El Frente va. Morena en el precipicio

En 1982 el candidato del PAN a la Presidencia de la República fue el ingeniero Pablo Emilio Madero Belden. En las circunstancias de aquellos años dio una extraordinaria batalla. El país estaba ya sumergido en una terrible crisis económica debido a los errores de cálculo del gobierno con el tema del petróleo. Sin embargo, luego lo supimos con detalle, aguantaron artificialmente los indicadores para proteger al candidato oficial y estallaron hasta después de las elecciones, con grandes perjuicios por no haber actuado a tiempo. Hasta culminar con la nacionalización de la banca.

El resumen de esa historia, una especie de diario de campaña de Pablo Emilio fue un libro que se llamó “500 horas de hielo”. No me detengo en los detalles, pero les platico la portada. Eran unas hiladas de rectángulos, como bloques de hielos, dispuestos en forma de pared. La mayoría eran azules, pero cerca del final, conforme se acercaba el número 500, se fueron poniendo amarillos, y luego naranjas. Del hielo pasamos al fuego, la efervescencia, el deseo del cambio. Y lo recuerdo porque, con mucho más tiempo de anticipación, nos está ocurriendo ahora así en el país.

PUBLICIDAD

Hemos pasado cinco años en que el presidente López Obrador de apoderó de la narrativa, puso la agenda, dividió al país en buenos y malos, asignó los roles. Y sin dar resultados. Pero hasta ahora nadie le había podido quitar ese privilegio. Hasta ahora.

Luego de años y meses fríos, en semanas y días recientes han aparecido casi de la nada, de modo espectacular y casi mágico, eventos que han desplazado el foco de atención del presidente y sus corcholatas, hacia los ciudadanos y sus necesidades. Esto es la concreción del llamado Frente Amplio por México, que agrupará a los partidos políticos y ciudadanos organizados que creen que debe corregirse el rumbo de país para evitar que se siga causando un daño irreversible a los ciudadanos, en materia de seguridad pública, educación, salud, empleo. Este Frente acordó un método de elección de candidata o candidato presidencial, abierto a que se inscriba cualquier ciudadano, en el que los ciudadanos se inscribirán para votar y decidir quién nos abandera. Esto es el extremo opuesto de lo que sucede en el campo de Morena, en el que el presidente escogió a quién competía y aunque dicen que harán varias encuestas, la sospecha muy fundada es que ya está amarrado el tamal. Desde luego el presidente ya tiene candidata.

Esta definición, que muchos creyeron sería un fracaso, ha irrumpido con fuerza y es el tema actual de conversación. De entrada, el debate es saber quiénes se van a registrar para conseguir las firmas que les permitirán participar en la elección. 150 mil de un padrón de 70 millones no son gran cosa, y es lo mínimo que se puede pedir a quien presuma tener una proyección nacional. Y eso depuró a varios, como Germán Martínez, que tiene cualidades, pero muy poco carisma. Y lamentablemente Lilly Téllez, quien sonaba fuerte y se mostró con fuerza en sus posicionamientos; aunque expresó dudas de legalidad del proceso, lo cierto es que estimo que no había logrado construir una estructura de apoyo que le permitiera pasar a una campaña nacional en forma. Me temo que otros más van a quedar en el camino por razones semejantes, que no tienen nada que ver con sus cualidades, y que perfectamente podrán poner al servicio y colaborar en otros espacios para que ocurra el deseado cambio.

Pero por otro lado también tenemos gratas novedades que por el contrario han animado este proceso. Es el caso de la senadora Xóchitl Gálvez. Ella tomó la decisión hace muy poco de pasar de la búsqueda de la gubernatura de la ciudad de México, a la candidatura presidencial. De repente muchos se dieron cuenta y nos hicieron ver las múltiples cualidades que tiene para ello, como el hecho de venir de una familia indígena, de la absoluta pobreza en la montaña hidalguense, a convertirse en una exitosa empresaria mediante esfuerzo y trabajo, estudios posibilitados con becas de gobierno y su tenacidad. De hablar franco y llano, “malarazonienta” diría mi abuela. Muy agradable en el trato. Que ha dado una bocanada de aire fresco al proceso. Con ella seguramente lograrán inscribirse Santiago Creel, perfil muy diferente pero vasta experiencia de gobierno, y seguramente Enrique de la Madrid, que ha caído también muy bien en sectores panistas y desde luego priistas. Y la historia apenas empieza, eso dará mucho de qué hablar.

Ahora la pregunta es ¿y eso que tiene que ver con Chihuahua? Desde luego tiene implicaciones profundas. Para no darle vueltas al asunto, de entrada, algo muy sencillo. Si antes Morena tenía pocas posibilidades de ganar en la capital y en el estado, esas posibilidades se van a reducir casi a cero. Y mejorarán el margen de maniobra de la gobernadora y su equipo político, de por sí muy sólido. Por ello es inevitable concluir: pocas cosas peores hoy que ser morenista de Chihuahua.