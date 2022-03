¿El enemigo de una mujer es otra mujer?

Iniciamos el mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, específicamente el 8 de marzo, más allá del significado de ese día o el motivo de su conmemoración, me quiero enfocar en un tema que resuena a diario, una creencia que nos han vendido erróneamente durante mucho tiempo, que es el odio que la mujer le tiene a otra mujer.

¿Cuántas veces nos hemos topado en el área laboral con mujeres que sienten un tipo de rivalidad hacia otras mujeres? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con mujeres más bonitas, más delgadas, con mejor cabello o mejor vestidas que nosotras envidiamos? ¿Cuántas veces hemos demeritado el trabajo de otras mujeres por ser más inteligentes?

El sistema de educación patriarcal en México nos ha enseñado a ser “enemigas” de otras mujeres, se nos ha adiestrado desde niñas para ser competitivas con nuestro mismo género en el área de la belleza, la inteligencia y la gentileza. Esta violencia simbólica inicia con el establecimiento de que lo femenino vale menos que lo masculino, pero que podemos hacer que nuestra femineidad sobresalga de otras mujeres y así poder destacar y encontrar por fin la aceptación masculina, se nos ha enseñado que siempre debemos lucir más bonita que la de lado, más delgada, más callada o menos histérica.

Nos han obligado a sobresalir y pisotear los sueños de aquellas mujeres que nos representan alguna amenaza, ya sea en el área laboral o en el área sentimental, es cierto que las mujeres somos más perfeccionistas y exigentes, que nuestro cerebro funciona de manera diferente al de los hombres, que prestamos más atención a los detalles, que nos importan cosas que a los hombres no, que somos más sensibles y sentimentales, entre otros factores, sin embargo, la formación basada en ser siempre mejor que la otra parte de una enseñanza machista.

Me ha pasado a mí como mujer, de igual forma fui creada en este mismo esquema patriarcal, he envidiado y criticado a otras mujeres y en mi caminar de la deconstrucción he podido modificar patrones y ver lo bueno de cada compañera y controlar el impulso de la competencia, puedo usar de ejemplo mi vida laboral donde he tenido la oportunidad de tener jefas que me han resultado más estresantes que mis jefes hombres, sin embargo, puedo decir que he aprendido 100 veces más cosas de aquellas mujeres que de mis jefes coléricos, y profundizando desde la empatía me di cuenta que ellas se han esforzado el doble por llegar a ser las mujeres exitosas que ahora son.

En este mes invito a mis queridas lectoras a que se revelen en contra del sistema de creencias que nos enseñó a normalizar la competitividad feroz en contra de otra mujer, que empecemos a creer que entre mujeres podemos apoyarnos y acompañarnos en la lucha diaria de la igualdad, creando estructuras de solidaridad femeninas en donde las bases sean el empoderamiento y el apoyo de otras mujeres con la misma meta. Debemos olvidarnos de que si a una mujer le va mal eso nos hace más exitosas, que si una mujer tiene unos kilos de más eso nos vuelve a nosotras más delgadas o si la compañera de trabajo es ignorante nos vuelve a nosotras más listas.

Las mujeres tenemos un solo enemigo que se llama “machismo” y que nos ha convertido en víctimas de violencia sexual, de violencia familiar, de feminicidio, de acoso callejero, de sexting, de discriminación, y de muchos temas más, la verdadera lucha es esa, el poder destruir todas esas creencias que nos vuelven el blanco de atrocidades, es momento de estar juntas y juntas luchar por la igualdad ante un mundo que nos sigue vendiendo que el peor enemigo de una mujer es y será siempre otra mujer, y darnos cuenta de que eso es mentira.