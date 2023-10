El fallo de la Corte que obliga a entregar los libros en Chihuahua

El pasado 18 de agosto, en estas mismas páginas del Diario, con el artículo “Los libros de texto gratuito y la Santa Inquisición panista (segunda parte)”, escribí sobre la negativa de la gobernadora a entregar los libros de primaria a los niños en todo el Estado, justificándose en la suspensión que había otorgado un ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una controversia constitucional interpuesta por el propio Gobierno del Estado de Chihuahua, anticipando un servidor que esa controversia sería desechada, señalando “la misma no tiene asidero y tarde que temprano (lamentablemente en perjuicio de la niñez chihuahuense) será desechada, pues es muy clara la competencia en favor del Ejecutivo federal sobre el tema de la educación”, agregando que el Gobierno del Estado no tenía competencia alguna de acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución Federal y la Ley General de Educación (LGE).

Posterior a ello y en el mismo mes de agosto, como se preveía, el Gobierno de AMLO impugnó la admisión de dicha controversia y la suspensión de la entrega de los libros autorizada por un Ministro de la Corte (Luis María Aguilar), por lo cual se turnó dicha impugnación a la primera sala de la propia Corte, donde se elaboró un proyecto por el Ministro Arturo Zaldivar y en conjunto con los cinco ministros que componen dicha sala, este cuatro de octubre pasado desecharon dicha controversia por carecer el promovente de “legitimación activa”, en este caso el Gobierno del Estado de Chihuahua, básicamente por los argumentos que adelantamos en estas páginas desde el 18 de agosto, es decir que el Gobierno de Chihuahua no tenía alguna atribución en materia de elaboración, producción y distribución de libros de texto gratuitos, por tratarse de una atribución exclusiva de la Federación.

Con esta decisión se le pone fin a la polémica en Chihuahua (en Coahuila continúa el mismo tema pero con esta decisión de la Suprema Corte se resolverá que se entreguen los libros también) sobre la negativa de la entrega de los libros de texto gratuito, y por lo cual el mismo miércoles no le quedó de otra al Gobierno del Estado que ordenar su distribución y entrega, publicando un comunicado donde anunciaba que acataría dicha decisión (aunque no quisiera no tenía de otra pues fue una decisión unánime de los cinco ministros), por lo cual en los próximos días todos los niños de educación básica en Chihuahua, de primaria, tendrán sus libros de texto gratuito (Sin duda alguna lo más importante).

Es un revés para la Gobernadora esta decisión de la SCJN pues se demuestra que nunca tuvo la razón en prohibir la distribución de dichos textos, y de pasada exhibe de fea manera al Ministro que le dio entrada a la Controversia Constitucional pues cinco de sus compañeros fueron unánimes en señalar que dicha controversia nunca debió ser admitida por carecer de materia el Gobierno del Estado de Chihuahua, con lo cual no sólo queda en entredicho la reputación del Ministro Luis María Aguilar como jurista y miembro de dicho tribunal, que fue quien le dio entrada a dicha controversia constitucional planteada por la Gobernadora.

Por lo tanto, el balance de esta disputa política y jurídica es negativa para el Ministro referido y la Gobernadora, y para todos aquellos actores que se sumaron, de manera politiquera, con amparos y/o declaraciones a que no se hiciera entrega de los libros, pues como ya los evidenció la primera sala de la SCJN, nunca hubo razón para negar su distribución a los niños, y un saldo positivo para AMLO y Morena, por acreditar, como siempre lo señaló el Presidente, que no había ninguna razón para actuar así, de manera política en un tema que nunca se debió meter la política, y en caso de que hubiera una disputa legal nunca se debió solicitar como medida suspensional la entrega, sino esperar a que se resolvieran las acciones legales pero sin impedir su entrega.

Se desconoce la motivación de Maru Campos para llevar este tema a un ámbito legal donde sus abogados debieron decirle que no tenía posibilidad de victoria, como lo anticipamos, por lo cual hay que reconocer esta vez la rapidez con la que resolvió la Suprema Corte este asunto en definitiva, para destrabar un asunto político de la mayor trascendencia para la niñez chihuahuense. Bien por la primera sala de la Suprema Corte como ya lo reconoció el Presidente AMLO ayer, y mal para el ministro Luis María Aguilar donde sus compañeros lo exhibieron de manera unánime.