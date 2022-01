Es aprovechable que los mandatos de los ejecutivos chihuahuenses están apenas empezando. Comenzados en septiembre pasado, los meses finales del año electivo se consumieron en tres tareas indispensables, aunque de poco lustre: reclutar a los funcionarios que consideraban adecuados para acompañarlos en sus administraciones; elaborar los planes de trabajo de su período, y cuadrar los presupuestos respectivos.

A partir de este año 2022, lo que sigue son los tangibles con que serán evaluados en la boleta del crucial 2024, sometidos al inapelable rigor del juicio popular, aspiren o no a la reelección. Nada menos. Para eso quisieron ser electos, así que al que no le guste el fuste, pues que lo quite y que monte a pelo. A cumplir.

El sistema político mexicano, el particular de nuestro estado, con su carga histórica y su diseño, hacen inevitable que el ejercicio de los cargos ejecutivos, presidente, gobernador, alcaldes, tengan mucho que ver con el estilo de liderazgo. En 1974 Don Daniel Cosío Villegas escribió un ensayo justo con el nombre que da título a este artículo, segunda parte del celebrado “el sistema político mexicano”, dado a la luz poco antes. Si bien el libro en el que ahora me baso sometía a evaluación los primeros tres años del presidente Luis Echeverría (1970 – 1976), aprovechó Don Daniel para algunas consideraciones más generales. Cito:

“… resulta fatal que la persona del presidente le dé a su gobierno un sello peculiar, hasta inconfundible. Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las diferencias, la educación y la experiencia personales influirán de un modo claro en toda su vida púbica y, por lo tanto en sus actos públicos y por lo tanto en sus actos de gobierno” (introducción de “El estilo personal de gobernar”, ediciones Joaquín Mortiz, primera edición, 1974).

Habla del presidente de la República, pero es válido para todos los cargos ejecutivos. Y podemos agregar, lo era mucho más entonces que ahora. Ahí mismo explica que si bien esta afirmación aplica para todos los países y tiempos, los sistemas en que es más arraigado un sistema democrático tienden a moderar al presidente por la vía de las instituciones que tienen diseñadas para ello, por la información y educación de los ciudadanos, por los contrapesos y aun por la tradición. Explicado con un ejemplo actual, quien hubiera dicho qué es lo que esperaba del gobierno de Trump a partir de su personalidad, hubiera pronosticado un desastre. No fue así (hago de lado los muchos errores que pudo tener) porque allá pesan mucho más las instituciones, que lo moderan. En México no es el caso, aunque el viejo sistema presidencialista que analizó el célebre pensador liberal que ahora guía este análisis, ya se ha modificado mucho. Pero sin duda sigue pesando la figura del gobernante.

Aquí hay una línea muy importante. El mundo, México y Chihuahua han cambiado. Y por tanto el estilo que se espera de los gobernantes también. Hace años, los líderes eran figuras estatuarias, inmaculadas, casi se diría que no tocaban el suelo cuando caminaban. Encarnaban un ideal, un referente, porque a quién tenía el enorme honor y encargo de dirigir un país, seguramente estaba investido de virtudes miríficas para desempeñar con solvencia tan alta asignatura. Y eran más temidos que amados. En nuestro país esto no es nada nuevo, debe tener al menos mil años de que es así, desde la época precolombina, con emperadores semidioses. En época reciente, no por nada al presidente Lázaro Cárdenas le apodaban “la esfinge de Jiquilpan”. Y esto era además un impulso deliberado, se tenía cuidado de que eso pareciera. Nadie supo que el presidente Miguel de La Madrid usaba lentes y fumaba como chacuaco.

Eso ha cambiado. La democratización del país, la convergencia cultural que llega por las supercarreteras de la información, nos han horizontalizado, nos ha democratizado sociológica y políticamente. Y ya el líder distante, señero como estatua de basalto, que se erige en un pedestal, inalcanzable, tiene cada vez menos lugar en nuestras sociedades. Hoy se espera que los líderes sean “como uno”. Y esto es en su forma de vestir, en sus comportamientos, y por supuesto, en la herramienta más importante de conexión con sus gobernados, que es el lenguaje. Si hoy nuestros líderes dicen chingaderas, tampoco que se acorrienten, pero vaya, que hablen de modo que se les entienda, sin rollo, al grano, transparentes, sin poses. Ahí los análisis profundos déjenselos a articulistas venidos a menos.

Quien desmitificó la figura presidencial en México fue Manuel Clouthier, el gran “Maquío”. Él era exactamente así, como digo que esperamos de los líderes actuales, muy cercano, como imantado.

En Chihuahua estamos arrancando. Y los líderes están en el escenario, que es el espacio público, la calle, sus despachos también, sus viajes, comparecencias. Ahí los estamos viendo, y evaluando.