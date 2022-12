El frío en Juárez pega fuerte y eso todos los que vivimos aquí lo sabemos.

En temporada invernal lo único que queremos es mitigar el clima intenso, si no es bajo las cobijas o con la calefacción, sí lo es con la estufa o el calentón prendido.

Pero la necesidad de no sentir frío a veces nos lleva a muchos a ignorar las medidas necesarias y básicas para no poner en riesgo nuestra integridad y la de nuestra familia. Tal como no checar las tomas de gas antes de conectar el calentón o no dejar “respirar” la casa abriendo una ventana 15 centímetros.

Las autoridades año con año se encargan de lanzar todo tipo recomendaciones para evitar que el enemigo silencioso, el monóxido de carbono, dañe nuestra salud o, en el peor de los casos, que nos arrebate la vida.

¿Por qué le llamamos enemigo silencioso? Porque es un gas incoloro, inoloro, inflamable y tóxico que al ser combinado con la hemoglobina de nuestra sangre no permite la oxigenación del cuerpo.

Si una persona está expuesta a una baja concentración de monóxido, le provocará dolor de cabeza, mareos, náuseas y perturbaciones en la conciencia. Pero si se respira por tiempo prolongado (por ejemplo, mientras se está durmiendo), la capacidad de la sangre para acarrear oxígeno disminuye en un 90 por ciento causando la muerte.

En lo que va del año en Ciudad Juárez 34 personas han muerto por inhalación de monóxido de carbono, ya sea por incendios, falla de un vehículo, la colocación de bóiler dentro del hogar o al encontrarse en el interior de un vehículo en las instalaciones de un motel, pero solo dos porque buscaban mitigar el frío.

Se trata de dos hombres uno de 14 y otro de 80, ambos fallecimientos ocurrieron por fallas en sus calentones.

Recordemos también el caso de cuatro turistas que murieron intoxicados en el hotel Casona Boutique, ubicado en el centro de Creel el pasado mes de octubre. Dos de las víctimas eran guías de turistas juarenses.

Recientemente, este medio de comunicación informó que durante los últimos tres años las muertes provocadas por monóxido de carbono relacionadas con el uso de calentones han disminuido; en el 2020 se reportaron 13 fallecimientos, y en el 2021, 9.

Que esa cifra siga bajando y que como sociedad cambiemos de mentalidad y empecemos a tomar en serio nuestra vida, las autoridades municipales están siempre en disposición de ayudar.

Abra la ventana, pida ayuda para conectar su calentón, no se vaya a dormir sin checar que la estufa esté apagada.

Son pequeñas acciones las que nos salvarán y nos permitirán pasar las fiestas decembrinas al lado de nuestra familia.