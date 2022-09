El día que el mundo cambió

Creo que todos recordamos qué estábamos haciendo el 11 de septiembre de 2001. Recuerdo que yo me dirigía a la escuela, pues tenía clase a las 7:30 de la mañana. El horario en la frontera es dos horas menos que en la ciudad de Nueva York. Como era mi costumbre, sintonicé 95.5 FM, la estación KLAQ de El Paso, para escuchar algo de música. El conductor del programa, Buzz Adams, dijo que un avión pequeño se había estrellado en una de las torres del World Trade Center de Nueva York, probablemente debido a la neblina, o algún fenómeno similar. Es importante recordar que en esa época, no teníamos la inmediatez de la noticia como la tenemos ahora a partir del uso de las redes sociales.

Llegué a la escuela y tomé la primera clase, que era la de informática. Comenté con mi amigo Óscar el accidente, pero no le dimos la mayor importancia. Posteriormente, a la clase de las 9:00 am, llegó el Profesor Chávez (un amigo que a la fecha conservo) y prendió la televisión que había en el salón. Nos dijo que no había sido un accidente y que un segundo avión se había estrellado en otra de las torres. Las imágenes que mostraban los medios de comunicación eran aterradoras. Gente corriendo por toda la ciudad, presas del terror que causaban esos hechos.

Recuerdo también que antes de los hechos, por años, tenía la costumbre de ver la lista de los más buscados del FBI. En primer lugar (meses antes del atentado del 11 de septiembre) siempre aparecía un sujeto de nombre “Usama Bin Laden”. Así, con U. Nunca imaginé que quien ya era el hombre más buscado por el FBI hubiera sido el arquitecto del más grande atentado terrorista de la historia.

A partir de ese día el mundo cambió. En la frontera se alcanzó a sentir de forma más directa el cambio de medidas de control fronterizo, obstaculizando el proceso de internación a Estados Unidos. Quienes crecimos en la frontera podemos recordar que ir a El Paso no era un proceso tan dilatado, pues los puentes si bien siempre estaban llenos, no se hacía más de media hora para cruzar a Estados Unidos. A partir de ese trágico día, las filas en los puentes subieron al grado de hacer hasta cuatro horas para cruzar el control fronterizo.

Lo que vino después, fueron medidas drásticas, pero necesarias para Estados Unidos: mayores controles fronterizos y migratorios, regulación excesiva en el sistema financiero de Estados Unidos (para evitar el ingreso de recursos destinados a promover el terrorismo), incluso, el establecimiento de políticas de inteligencia que invaden en cierta forma a los habitantes de Estados Unidos.

Los expertos siempre han dicho que la oportunidad de México de tener una relación más cercana y simétrica con su vecino del norte era con George Bush Jr., esto por lo antecedentes de su familia con nuestro país. Desafortunadamente, este evento provocó un viraje en la conducción de la política exterior de Estados Unidos con el mundo, y México no estuvo exento de ello. De tener Estados Unidos un presidente que tenía una clara intención de acercar a nuestros países, pasó a tener un presidente que se dedicó a defender a su país de amenazas exteriores, alejándolo un poco del nuestro.

Hoy, a 21 años de aquel atentado terrorista, y con Bin Laden muerto, el combate al terrorismo sigue siendo uno de los principales objetivos de todo gobierno de Estados Unidos.

Después vino la invasión a Afganistán, y posteriormente a Irak. El mundo está tan conectado que lo que se fraguaba a miles de kilómetros de nuestro territorio, impactaba en la realidad que vivimos los fronterizos día a día.

Si bien el terrorismo ha sido combatido por prácticamente todos los países (especialmente los de Occidente), a la fecha es y será siempre una amenaza latente para la seguridad de los pueblos, incluido el nuestro. Esperemos que sea una amenaza que se erradique en el largo plazo.