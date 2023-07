El fraude a la Ley Electoral

Ciudad de México.- Uno de los conceptos más interesantes del conocimiento jurídico es el fraude a la ley; entre tantas concepciones especializadas sobre dicha noción, las cuales resultarían inútiles exponer aquí dado la profundidad de las mismas, nos quedamos con la proporcionada por la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice: “Actuación aparentemente lícita que en realidad persigue evitar la aplicación de la norma establecida para la ocasión”*. Por lo tanto, podemos decir que es una acción que parece permitida por la ley, pero no lo es. Y esto es lo que han hecho los partidos políticos en México las últimas dos semanas ¿por qué?

Dados los tiempos, la Ley Electoral aún no permite hacer ningún tipo de precampaña o campaña electoral, a pesar de que estamos en la antesala de la madre de todas las batallas en 2024, mucho menos son los tiempos para estar nombrando ni siquiera precandidatos a las elecciones del año que entra, sin embargo, los partidos y sus coaliciones ya se encuentran desde hace un par de semanas en etapa de definiciones de candidatos a la presidencia de la República.

PUBLICIDAD

Como se ha hecho una costumbre, el partido gobernante fue el primero que entró en esta dinámica, en una clara violación a la ley electoral, jugando a escoger a su coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, lo que en términos de realidad, es escoger a su precandidato y candidato a la elección presidencial, ya que los participantes a dicho proceso de selección de “coordinador” no son otros que las mentadas corcholatas del presidente, (que aunque el presidente lo niegue, funcionan igual que el tapado priísta), más dos representantes de los partidos aliados, es decir el verde y el del trabajo.

Entonces, aunque la ley no permite aún la selección de precandidatos y candidatos presidenciales, el partido en el poder empezó el nombramiento del mismo, cambiándole el nombre, y jugando con sus disposiciones internas en un claro fraude a la ley, ya que si bien, está prohibido escoger candidatos, no lo está escoger coordinador de movimiento.

Ahora bien, ¿y la oposición que anda haciendo? Si bien no han caído en un juego tan burdo como el del partido guinda, sin duda el que hayan empezado a fijar las reglas para la participación de los suspirantes, implica también un fraude a la ley, aunque en menor medida e intensidad que el de los guindas, ya que esto permitió el lucimiento y movimientos proselitistas de los interesados en encabezar la alianza rumbo al 2024.

No obstante que ambos grupos han caído en fraude a la ley, lo que destaca es que mientras con el partido en el poder, aún hay gente que se quiere subir a las encuestas que va a dirigir a su mentado coordinador, en la alianza ya hay varios prospectos que se han ido bajando de la contienda, por ejemplo, dos senadoras que eran cartas fuertes de la oposición, y un ex gobernador de Oaxaca al no considerar justas las reglas para la selección de su abanderado.

En ambos sectores se considera que todo está planchado para favorecer a uno de los suspirantes de cada bando, por lo que al final de cuentas las preguntas importantes son, ¿habrá fractura en alguno de los bandos?, y si eso ocurre, ¿podrán soportarla sin divisiones? Yo creo que sí, pero las consecuencias son de pronóstico reservado, ya que al final de cuentas, quien puede ser el ganador de los sobrevivientes de la batalla puede ser el partido naranja, quien va nadando de muertito y a quien nadie le está prestando atención por el momento, por lo que al momento de las definiciones puede dar la campanada.

* https://dpej.rae.es/lema/fraude-de-ley