Esta semana se inicia el ciclo escolar 2023-2024 para preescolar, primarias y secundarias, lo que implica la incorporación de 300 mil niños a las aulas de clases. Este retorno se hace en medio de la pugna entre Gobierno federal y Gobierno del Estado de Chihuahua por el contenido y distribución de los libros de texto. La situación se complicó cuando el ministro de la SCJN, Luís María Aguilar Morales, ordenó detener la distribución de los libros a nivel básico en nuestro estado. Por su parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha manifestado que esta orden del ministro viola el derecho de los niños a la educación, establecido en el artículo tercero de la Constitución federal.

Sin embargo, el problema de los libros de texto va más allá. Es importante que como juarenses, chihuahuenses y mexicanos nos pongamos a pensar los problemas que enfrenta la educación en nuestro país, pues a pesar de que tenemos décadas con políticas educativas no se ha podido vencer la pobreza y el subdesarrollo. Estamos hablando de un sistema que, aunque ha logrado avances notables de cobertura, aún arrastra rezagos en calidad. El modelo educativo no ha podido adaptarse a las demandas de la sociedad. En este sentido, debemos comprender que el fracaso de la educación en México no es de los estudiantes, tampoco de los maestros, sino de un sistema con poca visión que no ha dado las herramientas adecuadas para enfrentar los desafíos de un mundo competitivo, complejo y globalizado.

Considero que la educación en nuestro país tiene tres problemas principales. El primero es el acceso desigual a una educación de calidad y no solo hablo de la brecha que existe entre las escuelas rurales y urbanas, o las escuelas públicas y privadas. La falta de infraestructura básica, como electricidad, agua, internet, bancas y pizarrones, etc. dificulta el aprendizaje. Dadas estas deficiencias, la educación se ha vuelto un negocio redondo, bajo la premisa de “si quieres una educación de calidad hay que pagar por ello”, aunque parece que tampoco ha sido la solución. El segundo, es la falta de desarrollo de habilidades, actualmente la educación esta orientada a una simple acumulación de información, pero sin una visión de como aplicarla o utilizarla. En otras palabras, se favorece la memorización, pero se deja de lado el pensamiento crítico, de tal manera que es mejor estudiante quien recuerda más. Esto ha provocado que las escuelas se conviertan en una fábrica de certificados y diplomas que dan la falsa creencia de que con ello se tiene un conocimiento superior. Tercero y último, ante la falta de una educación crítica, la educación se orienta en las necesidades del mercado laboral, de los grandes capitales. Los estudiantes se convierten en un producto que debe ser ofertado para encontrar un empleo y cuando no se logra viene la frustración.

Dado lo anterior, resulta crucial replantear la forma en la que se implementa la educación en nuestro país, estado y ciudad. Es necesario un modelo que promueva el pensamiento crítico y analítico, que forme personas que sean capaces de adaptarse al mundo y de ser necesario mejorarlo. En este sentido se debe romper el paradigma educativo y dejar de crear personas aptas para la subordinación de un empleo, no pensantes, no críticos, no racionales.