonarios pero no populares ni famosos, pero como en el caso de las personas que creen que el dinero da educación y buenos modales pues están equivocados, la fama que este país esta dando al mundo es de opulencia y falta de democracia, pues no estaban preparados para abrir sus puertas al mundo, siendo que las diversas naciones del mundo avanzan a pasos agigantados para lograr ganar batallas contra la discriminación, contra la esclavitud, contra el abuso hacia las mujeres y grupos vulnerables.

Salieron los qataríes a la escena política-social y económica mundial a decir que aun viven bajo el yugo del gobierno de un Monarca, salieron a decir que no hay libertades aun para nadie y que todo migrante es discriminado por no ser qatarí de abolengo, que nos están dando la peor versión de un país que debió haberse quedado en la penumbra, porque no tienen nada que presumir como sociedad, una vez se acabe el mundial y ese derroche de inversión quedara a la deriva como un monumento a la corrupción y la represión.