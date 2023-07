El fraude a la ley y el fanatismo político

Hoy más que nunca el futuro del país depende de aquellos sujetos que han decidido desenmascarar a los hipócritas, abatir a los ambiciosos y enseñar a los ignorantes. En los últimos días hemos sido testigos de cómo es que nuestra ciudad ha sido bombardeada con propaganda de los precandidatos a la Presidencia, y no conforme con ello, otros autores políticos locales que están buscando conservar el puesto u ocupar la gubernatura o la alcaldía de Ciudad Juárez, han comenzado con una distorsionada publicidad política.

Estos actores pretenden, de la manera más vulgar y vil, engañar al pueblo; ya que el INE prohíbe la realización de campañas electorales fuera del período establecido, sin embargo, estos sujetos tuercen la ley a su conveniencia y se hacen publicidad respaldados por supuestas revistas de reciente creación, encuadrando de forma muy evidente en un fraude a la ley.

PUBLICIDAD

Para ampliar lo anterior podemos decir que el fraude a la ley es una figura jurídica que se refiere a la realización de actos aparentemente legales con la intención de evadir la aplicación de una norma jurídica. En este caso en particular, los precandidatos al publicitarse realizan acciones que, aunque técnicamente cumplen con la letra de la ley, violan su espíritu o propósito, que es evitar los actos de campaña fuera de los períodos establecidos.

Ninguno de los partidos políticos se ha jugado limpio al respecto, Morena (que resulta ser el más descarado), PRI, PAN, PRD, y PT han entrado al juego del fraude a la ley. Lo que nos obliga preguntarnos, ¿qué tan confiables son estos sujetos para gobernar? Ya han demostrado que son capaces de violar las reglas con tal de satisfacer sus intereses, y que de alguna forma buscarán la forma de pasar por encima de la norma sin importar a quienes se lleven entre las piernas.

Algo que también nos debe preocupar es la reacción que ha tenido la población al respecto, pareciera que la capacidad de analizar, razonar y argumentar se ha perdido, y ha dado entrada al fanatismo político.

Cabe mencionar que el fanatismo es tan malo como cualquier “ismo”; nazismo, machismo, feminismo, racismo, etc. Este fanatismo político nubla el pensamiento racional de las personas y genera un sesgo de la información, es decir, que no existe una apertura a argumentos contrarios, únicamente a aquellos que compaginan con los propios, creando un desprecio por las opiniones contrarias, al grado de estigmatizar a los demás como “enemigos” u “opositores”. Y por si lo anterior no fuera suficiente, este fanatismo está ocasionando una negación de la realidad, por un lado, un grupo cree que este cambio ha sido benéfico y sin errores, mientras que los otros creen que antes de este gobierno todo estaba mejor, los dos mundos son ilógicos, irracionales e incorrectos, totalmente fuera de la realidad.

Es importante recordar que el compromiso, la moderación y el diálogo son fundamentales para el funcionamiento saludable de cualquier sistema político. El fanatismo político es peligroso, y puede ser mitigado a través de la educación, la promoción del pensamiento crítico, y la promoción de normas democráticas.