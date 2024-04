El eclipse del debate

Desde el día 11 de julio de 1991, no se había presentado en México un fenómeno astronómico, como el que tuvo verificativo el día de ayer, me refiero al eclipse total de sol que, a nivel mundial fue transmitido por diferentes medios de comunicación, destacando la cobertura especial que la NASA (National Aeronautics and Space Administration), desde tierras mexicanas, estuvo realizando.

Los corresponsales de Televisa en Torreón, Coahuila, reportaban que, el hecho de que la NASA hubiese declarado esa ciudad como el mejor lugar para poder apreciar el fenómeno, dejó una derrama económica de 55 millones de pesos, solo por lo que concierne a una ocupación hotelera del 100 por ciento, ya que, de diversas partes del mundo, se congregaron en dicho municipio para disfrutar de dos a tres horas, de la majestuosidad de la naturaleza.

En nuestro país, las autoridades educativas, declararon como inhábil el día 8 de abril de 2024, bajo el argumento de la protección de los niños, niñas y adolescentes; a contrario sensu, en otras partes del mundo, se proporcionó el equipamiento necesario para que, quienes se encontraran en horario escolar, pudiesen apreciar el fenómeno desde sus centros escolares.

El sol fue cubierto totalmente por la luna y pudo observarse en su plenitud en diferentes partes del mundo, pero en otras, como en Ciudad Juárez, se apreció solo de manera parcial, no obstante, se pudo apreciar gracias a la tecnología y como lo referí anteriormente, a los medios de comunicación.

Ahora bien, me permitiré realizar una analogía del fenómeno antes indicado con lo expuesto por quienes están buscando la Presidencia de la República para las próximas elecciones en el debate del pasado domingo 7 de abril, en el entendido de que, hay de eclipses a eclipses, y como siempre, los debates en México, siguen siendo una sarta de dimes y diretes que nos alejan por completo de un ofrecimiento claro de propuestas realizables y alcanzables, en el que se exprese lo que cada candidato considera se puede realizar en diferentes áreas y se contraponga con lo que otro de ellos llegue a exponer.

En otras palabras, a pesar de que los tres candidatos refirieron que pretenden hacer en cuestiones de seguridad, salud, educación y combate a la corrupción, su preparación no era la adecuada para la explicación de sus propuestas, ganó el objetivo primario de los contendientes, que fue la desacreditación, el ataque, la ignominia, la infamia, etcétera, lo curioso es que, tanto Claudia Sheinbaum, como Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez, al término del debate, se declararon ganadores.

Y el pueblo, cuando será el ganador, por debate entendemos la confrontación de ideas y opiniones diferentes sobre determinado tema, a través de la exposición de diferentes posturas y argumentaciones; en otras palabras, debate no es una expresión irracional de descrédito o ataque a la honra de persona determinada, como se pudo apreciar en el debate.

Es curioso que acababa de presentarse una situación de seguridad nacional dada la irrupción por parte de las autoridades ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, Ecuador, y que, en el debate, no se aportara postura alguna sobre tal situación -tal vez porque el objetivo es ganarse adeptos y no demostrar que se tiene conocimiento de lo que ocurre en México-, entonces en que radica la analogía, en que lo expuesto por los candidatos mantiene la incertidumbre que genera la obscuridad, escuchamos discursos vagos, que no generan certeza en los actos que se pretenden realizar, ni en la manera en que se va a sacar al país adelante, el trabajo de campaña debe encaminarse a convencer al electorado en el sentido de que, quien llegue a ocupar la presidencia de la república, tiene el sartén por el mango y puede enfrentarse a la problemática social que envuelve a nuestra comunidad.

En Ciudad Juárez, necesitamos acciones concretas para frenar el fenómeno migratorio, requerimos apoyos federales para atender a las personas en movilidad, se necesitan estrategias en materia de seguridad para reducir el índice de criminalidad que se está presentando, podrán los candidatos entender que, los juarenses necesitamos saber qué, cómo, y cuándo se va a hacer algo por esta majestuosa ciudad, ¿podrán en algún momento presentar acciones concretas encaminadas a exponer la manera de frenar tales problemáticas?

Esperemos que se olviden de la vieja política, porque, a pesar de estar en una supuesta cuarta transformación, a pesar de referir que se busca una nueva política, a pesar de manifestar que vienen del pueblo trabajaran por el pueblo, lo que a la fecha han presentado, son las mismas politiquerías de siempre, acciones vagas y sin sentido que nos alejan de la realidad que se vive en nuestra localidad y en todo el país.