El final anunciado de un gobernador reprobado

A partir de octubre de este año, los chihuahuenses recordaremos a Javier Corral Jurado como el peor gobernador que ha tenido Chihuahua en toda su historia, el peor en todos los rubros. Y no es una apreciación subjetiva basada en la percepción distorsionada de un malqueriente del mandatario, en absoluto, se trata de una visión periodística resultado de un serio y detallado análisis de los principales indicadores y cifras con las que este Gobierno estatal está cerrando, misma en la que coinciden diversos analistas políticos y económicos.

Quizá se salven algunos rubros de los malos resultados, pero en todo caso ha sido más por la buena gestión de los titulares de esas áreas, que por la adecuada dirección o guía que hubiesen recibido del gobernador. Y son pocos, tampoco se crea que abundan. Quizá dos o tres cuando mucho. Pero ni con esas buenas gestiones aisladas el gobierno de Corral alcanza una buena calificación aprobatoria.

En la mayoría de las encuestas que evalúan el desempeño de los gobernadores en todo el país, Javier Corral aparece en los últimos lugares, evidenciando así el rechazo social mayoritario a su gestión.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, en diciembre de 2020, Corral obtuvo un 38 por ciento de aprobación, contra un 57 por ciento de desaprobación. En los números de esa misma casa editorial, esos porcentajes representan una caída de 3 puntos porcentuales respecto de la misma evaluación en el mes de agosto del año pasado.

Para la empresa norteamericana Campaigns and Elections (C&E), que elabora un ranking de gobernadores en México, durante 2020 Javier Corral Jurado ocupó el lugar número 24 de los 32 mandatarios estatales, con una aprobación del 33 por ciento, número bastante parecido al de la encuesta de El Financiero.

La casa encuestadora Caudae-Estrategias, coloca a Javier Corral en el lugar número 22 de los 32 gobernadores del país, con un 31.7 por ciento de desaprobación ciudadana, contra un 68.3 por ciento que no lo aprueba.

En el caso de Consulta Mitofsky de Roy Campos, ubicó al mandatario chihuahuense en el lugar 27 en diciembre del año pasado, con un 37.5 por ciento de aprobación, lo que significó una caída de un punto porcentual con relación al anterior (noviembre), acumulando una importante disminución de cuatro puntos en el transcurso del año pasado.

En el estudio de Arias Consultores, denominado “Así Van los Gobernadores Diciembre 2020”, Corral ya cayó por debajo de la línea de flotación del 20 por ciento de aprobación, ubicándolo en el lugar 29 de todos los gobernadores, con un bajísimo 16.6 por ciento en su aprobación ciudadana, su récord más bajo desde que inició su gestión.

Y así podría citar al menos otras cuatro mediciones de otras tantas empresas encuestadoras con buena credibilidad y prestigio, pero es por demás, dicen prácticamente lo mismo: Corral está en los últimos lugares de evaluación ciudadana de todos los gobernadores del país, y es por sus desastrosos resultados de gobierno, así como por su pésima gestión política al frente de Chihuahua.

En un ejercicio de análisis propio, obteniendo un promedio de 11 encuestas publicadas sobre la aprobación ciudadana de gobernadores, Corral ocupa el lugar 28 entre los 32 gobernadores del país, con un 28 por ciento de aprobación, y un 72 por ciento de desaprobación ciudadana, es decir, 7 de cada 10 chihuahuenses reprueban tajantemente la gestión de Javier Corral Jurado al frente del gobierno de Chihuahua.

Pero hablemos de los singulares casos de buenos resultados dentro de su gestión. Los funcionarios Alejandra de la Vega, Jorge Espinoza Cortés y Jorge Nava López realizaron un buen trabajo dentro de sus respectivas áreas, aunque insuficiente para sacar a flote todo un aparato de gobierno, perdido ante la deficiente guía de un mandatario ensoberbecido por el poder y cegado por intereses muy alejados del bienestar común.

Los orígenes, visión y formación empresarial de Alejandra se marcaron desde el principio al frente de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, con el establecimiento de oportunos y adecuados programas de impulso y desarrollo empresarial, su atinada gestión promoviendo la vocación natural de ciudades como Juárez, o Cuauhtémoc, o Delicias en el entorno tanto internacional como doméstico, las actividades económica, comercial y turística, se vieron fortalecidas generando empleos y actividad económica aun en medio de la pandemia. Y es, precisamente, el empleo uno de los pocos índices positivos que deja la administración Corral a Chihuahua, aunque como ya dije, más por la buena gestión de Alejandra que por méritos del gobernador.

A pesar de ser el tema de la seguridad pública uno de los más grandes talones de Aquiles del gobernador Corral, en la zona norte, el buen desempeño del joven Fiscal General en esta zona, Jorge Nava, acercó un poco a la corporación a niveles aceptables de resultados, al menos en esta zona, con investigaciones notables en casos de impacto social.

Y en el caso de Jorge Espinoza Cortés, Consejero Jurídico del gobierno estatal, la naturaleza eminentemente técnica de su cargo exigía un alto desempeño con ese enfoque (jurídico-técnico), completamente alejado de los vaivenes políticos, lo que Espinoza logró realizar con no pocas dificultades al interior del mismo gabinete de Corral, pero que se materializó en mejores resultados de la denominada Operación Justicia para Chihuahua, y que tiene a punto de lograr la extradición del ex gobernador César Duarte.

Pero fuera de ellos, nadie más. Y no es que carezcan de talento o capacidades entre sus colaboradores, no, conozco a varios otros funcionarios estatales a quienes reconozco sus capacidades y talento, pero que naufragaron en el mar de un gobierno sin pies ni cabeza, con un liderazgo fallido. Si la cabeza no funciona, las manos y los pies terminan atrofiándose.

Hay muchos rubros que, al analizarlos grosso modo, se puede concluir como desastrosa la administración corralista, no mala, ni deficiente, sino desastrosa que es el término adecuado. Pero baste destacar los dos más importantes y trascendentes para los chihuahuenses: la seguridad pública y el manejo de las finanzas públicas, en ambos resulta totalmente reprobado el gobernador.

Corral recibió el gobierno del estado en 2016, siendo la tercera deuda pública más grande del país, índice que se obtiene comparando el monto total de la deuda contra el PIB estatal, para guardar una proporción adecuada con respecto a otras entidades. Pues bueno, entregará el estado con casi los 61 mil millones de pesos en deuda pública, lo que no solo significa un incremento nominal, sino que será la segunda deuda más grande de todo el país, es decir, habremos subido un lugar en ese penoso renglón.

Actualmente la administración estatal se encuentra prácticamente quebrada - reconocido expresa y públicamente por el mismo mandatario-, financieramente hablando, tanto, que a escasos meses de concluir su administración ha sido necesario solicitar la aprobación del congreso para un nuevo crédito por casi 2 mil millones de pesos, aprobación que le fue negada recientemente al gobernador, pero que habla de la muy crítica situación que vive el gobierno encabezado por Corral.

Quien reciba el gobierno de Corral, lo recibirá en peores condiciones financieras de cómo lo recibió el panista hace 5 años. Datos suficientes para reprobar a quien en 5 años no pudo sanear las finanzas estatales, reducir y controlar la deuda, así como cerrar su gestión sin mayores sobresaltos financieros.

Y de la seguridad pública ni qué decir. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal (SESPN), en los 6 años que gobernó Cesar Duarte se registraron 9 mil 788 homicidios dolosos en el estado. Javier Corral concluirá su gobierno de 5 años con una estimación de 11 mil 500 homicidios (hasta diciembre de 2020 iban 10 mil), muy por encima de su antecesor.

Cerca ya de su ocaso como gobernante -y parece que también como político- Corral puede asegurar con orgullo que ha superado en todo a Duarte, su odiado enemigo, pero en todo lo negativo. Un final karmático para un político dogmático.