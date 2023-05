El día del maestro en la UACJ

Este 15 de mayo, como cada año, se celebrará el día del maestro, de todos los maestros. Aunque tengo claro que en cada nivel educativo los que nos dedicamos a la enseñanza interactuamos en condiciones, realidades y necesidades distintas y específicas.

Iniciaré recordando que, aunque en general el día del maestro se celebra en fechas distintas en cada país, la celebración del día del maestro en México tiene su origen en una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en 1917 por profesores que fungían como diputados federales en ese momento.

La propuesta fue honrar a los maestros y conmemorar la toma de Querétaro. La primera ocasión que se celebró en México fue en el año 1918. Posteriormente, la fecha coincide también con la declaración del Vaticano en 1950, de San Juan de La Salle como patrono universal de los educadores.

En México, el propósito para establecer y celebrar el día del maestro no sólo fue para valorar el papel social que tienen todos y todas a quienes se les encarga instruir a la niñez y juventud del país, sino también fue visibilizar, reconocer y reivindicar la labor de los docentes de la nación. Reivindicar significa reclamar con firmeza aquello que se ha perdido o está por perderse y a lo que se tiene derecho. Y es precisamente sobre esto que me gustaría reflexionar.

El ánimo con el que se llega a la celebración del día del maestro en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) demanda mucho del espíritu reivindicador. Indudablemente con la expansión física de la institución, con el crecimiento de la planta docente y con el tamaño de la matrícula de estudiantes, se han tenido muchos logros y también se han presentado diversos problemas y necesidades.

En la UACJ, sin embargo, el espíritu de reivindicación de los docentes tiene que ver con aspectos vinculados al respeto por la dignidad humana. En primer lugar, la defensa del derecho a no ser ignorados en el planteamiento de sus peticiones y desacuerdos, y en segundo lugar, la defensa del derecho a diferir de manera libre.

Con relación a no ser ignorados en el planteamiento de peticiones y desacuerdos, la institución ha venido legitimando la práctica de callar, minimizar y evadir el dar respuesta por escrito a inquietudes y peticiones planteadas por la comunidad académica.

En cualquier ámbito oficial sea en las dependencias o en los sindicatos subordinados, la violación al derecho de respuesta formal del docente es una constante. Los procesos para modificar el Estatuto Académico o para la legitimación del Contrato Colectivo en los diferentes institutos son sólo muestras recientes de acciones que subestiman e ignoran a quienes hacen posible la vida académica.

En cuanto al derecho de diferir de manera libre, la institución se ha convertido en “policía del pensamiento” como diría Gómez Morín. Cualquier voz que se levante reflexionando sobre lo que no se hace correctamente es inmediatamente, y de manera sistemática, desacreditada en todos los foros, catalogada como mal intencionada, e inclusive vinculada con intereses anti universitarios. No se respeta el libre albedrío del ser humano y no se reconoce que la esencia de todo académico es ser autocrítico y reflexivo.

Concluyendo, me parece que el día del maestro nos da un espacio para la reflexión. Considero que la reivindicación del respeto a la dignidad humana y al libre pensamiento es una prioridad al interior de la UACJ. A un servidor se han acercado diversos integrantes de la comunidad académica alentándome para buscar encabezar esas reivindicaciones.

Una petición que me honra y compromete y que indudablemente me llevará a incursionar en la vida política universitaria. Se acerca ya el tiempo para evaluar el rumbo de la universidad. En pocos meses, con la elección de consejeros universitarios y de nuevo rector, la comunidad académica decidirá si está dispuesta a iniciar el camino hacia la reivindicación de sus derechos.