El fracaso de la consulta

Una de las principales características de las democracias representativas (como se supone es la nuestra) es que el ciudadano delega a través de su voto, el poder a quienes detentarán temporalmente posiciones políticas (Legislativo y Ejecutivo). Estos a su vez, en un mecanismo de pesos y contrapesos, elegirán a quienes integren el Poder Judicial. De esa forma se integran los poderes constituidos.

Una vez constituidos los poderes, los mismos deben actuar conforme a la ley. Naturalmente que las decisiones políticas que toman los poderes Legislativo y Ejecutivo, deben tener un respaldo popular, pues de otra forma corren el riesgo que el pueblo les dé la espalda, y no los elija nuevamente para continuar desempeñando la función para la cual fueron electos. Sin embargo, hay temas que por su naturaleza, no pueden ser consultables como lo es precisamente la justicia.

En la época de Roma, el gobernante consultaba al pueblo reunido en el Coliseo, el destino de algunos ciudadanos. Jesús de Nazareth fue víctima de este sistema. En pocas palabras, la justicia se consultaba. Esto viene a ser un contrasentido desde la óptica de la teoría constitucional, pues la justicia no debe nunca ser un tema político.

Los actores políticos han encontrado en azuzar las masas con razones justicieras, una veta inagotable de réditos políticos. Javier Corral, Miguel Ángel Yunes, entre otros personajes, lucraron políticamente con esto. López Obrador no podía ser la excepción.

López Obrador ha sido ambiguo en su posición respecto al juicio de expresidentes. Primero, dejó en claro desde un principio que no quiere llevar ante la justicia a los expresidentes. Sin embargo, si el pueblo desde los coliseos contemporáneos está dispuesto a llevarlos a juicio (proceso que estaría a cargo de una fiscalía que en teoría es autónoma), entonces no se opondría. Ahora, a raíz del fracaso de la consulta, dice que no descarta llevarlos ante la justicia.

Varias voces han expresado que no es necesario llevar a consulta la aplicación de la ley. Esto es verdad, pues la justicia no puede depender de motivaciones políticas o del sentir popular. Por eso Themis tiene una venda en los ojos. De ahí que haya resultado una profunda irresponsabilidad del gobierno plantear una consulta popular para preguntar si aplica o no la ley. En un país con tantas carencias, resulta un despropósito tirar el dinero en eso.

Parecería que con el ejercicio de la consulta celebrado el domingo pasado, nadie quedó conforme en ninguna de sus etapas. La Suprema Corte no quedó conforme con el planteamiento del gobierno, y de forma salomónica y titubeante, decidió modificar la pregunta de la consulta, redactando una en los términos más confusos posibles. El presidente no quedó conforme con el resultado, pues la participación fue del 7% de los ciudadanos que podían votar. La ciudadanía no quedó conforme, pues se tiró dinero en un ejercicio que era a todas luces demagógico.

Yo pensaría que para el gobierno, la solución es echarle tierra encima al asunto y hacer de cuenta que nunca existió. Si decide proceder contra expresidentes (por conductas delictivas que en la mayoría de los casos ya están prescritas), la opinión pública le reclamará con mayor ahínco proceder a pesar de no haber alcanzado los porcentajes que harían vinculante la consulta (a pesar de que en el fondo pueda hacerlo).

López Obrador decidió repetir los errores en que han incurrido otros líderes del mundo como David Cameron del Reino Unido con el Brexit y Juan Manuel Santos de Colombia con el cese al fuego con la guerrilla. El jugar la carta del demócrata muchas veces resulta contraproducente. Los gobiernos se eligen para brindar soluciones, no para endosarle responsabilidades al pueblo.