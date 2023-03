PUBLICIDAD

"Si ves la guerra contra las drogas desde un punto de vista puramente económico, el papel del gobierno es proteger al cártel de las drogas".

Milton Friedman

Ciudad de México.- El presidente López Obrador partió de una posición negacionista: "Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos", declaró el 9 de marzo. Añadió: "¿Por qué ellos no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos?... ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?".

El fentanilo es un opioide sintético que puede producirse en cualquier lugar. En 2016 la DEA estadounidense encontró una fábrica clandestina en una casa en Cottonwood Heights, Utah, en la que se produjeron millones de pastillas con polvo de fentanilo importado de China. Un informe de inteligencia de la DEA señalaba en 2020: "Si bien México y China son los países que sirven de fuentes primarias para el fentanilo y sustancias relacionadas con el fentanilo que se trafica directamente a los Estados Unidos, la India está surgiendo como una fuente de polvo de fentanilo terminado y químicos precursores de fentanilo".

El consumo de este poderoso analgésico y anestésico empezó de forma legal. Como medicamento se receta para combatir el dolor. La Organización Mundial de la Salud lo incluye en su lista de medicinas esenciales. El abuso, sin embargo, ha generado una brutal epidemia. Tan solo en 1971, el Instituto Nacional sobre el Abuso de las Drogas de Estados Unidos reportó 70,601 muertes por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, contra 32,537 de cocaína o psicoestimulantes, mayoritariamente metanfetaminas. Las muertes por heroína bajaron de 15 mil 482 en 2017 a 9,173 en 2021, pero los consumidores han pasado a otras drogas.

Es falso que en México no se produzca fentanilo. Apenas el 14 de febrero la Secretaría de la Defensa anunció "el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de metanfetaminas en el municipio de Culiacán, Sinaloa" en un operativo en el que se decomisaron 128 kilogramos de "posible fentanilo granulado", "629 mil 138 pastillas de probable fentanilo" y 100 kilogramos de "posible metanfetamina". Además, se encontraron precursores y "28 reactores de síntesis orgánica". Según la Sedena, "Por la cantidad de reactores, el laboratorio es el de mayor capacidad de producción de droga sintética que se tenga registrado históricamente y durante la presente administración". Este 13 de marzo señaló también que, en Ahome, Sinaloa, aseguró 354 mil pastillas y 2.7 kilogramos de fentanilo.

Es falso también que el gobierno haya recurrido a una política de abrazos y no balazos. Entre el 1ro de diciembre de 2018 y el 19 de enero del 2023 el secretario de defensa Luis Cresencio Sandoval ha reportado aseguramientos de do mil 396 kilogramos de mariguana, cinco mil 585 de cocaína, 77 de metanfetamina, 288 de fentanilo y cinco mil 250 pastillas de fentanilo, así como la detención de dos mil 167 presuntos narcotraficantes. La guerra contra las drogas continúa, pese a las declaraciones.

Ni los discursos agresivos ni los sermones moralistas ayudan a resolver el problema. Las amenazas intervencionistas de algunos legisladores estadounidenses son incumplibles: invadir México violará el derecho internacional, pero no eliminará el narcotráfico. Los sermones de AMLO a Estados Unidos por la "desatención" a los jóvenes, o por no tener un programa de becas como el suyo, son también una postura política.

El problema del uso de drogas es complejo y no se presta a soluciones fáciles. La prohibición no ha funcionado, pero de nada sirve engañarse. Pretender que en México no se produce ni se consume fentanilo es una mentira inútil

