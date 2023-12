El estrés y depresión navideña

Está cerca la Navidad, los pueblos y las ciudades se llenan de estrellas. Todo se ilumina, el silencio da paso a risas y canciones embriagadoras, que llenan de gozo. El árbol se ha decorado, las familias se reúnen, los niños cantan, comen dulces y se ilusionan. Para algunos, la esperanza regresa. Para otros, las memorias tristes y los fantasmas rondan muy cerca. Es tiempo de reflexionar, de preocuparse más por las cosas del cielo que por aquellas terrenales.

Las celebraciones navideñas, son la época más feliz del año. ¿Cierto? Tiempos de música con campanitas, posadas, lucecitas, adornos, tamalitos, pozole y regalos; pero lo que se supone debiera ser una época llena de risas, sensaciones de paz, abundancia, bienestar y amor, para algunos pueden ser días emocionalmente exhaustivos; de mucho estrés, que inclusive pueden llegar convertirse en una nada agradable depresión.

Una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología encontró que el 38 porciento de la población siente que sus niveles de estrés aumentan durante la temporada navideña, lo que puede también generar un incremento de enfermedades mentales, uso de drogas y alcohol, y altos niveles de ansiedad.

En los países de occidente, estos patrones de conducta han sido investigados y documentados por los doctores y profesionales de la salud mental.

El 64 por ciento de aquellos pacientes registrados que padecen de algún desbalance emocional o psicológico, reportan que su condición empeora durante la Navidad, pero se calcula que este número en realidad es mayor, ya que en muchos países las estadísticas confiables sobre este tipo de padecimientos son cuestionables o inexistentes.

¿Por qué sucede esto? En un mundo en donde reina un capitalismo depredador, las fechas navideñas traen consigo una serie de interacciones familiares, eventos sociales y retos económicos que pueden llegar a sobresaturar a las personas de responsabilidades extras. Entre mayor es el número compromisos adquiridos, mayor es también la presión que se experimenta. Recuerde algo, no se necesitan tantas cosas materiales para sentirse en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Se puede ser feliz y estar en paz con poco. En términos personales, algunas de las mejores comidas que he experimentado han sido al lado de familias humildes. Tal vez no comimos los manjares más exquisitos que el mercado ofrece en esas ocasiones, pero los frijolitos y las tortillas saben muy ricos cuando se está en la sierra comiendo al lado de gente humilde y sencilla que nos ofrecían de lo que tenían con una sonrisa.

En otras ocasiones, los sentimientos y pensamientos depresivos están relacionados con memorias complicadas del pasado, y a la ansiedad sobre las reuniones familiares. Esto sucede cuando no se tiene la habilidad para concentrarse en vivir en el presente. Si se está siempre pensando en lo terrible del pasado, o en el preocupante futuro, pues entonces nunca se pueden disfrutar las cosas simples del momento. Se desarrollan patrones neuronales y comportamientos de los cuales es difícil salir sin ayuda. Si el pasado ya pasó, y el futuro no ha llegado aún, pues entonces solo existen en el pensamiento, pero para alguien atrapado dentro de estos confines es a veces casi imposible salir.

También existe el Trastorno de Depresión Estacional, considerado como un cuadro de depresión clínica. Aparece por ahí del otoño, y su ciclo termina en primavera. Está relacionado con los cambios de luz del sol; y es más común que aparezca en climas nórdicos. Afecta los ritmos y balances neuroquímicos del cerebro.

Sentirse deprimido durante las fechas invernales es algo muy real, es humano, y le sucede a cualquiera, hasta a los que se consideran más fuertes; pero es también es una situación tratable, aunque en algunos casos, las personas afectadas no pueden verlo así debido a su egocentrismo, y necesitan de consejería profesional.

En estas fechas es típico pensar que la mayoría de las personas están rodeadas de sus familiares, y que todo es amor y bienestar. La realidad es diferente. Si está consciente de esto, comprenderá que sentirse solo no necesariamente es lo mismo a estar solo. Se puede disfrutar de la soledad en paz sin sentirse solo. Le dejo esta reflexión para que la ajuste y utilice como usted quiera.

También hay personas que casi nunca han sufrido de una depresión considerable, por lo que no pueden comprender o empatizar con aquellos que se sienten hundir en el mar de la autoconmiseración, los sentimientos de culpa, – a veces inclusive exagerados o imaginarios – o las memorias negativas. A estas personas, sentir empatía por alguien así se les dificulta. Al no tener la experiencia de vivir este tipo de sensaciones tan intensamente, no pueden ofrecerle ninguna ayuda a quienes sí sufren así.

También existen los prejuicios y estereotipos sociales como el machismo, que le impiden a alguien sentirse venerable, y hacer una cita con un terapeuta o un psicólogo, ya que lo consideran como una debilidad, cuando en realidad los paradigmas han cambiado. En tiempos postmodernos, las sociedades más evolucionadas y educadas ya incluyen en sus sistemas de salud opciones viables para aquellos que necesitan de estos servicios como algo de lo más normal.

Obviamente, entre más avanzada una sociedad en este sentido, menos violenta es.

Sin ser profesional de la salud, enseguida enlisto una serie de recomendaciones que se sugieren a quienes pasan un mal momento: atiende una comunidad espiritual, reúnete con amistades afines, haz ejercicio, tomate un viaje, disfruta de una comedia, lee una novela interesante, haz planes de futuro positivos, descansa, haz algo amoroso por ti que harías por tu pareja sentimental, y si tienes pensamientos preocupantes, acuérdate que en estos tiempos todo lo que tienes que hacer es presionar los botones de tu celular o computadora para hablar con un amigo o, en su caso, algún operador que te escuche empáticamente, y te ayude sentirte mejor.

La otra cara de la moneda

Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La ira.

Es otro extremo emocional. Ni es bueno sentirse culpable o deprimido por todo, como tampoco lo es sentirse enojado con los demás, con el mundo, haciéndose la víctima.

¿Quién no ha sentido ira en un embotellamiento vial, o en un incidente de tráfico… o en el puente? Entre más crecen las poblaciones y las ciudades, cada vez son más comunes los incidentes de rabia al volante. Y no me refiero a usted personalmente, pero si a usted le queda el saco a la medida y se lo quiere poner, esa ya no responsabilidad de este escritor. Personalmente, no tengo reparo en admitirlo, soy humano. Es una sensación que te domina por unos segundos, a veces más tiempo. Una sensación impersonal, ya que a menudo sucede inesperadamente, a veces sin que veas quien está dentro del otro automóvil. Ahí se mide como anda uno por dentro.

Es otra manera inadecuada de sacar las frustraciones y perder el control, y en estas fechas se incrementa este fenómeno debido al estrés. No vale la pena, Hay que respirar profundo. La mayoría de las veces el único afectado es uno mismo. No soy alguien a quien le guste dar consejos, pero es como querer hacerle daño a alguien más pegándose un golpe a sí mismo. Hay que perdonar, hay que sanar. No hay tiempo para perderlo así, no vale la pena.

Recuerde, todo empieza a mejorar cuando uno acepta que tiene un problema. Así se le quita poder a las emociones destructivas. Respire profundo, no pase hambres, porque se vuelve uno más enojón. Cuente hasta diez, grite por la ventana, y cálmese, no vale la pena parta su salud. Mejores deseos en estas fechas. Jerry79912@yahoo.com