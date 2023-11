El fin último es ¿conciliar intereses o privilegiar el bien común?

Se llegó el día de la Segunda Audiencia Pública del proceso de actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población en que, por un lado lamentablemente se tuvo poca asistencia y de esos pocos casi la mitad era personal del IMIP, sin embargo, por fortuna de los pocos ciudadanos que estaban surgieron aportaciones acertadas. Estaba ahí también la Lic. Claudia Morales Medina, Directora de la Dirección de Desarrollo Urbano acompañada por un par de funcionarios.

Al ceder el espacio para la participación de los presentes, quien tomó la palabra de inicio hizo notar la ausencia de los regidores, apuntando la necesidad de que se empaparan de las cuestiones urbanas y sus normativas haciendo referencia a la reciente autorización de tres fraccionamientos en Samalayuca, fuera de toda norma. En este sentido, si bien los propios regidores se respaldaron bajo el argumento de que las 745 viviendas de Villas del Cielo, Country Ranch y Desert Ranch se promoverán como lotes rústicos bajo el régimen de condominio, lo cual implicaría que no requerirían dotación de servicios e infraestructura; el tema es que por ley, dar inicio al proceso de autorización para la edificación de cualquier tipo de fraccionamiento, sea en condominio o no, es necesario solicitar a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento la constancia de factibilidad para brindar el servicio. Tratándose del agua, cualquier desarrollo en el municipio, y más cuando el asentamiento requiere de una buena inversión ($), la coordinación entre autoridades es incuestionable. ¿Dónde estuvo aquí esa coordinación? Porque la red sanitaria y hasta el suministro de energía eléctrica es lo de menos, pero ¿habrá alguien que pueda vivir sin agua? Por eso explico: de que se necesitará agua para esos lotes, no hay duda. No se trata solo de decir “los cómo sí” se debe dar el servicio cuando se brincan procesos y el problema ya está en curso al estilo “palo dado…” Un caso en que la ley y la norma…

Por otra parte se llamó la atención sobre las áreas de crecimiento propuestas hacia el poniente del municipio sobre el libramiento a Jerónimo cuestionando en primer lugar que se encuentra sobre una zona de reserva ecológica y aislada de la mancha urbana, ambas cosas fuera de norma, señalando además la dificultad que por tener destina industrial tendrán las personas para trasladarse hacia aquella zona, además de abrir la puerta a futuros desarrollos habitacionales… nuevamente, alejados de todo. Este es otro caso en que la ley y la norma…

Otra de las participaciones abordó dos temas muy importantes: por una parte la necesidad de que existan incentivos para la consolidación de la ciudad, lo cual requiere del diseño de instrumentos específicos que lo motiven en una relación “ganar-ganar” entre los particulares y la ciudad que obviamente estamos lejos de tenerlos y, muy en relación con las dos aportaciones anteriores, sobre todo con la primera, giró en torno a la administración urbana, tan deficiente, subjetiva, o “a modo” -no sé qué palabra le acomoda mejor- pero tan importante como para recordar el famoso caso del predio “zaragocita” destinada a vaso de captación, por tanto, de propiedad municipal, que se pretendió cambiar de uso de suelo para posteriormente ser vendido para uso industrial. De no levantar la voz los vecinos hoy la historia sería otra, aún cundo la ley apunta que los predios con uso destinado a infraestructura, fundamentalmente pluvial, no podrán ser destinados a otro uso. Otro caso en que la ley y la norma…

Más creo oportuno ventilar un comentario que pareció “inocente” en ese momento pero cuya importancia merece retomarse ahora: el que por parte del IMIP se dijera que en la Zona de Integración Ecológica, hoy conocida como Sendero, se perdió el suelo para ese fin, ecológico, para tornarse eminentemente habitacional y que por tanto, lo que se debería hacer ahora era ¿¡densificar más!? Bueno, la verdad yo esperaba que la frase terminara en un “establecer medidas para conservar lo que se tiene y recuperar lo que se perdió”… u alguna otra estrategia para apoyar eso de que la visión del plan es una ciudad compacta y sustentable pero, para mi sorpresa y desencanto, no fue así. Obvio, esa “pérdida de suelo”, como otros “cambios menores” no fue espontánea… y salimos perdiendo todos.

La baja asistencia a la sesión coincide con las pocas propuestas recibidas por el IMIP que podrán ser incorporadas -o no- al Plan. Se propuso una tercera audiencia para conocer la versión final del documento. Debemos dejar de lado la apatía y enviar por escrito las propias: solo tenemos hasta el 7 de diciembre para hacerlo.

Cierto, existen diversos puntos de vista sobre cómo se debe dar el desarrollo en la ciudad, y en ello lo territorial juega un papel importante. Si bien el Director afirma que se trabaja en conciliar todos los puntos de vista, lo cual es imposible, la realidad es que lo único, lo único que debe prevalecer por sobre todos los intereses, aún los más “pudientes” es privilegiar el bien para la ciudad. No hay más.