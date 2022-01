El Embajador Corral (I)

El régimen del partido hegemónico en México puede ser criticado por diversas cuestiones. Sin embargo, un tema en el cual se le reconoce por correligionarios y críticos es precisamente la conducción de su política exterior. México fue el único país que reclamó la invasión italiana a Etiopía ante la Liga de Naciones, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Por ello, una de las glorietas más transitadas de Addis Abeba, la capital de esa nación africana, lleva el nombre de nuestro país. Igualmente, cuando a Estados Unidos ejerció presión sobre varios países latinoamericanos para expulsar a Cuba de la OEA, México fue el único país que alzó la voz a favor de la isla. Se dice que López Mateos estaba consciente de la retaliación que podría venir por parte de Estados Unidos, pero decidió aceptar el costo político.

Por años, México tuvo grandes cancilleres tales como Genaro Estrada, Jaime Torres Bodet, Emilio Rabasa, Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, Bernardo Sepúlveda, Manuel Tello, por nombrar a los más destacados. Es decir, México tuvo por años una diplomacia de mucha tradición. Esto trajo consigo la creación del Servicio Exterior Mexicano, con el fin de profesionalizar el cuerpo diplomático de México, en función que estos representan al Estado mexicano, y no al gobierno en turno.

Por eso, y teniendo este marco histórico como referencia, sorprende y hasta da pena el hecho de que el presidente hubiera siquiera contemplado nombrar a Javier Corral como embajador de México en algún país del mundo. Es igualmente vergonzoso que AMLO nombrara a Pedro Salmerón como embajador en Panamá. Corral y Salmerón son gente de la misma calaña, personas de la más baja ralea, y el presidente decide nombrarlos en posiciones diplomáticas. Eso no se le hace a ningún país, aunque este fuera una potencia enemiga.

Muchos presidentes han incurrido en el exceso de tomar las posiciones de representación exterior como puestos de consolación o compromiso político. La Constitución los faculta para ello, mas deben equilibrar los nombramientos políticos con los nombramientos de diplomáticos de carrera.

En días recientes, el presidente expresó que había pensado nombrar a Javier Corral como embajador, pero que la doble nacionalidad de este último era un impedimento para ello. Inmediatamente se desataron una serie de dimes y diretes respecto a este tema.

No se sabe si fue una travesura más del presidente López Obrador, si quiso exhibir a Javier Corral, o si fue sincera su expresión. Lo que es un hecho es que el presidente ha pagado a varios gobernadores de oposición su operación a favor de los candidatos de Morena en el país con posiciones diplomáticas o consulares.

Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa fue nombrado embajador de México en España. Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora fue nombrada cónsul en Barcelona. Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, está siendo nombrado embajador en República Dominicana. Este último caso es una clara traición Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, pues llegó a ser gobernador por decisión de Moreno cuando este último se fue a dirigir el PRI nacional.

El común denominador de todos estos personajes es que entregaron sus Estados a Morena en la elección de junio pasado. ¿Cuál es la diferencia con Corral? Que Corral no cumplió su compromiso de entregar el Estado a dicho partido. Por más que promovió a Juan Carlos Loera, no logró hacerlo ganar. Lo curioso es que a la fecha, Loera y su equipo sigan sin entender que lo que le costó la elección era su cercanía con Corral. Es un tema clarísimo, y a la vista de todos. De ahí que no exista un compromiso de López Obrador para con Javier Corral, pues como diría mi compañero de páginas Carlos Murillo, Corral y su equipo no son capaces ni de organizar un “baby shower”.