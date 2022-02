El esfuerzo de un estudiante foráneo

Tengo la oportunidad de dar clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a lo largo de los años que he dado clases, me he encontrado con varios alumnos foráneos, la mayoría de ellos son de municipios del estado de Chihuahua, este semestre tengo a varios estudiantes de fuera, esto me recordó a una joven que conocí hace aproximadamente unos 15 años.

Ella se crió en Ahumada o como se acostumbra llamar “Villa Ahumada”, la ciudad de los burritos y de los asaderos, ahí vivía en la precariedad hasta los 18 años, cuando obtuvo una beca gracias al Club Rotario de Ciudad Juárez, esa beca le cambiaría la vida por completo.

Con esa gran oportunidad para salir del pueblo, se aventuró a buscar su sueño de estudiar derecho en esta ciudad, sin imaginarse a lo que se enfrentaría. En el año 2006 se podía escuchar en todas las noticias las muertas de Juárez y como andar sola en el Centro de la ciudad ponía en peligro a todas las jovencitas que transitaban por ahí, a la hora que fuera, además de que se sabía que la violencia, no solo en contra de las mujeres, sino de la ciudadanía en general, tomaba fuerza por el crimen organizado.

Pese a todo esto y con el miedo del mundo, sin conocer Juárez ni ninguna calle o qué ruta tomar para transportarse, aceptó la beca y presentó su examen para la licenciatura en derecho, donde fue aceptada. En el primer semestre, se acostumbra a dar las clases al azar, sin opinión del alumno, solo te preguntan si quieres turno matutino o vespertino, pidió las clases en la mañana. Una tía que vivía a unas cuadras del viaducto, en la colonia Ignacio Allende le ofreció su casa para que pudiera vivir ahí y se ahorrara el gasto de rentar.

Se tenía que levantar entre las 4 y las 5 de la mañana para poder tomar una ruta que la dejara en el Centro y tomar otra ruta que la dejara frente a la universidad, tenemos que tomar en cuenta que a esa hora aún está oscuro y con la falta de alumbrado público y las inclemencias del clima, se complica todo, aunado a que las rutas en ese horario van completamente llenas, por lo que algunas veces sufrió de “tocamientos accidentales” por algunos pasajeros varones que se excusaban en que el movimiento del camión era el causante de todo esto.

En los primeros semestres, llegaba a sus clases de 7 de la mañana y salía aproximadamente a las 3 de la tarde, acudía a la biblioteca o al centro de cómputo para hacer sus tareas, ya que en casa no tenía dichos recursos para cumplir con sus deberes. Para cuando terminaba ya había oscurecido y tenía que tomar una ruta que la dejaba en el Centro, donde se compraba alguna hamburguesa o lonche de 15 pesos, y buscaba con miedo la nueva parada para la segunda ruta que la llevaría a casa de su tía, muchas veces la persiguieron sujetos de los cuales nunca supo las intenciones que ellos tenían si la alcanzaban.

Con el paso de los semestres, encontró un trabajo que la ayudó a mudarse a una casa más cerca de la universidad, pero que no era lo suficiente como para pagarse los gastos de su estudio, comida y transporte, incluso no era suficiente para poder comprarse alguna nieve o antojo que pudiera tener.

Como ella hay cientos de estudiantes foráneos que hoy en día buscan en Ciudad Juárez y en sus universidades, una oportunidad por superarse, estudiantes que han salido de sus pueblos y abandonado a sus familias en busca de un mejor futuro, hoy les hablo a todos y todas ustedes, sé lo difícil que puede ser, pero también sé que un gran esfuerzo resulta en una gran recompensa, también les puedo decir que siempre sigan su instinto y esa meta que tienen al dormir y al despertar, si yo lo logré ustedes también pueden, aunque no sé ni cómo lo hice.