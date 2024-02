‘El Ejército de Dios...’ cerca de la frontera

LULAC (La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos),emitió una alerta nacional ante la llegada de un grupo de antiinmigrantes “extremistas armados de otros estados con una agenda de odio” a la frontera de Texas y México. Un convoy que salió desde el estado de Virginia en los Estados Unidos el lunes pasado, se dirigía al sur para congregarse en rechazo a las políticas migratorias de la actual administración.

Se presume que algunos de los manifestantes son nacionalistas cristianos que podrían estar armados. Algunos de sus organizadores se autodenominan “El ejército de Dios” o “God’s Army”, y aseguraron estar en una misión para enfrentarse a los “globalistas” que, según dijeron, conspiran para mantener la frontera abierta, “envenenar nuestra sangre” y destruir al país.

El convoy, inicialmente conformado por decenas de tráileres, vehículos recreacionales y motociclistas, planeaba aumentar sus participantes en el trayecto, y organizar protestas masivas en la frontera este domingo, para exigirle al gobierno de Biden medidas estrictas contra la inmigración ilegal. El congresista republicano de Texas Keith Self, quien ha promovido la caravana, dijo que al menos 700 mil vehículos participarían en la manifestación. Originalmente el grupo había declarado que liderarían un grupo de 40,000 trocas.

Pero las cosas no les han salido como planearon originalmente, entraron a Texas con solo unos 50 vehículos. Debido al fracaso para reunir los cientos de miles de participantes que planearon originalmente, el convoy se autodenominó luego “Taking Our Border Back”, o “Tomando Nuestra Frontera de Nuevo”. Miembros del controversial grupo se congregaron el jueves pasado en una destilería y cervecería llamada ‘one shot’, o un tiro, localizada en Dripping Springs, al suroeste de Texas; donde acamparon. El momento culminante del mitin fue cuando tomó la palabra la ex gobernadora de Alaska, y ex candidatarepublicana a la presidencia: Sarah Palín. “Es suficiente, no nos dejaremos más, vamos a recuperar a nuestro país”, declaró con efusión.

De ahí se dirigieron hasta Vado, Nuevo México, cerca de El Paso, rumbo a Yuma Arizona. Los pocos que pararon ahí,dijeron a los medios que su intención era crear conciencia sobre lo que calificaron como una “crisis en la frontera”. Unos cuantos pobladores los animaron en la carretera con banderas, y se les unieron más tarde, participando en oraciones, escuchando música country, y

uniéndose a sus protestas teatrales; diseñadas principalmente para la televisión. Algunos expresaron estárpreocupados por su país, debido a una política de “frontera abierta, lo que, según ellos, causa muchos problemas de drogas, tráfico de sexo, e inmigración ilegal”. “Sin fronteras no tenemos país” expresó otro entrevistado por una televisora de El Paso.

El grupo original fue promovido por animadores de radio conservadores y personalidades como Tucker Carlson. Ante las críticas, los organizadores del convoy suavizaron su discurso, ydijeron ante los medios nacionales durante la semana que sus protestas serán pacíficas, ya que utilizarán la oración para pedir por su país. “Queremos poner bajo la luz el número de inmigrantes cruzando la frontera ilegalmente por Texas”, comentó uno de sus miembros. Organizaciones cristianas conservadoras de los Estados Unidos se deslindaron de promover algún acto de violencia, criticando el racismo. “El cristianismo no enseña a darle la espalda a las personas que necesitan ayuda porque no se parecen a ti”. dijo un pastor que recorrió más de 3,200 millas a lado de la frontera junto con un grupo de evangelistas y católicos. “Encontramos que sí hay una crisis, pero que pone en peligro a los migrantes, no a los ciudadanos de EU”, dijo. A pesar de que la retórica republicana intenta aparentar que actúan bajo la voluntad de Dios, lo que escupen es odio antiinmigrante”, dijo.

A pesar que los organizadores trataron de distanciarse oficialmente de las milicias, expertos han advertido que las protestas planeadas hoy pueden incluir una combinación explosiva de miembros de extrema derecha y hasta vigilantes armados “adormilados”. “Datos recopilados indican que el conflicto entre Texas y el gobierno federal se ha convertido en un imán para el vigilantismo extremo”, dijo David Burghart, director ejecutivo del instituto para la educación sobre derechos humanos organizado por America’s Voice. “La protesta combina muchos de los mismos elementos que la insurrección de enero 6: miembros de milicias, negadores del Covid, promotores del fraude electoral, y otros derechistas extremos pesados”. Estos grupos incluyen a los neonazis “Proud Boys”. La semana pasada, lanzaron un telegrama despectivo; llamando a los inmigrantes “Invasores inmigrantes cafés (morenos)”, e incitaron a sus seguidores para que “tomaran sus armas”. Otra organización racista, el” Nazy Arian Network”, convocó a reunirse para apoyar a la resistencia texana, pidiendo a todos los hombres blancos que se les unan.

LULAC señaló que la retórica incendiaria contra la inmigración, alimentada por las posturas del gobernador de Texas Greg Abbot. y decenas de otros

gobernadores republicanos de EUrespecto a las leyes federales, podrían llevar a la violencia.

Las constantes imágenes de cientos de migrantes en caravana queriendo cruzar hacia el norte en los medios, así como las fotos de algunos de ellos descansando en las calles de ciudades estadounidenses; esto aunado a la excesiva propaganda negativa, que es explotada constantemente para generar miedos culturaleso económicos infundados, y así ganar adeptos ilusos por los oponentes políticos del actual gobierno estadounidense, Así como la promoción del odio antiinmigrante, han incitado asentimientos incendiarios peligrosos entre pobladores principalmente rurales, o de clases trabajadoras de bajo nivel educativo; promoviendo así el terrorismo doméstico en mentes enfermas.

Esto, a veces puede tener consecuencias fatales, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, como ya sucedió en El Paso,ciudad en donde todavía se recuerda como reciente la terriblemasacre en el Walmart de Cielo Vista perpetuada por el supremacista blanco del noreste de Texas: Patrick Crusius, quienfue influenciado por corrientes retoricas racistas similares antes de su horrenda ejecución masiva en una ciudad poblada principalmente por hispanos de origen mexicano.

Verónica Escobar, congresista de EU por El Paso, dijo estar preocupada, “la retórica antiinmigrante tiene un fácil acceso a las armas, lo que puede promover situaciones peligrosas en las comunidades fronterizas”, expresó. El convoy partió el viernes por la mañana rumbo a Yuma, Arizona, en donde se espera que se reúnan más participantes.

Por años ya, tanto en México como en EU, hemos sido testigos de múltiples imágenes de migrantes arriba de trenes, caminando en caravanas, y durmiendo en campamentos en su travesía hacia el norte, que han propiciado una psicosis colectiva, especialmente en aquellos estadounidenses que ven las noticiassobre la frontera desde estados lejanos, y no viven el día a díadel esfuerzo constante que las fuerzas del orden hacen en las comunidades fronterizas para regular los flujos migratorios entrelos dos países protagonistas. Las estadísticas más recientes indican que el número de migrantes indocumentados que cruzan hacia el país anglosajón se ha reducido en un 50 porciento aproximadamente dese diciembre pasado, cuando el presidente mexicano decidió redoblar esfuerzos, presionado por su colega Biden, para endurecer el tránsito libre de los migrantes dentro de México, a pesar de ir en contra de su retórica original. El estado mexicano empezó a parar los trenes provenientes del sur antes de llegar a las

ciudades fronterizas, e incrementó, al menos en el papel, la vigilancia de las zonas fronterizas más saturadas por migrantes deseosos de cruzar al país vecino. Esto para mejorar la relación bilateral y la cooperación entre los actuales gobiernos de ambos países, y ya en el último año de su mandato.

Es por ello que resultan tan inconvenientes para estas relaciones las filtraciones de la DEA de EU sobre posibles pagos de millones de dólares del Cártel de Sinaloa para ayudar a la anterior campaña presidencial del López Obrador, y por el que el presidente mexicano ha retado a la institución antidrogas públicamente, para que las prueben, o que se pidan disculpas en nombre del pueblo mexicano, y de la envergadura que representa, aunque, en lo personal, no coincidimos en que ninguno de los dos los gobiernos tengan tan buena reputación que digamos, considerando la facilidad con que se pueden conseguir drogas ilícitas en ambos países, a pesar de las apariencias políticas. Desafortunadamente, creemos que la polarización política seguirá aumentando y resintiéndose en las comunidades fronterizas cada vez más, debido a la baja calidad de educación,a la decadencia económica, y a la xenofobia prevalentes entre lamayoría de la clase blanca trabajadora de EU, y sus seguidores asimilados, así como al rencoroso racismo, ya descarado, que intenta culpar de todos sus males y complejos a los extranjeros;como ya ha sucedido cíclicamente a través de la historia en otros países que han promovido la superioridad de razas, y que han terminado en episodios históricos muy violentos.Lamentablemente este tipo de conflictos étnicos y de clases; en el fondo esconden intereses territoriales y económicos de clases dominantes más altas, pero tienden a volverse políticos, y propagarse entre vecinos, especialmente cuando hay crisis económicas y hartazgo entre sus constituyentes que aprovechan líderes sin escrúpulos en su enfermiza búsqueda del poder. Jerry79912@yahoo.com