El diablo está planchando

Ciudad de México.- No. No se trata de un artículo de broma, ni siquiera por error. Tampoco el título tiene algo que ver con ello. Simplemente recordé cuando, hace muchos años, escuché esa expresión de mi abuela para referirse al intenso calor que azotaba el pueblo.

No tengo idea de cuál era la temperatura en aquella época para que provocara que la abuela -y las abuelas de muchos de mis amigos- formaran esa frase que hasta la fecha sigo escuchando de vez en cuando.

De lo que sí estoy seguro es que, de acuerdo a los registros nacionales e internacionales de las mediciones del clima, este mes pinta para ser uno de los más calientes de los últimos ocho años. Dirán en tierras de Ojinaga, Hermosillo o Campeche que aguantamos muy poco, porque en esas zonas, el termómetro ha marcado más allá de los 44 grados centígrados, sin equivocarme.

El problema es que, no en todo el territorio nacional se habían registrado temperaturas tan altas en este mes desde hace años, cuando sabemos que la temporada de mayor calor es, indudablemente, agosto, sin quitarle méritos a julio.

Decía pues al principio que no se trata de un artículo de broma empezando por el título. Se trata, en serio, de un espacio a la reflexión porque invariablemente, las temporadas de calor traen como consecuencia inmediata el desbasto de agua potable y, ya sabemos, en el mundo las últimas guerras han sido por la falta de ese vital líquido.

Podríamos entender que esta temporada temprana de calor se genera por muchas razones, empezando por el informe del Servicio Meteorológico Nacional que señala que hoy, 19 de junio, seguirán estas inusuales temperaturas arriba de los 42 grados centígrados en la mayor parte de México.

Inusuales, insisto, porque no es temporada de calor, no el que estamos sintiendo en estos momentos y según la Organización Meteorológica Mundial, la batalla contra los embates del calor está perdida pues aún si se lograran reducir considerablemente las emisiones, no habrá un alivio sino hasta tres décadas después, por allá de 2060.

Los especialistas del clima dicen que no se trata de la canícula (fenómeno que se caracteriza por temperaturas no menores a 37 grados centígrados, disminución casi total de lluvias, cielo despejado y un calentamiento del aire que apenas soporta el cuerpo humano), pues su presencia se registra entre julio y agosto con temperaturas superiores a los 40 grados.

La advertencia es que si no se trata de la canícula, entonces el panorama futuro inmediato es de gran cuidado, porque se está adelantando una temperatura que no se ha registrado desde 2016 con esa fuerza; siete años después, podemos advertir, señalan distintas fuentes, que el verano será verdaderamente un horno en gran parte del mundo.

Viene una pregunta obligada: si esta ola de calor que azota de manera temprana al territorio mexicano aún no es lo más alto que se espera, ¿qué sucede con el agua potable?

Lo mencioné en artículos anteriores: las entidades que más padecen la sequía, sobre todo en verano, por supuesto, son Chihuahua, Coahuila y Durango, con niveles muy bajos en sus reservas y la mínima captación de agua por corrimiento natural, además, claro, de cero lluvias.

Pero el registro oficial de las autoridades correspondientes, advierten que los tres estados anteriores ya no son los únicos con problemas graves de sequía en la mayor parte de sus territorios, pues este año se habrán de sumar (ahora ya están sumados) Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León.

Evidentemente, la falta de agua se debe a la sequía y la sobreexplotación de las reservas que aún podían abastecer al grueso de la población.

¿Qué estamos haciendo, todos, como ciudadanos, para cuidar el agua? ¿Le digo la verdad? Poco o casi nada. Seguimos abriendo la llave como si tuviésemos la garantía de que no se habrá de acabar jamás… utilizamos el chorro de la manguera para lavar el piso de las cocheras, el auto y hasta los vidrios de las ventanas habitacionales.

Continuamos usando media hora o más de tiempo en la regadera, abrimos la llave para lavar los dientes como si nos pagaran para dejar salir el agua más tiempo y, por si fuera poco, cuando llega el recibo vamos a regatearlo al cajero donde se debe pagar.

Imagine que, de pronto, alguien llega a su casa y le dice que llene los recipientes que pueda porque será el último líquido que tendrá ahora y por siempre. Ya ha pasado en otros países. ¿Queremos lo mismo? Al tiempo pero, por ahora, está planchando el diablo.