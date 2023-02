El espíritu universitario y la ciudad

El espíritu universitario es un tema del que poco se ha discutido en los medios de comunicación dentro del ámbito nacional. Quizá la mayoría de la población rescata el concepto a partir del célebre lema de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) “Por mi raza hablará el espíritu”.

¿Cómo entender el concepto del espíritu universitario a la luz de la sociedad actual? Desde mi perspectiva, el espíritu universitario es aquel que se desarrolla al interior de los recintos académicos cuando se discuten y analizan las teorías que han transformado el mundo tecnológica y científicamente, cuando se realizan debates y se reflexiona sobre los grandes acontecimientos de la humanidad o sobre los líderes culturales, políticos o cívicos más importantes y que han hecho diferencia en la sociedad.

Me parece que aprender de ello, sin que te lleve a la acción en la vida cotidiana sería una contradicción. Esto hace impensable que los universitarios permanezcamos impávidos ante las problemáticas cotidianas al interior y al exterior de las aulas.

Por ello, es ilustrativo lo que ha comentado el catedrático Luis López Bellido de la Universidad de Córdoba, España, al citar a un profesor jubilado, expresando que a la Universidad contemporánea “le sobra organización y le hace falta vida”. Es decir, se hace prioritario reforzar mentalidades y revitalizar los principios del espíritu universitario. ¿Cuáles principios? Muchos los han resumido en la humildad intelectual, el hábito de estudio, el respeto de la opinión ajena, el espíritu de solidaridad, la capacidad crítica y sobre todo, la acción comunitaria.

Al interior de las Universidades los profesores y los estudiantes desarrollamos sin duda un brío y un valor para luchar por ideales y para buscar transformar el entorno. Estoy convencido que no desarrollar ideales es no haber alcanzado el objetivo de la educación. Einstein decía que el conocimiento no es sólo aprender cosas sino aprender a pensar y actuar. No puede ser para menos. Lo que desarrolla el espíritu universitario es ser críticos, reflexivos e inquisitivos para buscar erradicar lo que no está bien.

¿Cómo trasciende el espíritu universitario a la ciudad? Me parece que debemos partir de una premisa que hoy es cada vez más reconocida en el ámbito universitario mundial. Las universidades en la actualidad no deben conformarse con sólo entregar profesionistas a la sociedad, sino agentes de cambio que de manera amplia desarrollen una profesión con una filosofía de compromiso y solidaridad. Esto se logra cuando el estudiante se forma haciendo, realizando actividades en comunidad; es decir, cuando se está en la búsqueda del bien común. En Juárez hay muchas oportunidades.

Profesores y estudiantes debemos liderar el cambio de mentalidad en la ciudad. Nos tocaría motivar al resto de la población a ser solidarios, motivarlos a creer. La gente cree cuando ve; por eso, revertir lo que está mal en sociedad es cuestión de brío, mentalidad y convicción. Esa convicción llevaría a las acciones que reflejarán el espíritu universitario como el convertirse en mentores de los que menos saben, solidarizarse con los más necesitados, estar permanentemente atentos para evitar abusos e injusticias, priorizar las convicciones sobre lo material y evitar dar prioridad al consumismo desmedido, entre otras.

En conclusión, el espíritu universitario despierta en diversos grados entre la comunidad académica. No todos luchamos con la misma intensidad para defender nuestros derechos, para cumplir nuestras obligaciones, para regresarle a la sociedad lo que nos ha dado. Seamos agentes de cambio para la ciudad y no únicamente profesionistas. Aprender en las aulas sobre las desviaciones que enfrenta la sociedad y no aspirar a corregirlas es imperdonable. Por ello, felicito y aliento a todos los que en momentos actuales o pasados han luchado por sus ideales y trascienden la comunidad engrandeciendo ese espíritu que les fue sembrado en las aulas.