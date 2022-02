El Embajador Corral (II)

En primer término, creo que el presidente pecó de incauto. Javier Corral es un personaje impresentable para ostentar una posición de representación exterior. Un agitador profesional, experto en el manejo de la mentira, la calumnia y la diatriba, Corral ha demostrado que lo que le gusta es el golpeteo político y los micrófonos. En pocas palabras (y tal como lo han descrito muchos medios), Corral es un chivo en cristalería.

Alguien con tan poco tacto y sensibilidad no puede representar a México, a menos que el objetivo fuera crear un problema con la nación anfitriona a donde fuere enviado. Quien ha causado problemas en su partido, en su gobierno, en su familia, en los medios donde ha colaborado, y en donde se ha parado, no puede ser un digno representante de nuestro país. En pocas palabras, Corral es como un Rey Midas pero a la inversa.

Por otro lado, y respecto a su nacionalidad, en varias participaciones en este mismo espacio señalé que Javier Corral usurpó el cargo de gobernador por incumplir los requisitos constitucionales para ocuparlo.

La Constitución en su artículo 32, segundo párrafo, claramente establece que los cargos para los cuales se requiera ser mexicano por nacimiento, están reservados para aquellos que no tengan otra nacionalidad. La Constitución es así de clara. Sin embargo, la Ley de Nacionalidad, en su artículo 15 establece que para ejecutar esa disposición constitucional, se requiere prohibir expresamente el ejercicio del cargo a que se haga referencia. Es decir, rompiendo con toda lógica, y violentando los principios más elementales de hermenéutica jurídica, una ley secundaria contradice lo que establece la Constitución y las autoridades jurisdiccionales y electorales lo ignoran.

Para ser gobernador de Chihuahua se requiere ser mexicano por nacimiento, y por disposición constitucional, no se debe tener otra nacionalidad. El problema es que nadie impugnó la candidatura de Javier Corral, ni en la elección interna del PAN ni en las elecciones por las cuales ha llegado al Congreso o a la Gubernatura.

Tan estaba enterado Javier Corral de este riesgo, que trascendió públicamente un video en una entrevista realizada por Max Frederick en el Canal 5 de esta ciudad, donde Javier Corral expresa haber renunciado a la ciudadanía americana cuando Estados Unidos invadió Panamá. Una mentira flagrantemente vil, que se suma a su lista. Alguien que miente impunemente de forma tan descarada y tan cínica, iba a ser nuestro embajador en el exterior.

En resumen, López Obrador tenía planeado nombrar dos violadores como embajadores: Pedro Salmerón y Javier Corral; el primero acusado de abuso sexual y el segundo, un violador consuetudinario de la Constitución.

Por otro lado, si el afán de Corral es correr del país para agarrar algún cargo que le diera inmunidad, está equivocado. La inmunidad parlamentaria protege a los legisladores de ser procesados penalmente durante el tiempo de su encargo. La inmunidad diplomática únicamente le protege en el exterior, no en México. En pocas palabras, si AMLO decide nombrarlo en algún puesto diplomático, eso no implica que la Fiscalía General de Chihuahua no pueda someterlo a proceso penal por las torturas emprendidas durante su gobierno. Su pasaporte americano tampoco le impediría ser eventualmente extraditado a México, pues Estados Unidos forma parte de los países (junto con México) que sí extradita a sus ciudadanos a otros países.

Como dicen los americanos (sus compatriotas), Corral pronto tendrá su “day in court”. Lo que le espera, lejos de ser la residencia oficial del embajador, es una celda fría en el penal de San Guillermo.