El fenómeno de Bad Bunny

La música es una de las siete bellas artes en el mundo. A su vez, la música y las reacciones que causan en nuestro estado de ánimo puede estimarse como algo primitivo, en virtud que desde que se tiene memoria, el hombre ha reproducido sonidos por placer. Esa amalgama de sonidos y letras, que combinados producen una canción, siguen siendo un fenómeno vigente en nuestra cultura y en el mundo.

Desde niño, mis más grandes influencias musicales han sido mi madre y mi tía. La música que ellas escuchan desde que tengo memoria es la que está presente en mis recuerdos más tempranos, y la misma que ha ido moldeando mi gusto musical. Si bien siempre he escuchado muy variados géneros musicales, lo cierto es que gran parte de mis canciones y artistas favoritos no correspondían a los gustos de un niño o joven de mi edad.

A la fecha, utilizo diversas plataformas como Apple Music o Spotify para escuchar música. Estas plataformas van integrando un algoritmo único para cada usuario en función de las canciones que más escucha, en los distintos horarios que se escucha, etc. Quizá mi gusto musical puede sonar un poco anticuado para la época, pero es igualmente muy variado. Música romántica, música norteña y un poco de rock integran mis “playlists”.

A través de los años, la música y los géneros han ido cambiando. Utilicé la palabra “cambio” por no utilizar el término “evolución”, en virtud que para mí, la palabra evolución implica mejoría. No creo que sea el caso para el fenómeno musical.

En años recientes, un género musical ha cobrado enorme relevancia, no únicamente en el mundo hispanoparlante, sino en general en todos los idiomas. El reggaetón, ese ritmo caribeño que ha tomado por asalto todas las listas de música más sonada ha dominado la escena musical en el mundo.

En lo personal, no me gusta el reggaetón. La música me parece reiterativa, y las letras bastante superfluas y frívolas. A pesar de ello, muchos cantantes han construido carreras musicales exitosas en este género, por ejemplo Daddy Yankee, Maluma, y J Balvin entre otros. Daddy Yankee es quizá el padre del género. Junto con Ozuna, me parecen los reggaetoneros cuyo producto musical tiene letras un poco más reflexivas que sus pares. Pero bueno, no me toca a mí juzgar la calidad artística de lo que aportan.

Un fenómeno inédito en el reggaetón es sin duda Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio es el nombre real de Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que está rompiendo todos los récords de audiencia y asistencia a sus conciertos.

Benito Martínez viene de un origen de clase media de Puerto Rico. Por lo que se puede encontrar en internet, era un niño tímido que siempre mostró un profundo interés por la música. Incluso en algunas entrevistas, ha dejado ver que, a pesar de trabajar y ganar el salario mínimo, en ocasiones no le alcanzaban los recursos para satisfacer las necesidades básicas que un joven estudiante tenía en esa época. Su perseverancia en un camino tan duro como lo es una carrera artística es algo digno de admirarse en el boricua.

A la fecha, sigo sin entender cómo es posible que Bad Bunny se esté convirtiendo en el nuevo fenómeno musical del momento. El hecho de que no me guste su música a mí, no implica que no sea música buena (que firmemente creo que no lo es), sin embargo, es ahí donde versa este fenómeno mundial.

En meses recientes, veintitrés canciones de Bad Bunny ocupaban el Top 25 de las canciones más escuchadas en México. ¿Cómo es esto posible?

Por más que escucho la música de Bad Bunny, no despierta en mí la emoción que parece despertar en la enorme masa que lo escucha. Un ejemplo es esa canción llamada “Titi me preguntó”. La canción es una narrativa que realiza Bad Bunny, cuando Titi (su tía) le pregunta si tiene muchas novias. Bad Bunny dice que sí, que efectivamente tiene muchas novias, y que se las piensa llevar a un “VIP” y que se las quiere llevar a vivir a una mansión con él.

El video muestra a un Bad Bunny viajando en taxi, llegando a una tienda de abarrotes en Harlem, para posteriormente salir y cantar con su público, mientras algunas mujeres que lo acompañan “perrean” en lo que él canta.

Otra canción de Bad Bunny que ha sido un éxito es aquella colaboración con otro cantante puertorriqueño, Chencho Corleone. La canción es “Me porto bonito”. Igualmente, el video muestra a un Bad Bunny lavando una camioneta de unas chichas que se broncean. Posteriormente, lo invitan a una fiesta en una alberca, donde bailan y cantan y se toman una selfie.

Lo que advierto en ambas caciones es que la lírica es carente de sentido y de mensaje, e incluye palabras clave que muchas veces despiertan en los jóvenes alguna aspiración: VIP, mansión, muchas novias, selfie, etc. Una oda a la frivolidad, que sin embargo, se ha traducido en un enorme fenómeno musical.

Bad Bunny, sin duda un artista único en la escena musical actual, ha venido acompañado de un enorme equipo de marketing que le ha permitido convertirse en lo que es hoy actualmente. La escenografía que utiliza es colorida y llamativa, justo como lo es la ropa que utiliza.

Bad Bunny encarna lo que la generación de jóvenes busca. Ha asumido posturas que han sido populares. Condenando la homofobia, y la violencia contra la mujer, y convirtiéndose en un luchador por diversas causas sociales de Puerto Rico, Bad Bunny viene a ser la voz de una generación en muchas de sus luchas.

Si hay algún género musical misógino y machista, este es el reggaetón. Es suficiente escuchar cualquier canción del género para advertir esta situación. Sin embargo, a pesar de promover con sus letras estas conductas, Bad Bunny es reconocido como un artista que condena la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque se ha vestido de mujer en algunas ocasiones. Es decir, Bad Bunny se ha convertido en lo que cualquier de sus fans quiere que sea. Una postura flexible que le ha dado la enorme popularidad de la que goza hoy en día.

Actualmente, es la tendencia más grande. En gran medida, parecería que existe una enorme crisis de representación en América Latina, misma que Bad Bunny ha venido a cubrir. Igual se puede vestir como un artista urbano o como mujer; puede representar a su isla de origen, e igualmente representa a la clase media baja urbana que tiene la aspiración de triunfar justo como lo ha hecho Benito.

Al margen de que no me gusta el reggaetón, y tampoco me gusta la música de Bad Bunny, debo reconocer que este es un fenómeno que nos está tocando vivir, y que marcará época en el aspecto musical. Dos giras de conciertos en un año, con llenos totales en los escenarios más grandes del hemisferio (incluido el Estadio Azteca, mismo que llenó dos veces el viernes y sábado pasado), lugares en la cima de las listas Top de Billboard, actuaciones en películas con actores de la talla de Brad Pitt, entre otros. Bad Bunny es un fenómeno musical, cultural, y social, que representa a muchos. Es el nuevo embajador del fenómeno del “cross-over” a la inversa, de América Latina para el mundo.