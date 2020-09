Ciudad de México.- A la vista el inicio del proceso de selección de quienes habrán de asumir la candidatura del partido del gobierno, Morena y afines, en la puja por alguna de las 15 gubernaturas en disputa durante los comicios del próximo junio, nada parece más evidente sino que Alfonso Durazo Montalvo será el elegido para Sonora, abriendo con ello una oportunidad inmejorable de cambio en la cúpula de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que él encabeza y, más importante, en la infructuosa estrategia aplicada hasta hoy en la lucha contra el crimen organizado.

De confirmarse las expectativas de no pocos integrantes del “círculo íntimo” de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, la eventual salida del cuestionado exsecretario particular y operador de Vicente Fox deberá darse antes del cierre de octubre próximo, para cuando, previsiblemente, el tabasqueño deberá tener listo no sólo a su relevo sino, también, una propuesta de política que permita no sólo contener el “baño de sangre” causado por las bandas a todo lo largo y ancho del territorio, sino, en especial, ofrecer resultados tangibles en lo que a la recuperación de niveles mínimos de seguridad y paz social, ausentes ahora de nuestra realidad cotidiana.

Ello, al margen de consideraciones de otra índole, ha dado paso a toda suerte de especulaciones sobre la asunción de nuevas responsabilidades y encargos por parte de las Fuerzas Armadas y, obvio, en lo que a la identidad del previsible relevo del sonorense se refiere, pues, ya hoy, igual se habla de que el “favorito” de éste para sucederle no es otro que su actual subsecretario, Ricardo Mejía Berdeja, a quien incluso “consiguió colar” hace meses a las cotidianas reuniones de seguridad en Palacio, que de personajes tales como el responsable en el gobierno capitalino, Omar García Harfuch, de quien, se asegura, “perdió terreno a causa del fallido atentado implementado en su contra por el Cártel Jalisco Nueva Generación; el controvertido exgobernador michoacano Leonel Godoy y Manuel Espino Barrientos, actual comisionado del Servicio de Protección Federal.

No deberá, pues, pasar demasiado tiempo antes de que, de manera oficial, se esclarezca el destino de uno de los secretarios que más cerca de su jefe gusta dejarse ver y, claro, de una propuesta de gobierno que ha evidenciado su inefectividad. Si no, que le pregunten a la ciudadanía…

Asteriscos

* Más que oportuno, aunque no por ello menos sorpresivo —para el gobierno en especial—, el acuerdo signado a la farmacéutica nacional Landsteiner Scientific con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para traer a México hasta 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra el covid-19, en cuanto la misma esté lista y la Cofepris expida el registro correspondiente. Bien…

* Presuntamente omiso ante conductas agresivas del subdirector de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, que él presidía, en contra del personal, el ahora director de Capital Humano del IPN, Jaime Arturo Meneses, fue suspendido de manera temporal y sin goce de sueldo por el Órgano de Control del Instituto…