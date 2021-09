-El desprecio por la ley en vacunas Covid

-Dejan para después Fiscalía y Función Pública

-Otro problema de dinero en el Tribunal

-Al fin de esta semana ajustan el verde

Eso del país de leyes presumido en la retórica política sigue sin verse. Las leyes son aplicadas según el cliente. Es una lástima que eso incluya la vacunación contra el Covid-19.

Discrecional, arbitrariamente, el Gobierno federal decide cómo, cuándo y dónde aplica los biológicos a lo largo y ancho de la República. Da la impresión que de manera unilateral son tomadas las decisiones correspondientes; bastante unilateral.

En Chihuahua las familias de cuatro menores de edad han obtenido amparos para que sus hijos sean vacunados, pero no ha habido poder humano y tampoco legal para obtener la inoculación y por lo tanto la defensa contra el virus letal.

La justicia federal ha ordenado que los menores sean vacunados, pero la Presidencia de la República ha decidido que no lo hará. Dicen que aplicar el biológico a un menor es quitarle la oportunidad a un adulto de evitar el contagio.

Pero da la casualidad que hay decenas de miles de menores contagiados y cientos de muertos por la misma razón. Es, además, la salud un derecho humano.

Está demostrado que las vacunas son aplicadas según la edad y según la zona geográfica del país estrictamente decididas por la máxima autoridad federal entonces ¿por qué no cumplen con una decisión judicial que ordena la inoculación? Porque saben que son impunes. Ningún responsable será sancionado por ello.

La Federación es intocable. Cualquier otro común mortal es objeto de sanción automática cuando no acata el ordenamiento de un juzgador.

La explicación política es que por donde brinque la primera vacuna para menores deberán brincar para todos aunque no hacerlo implique pasar por el arco del triunfo la decisión de un juez federal.

Chihuahua como estado trae un avance aproximado al 90 por ciento de vacunados adultos, pero faltan más de un millón de menores completamente expuestos al virus y sin esperanza siquiera de una fecha tentativa para obtener la inyección.

Debe la Cuarta Transformación recapacitar. Difícilmente socializará su logística para vacunar, pero al menos debe poner el ejemplo de cumplimiento con la ley.

***

Acaba de ocurrir otra rareza en la nueva era del Congreso del Estado. La primera tuvo que ver con la tremenda desorganización durante la toma de protesta de Maru Campos en Juárez y la malita lectura de la orden del día por parte del presidente del órgano legislativo, Mario Vázquez. “Los que estén de acuerdo levanten la voz”... O una y otra vez pedir aplausos a los invitados porque así estaba escrito en el guion.

Para el “control” en los accesos a la X fueron instalados policías municipales y estatales, pero también fueron solicitados de último minuto los servicios de seguridad del Poder Judicial porque los del Congreso extrañamente no fueron contemplados.

En fin, ahora el asunto es más delicado que las meras formas descuidadas en la Plaza de la Mexicanidad.

Entre hoy y mañana debieran ser ratificados por el Poder Legislativo los nombramientos propuestos por la gobernadora para la Secretaría de la Función Pública y para la Fiscalía General de Justicia, María de los Ángeles Álvarez y Roberto Fierro, respectivamente.

Pero todo indica que no estará el presidente Vázquez Robles debido a una “urgencia” político-partidaria que debe desarrollar en el comité nacional del PAN (Ciudad de México); por lo tanto, su lugar debe ocuparlo el vicepresidente, el priista Omar Bazán Flores.

No creemos en verdad que el diputado tricolor quiera aventarse ese trompo a la uña; es decir, no le corresponde colocar su pecho por delante frente a las implicaciones de nombramientos en dos áreas extraordinariamente sensibles como las mencionadas.

Así que si Mario no regresa hoy o mañana, ya no tendremos confirmación de Álvarez y Fierro esta semana.

No pasa nada en términos operativos porque ambos titulares ya iniciaron funciones desde que la gobernadora incluyó sus nombres al frente de esos renglones. No hubo cuestionamientos de ninguna especie ni adentro ni afuera del Congreso.

Y si no hubo problemas de inicio y no hay oposición tampoco tendría por qué frenarse su ratificación legislativa. Repetimos, son áreas vitales en el organigrama gubernamental, no son platos de segunda mesa.

***

Además de los viáticos sin comprobar que hacen ruido al Consejo de la Judicatura del Estado, en estos días podría estallar otro problema de dinero dentro del Tribunal Superior de Justicia.

Resulta que hay quienes tratan de aprovechar la coyuntura política actual para pedir aumentos directos a sus sueldos o compensaciones, que hasta antes de la llegada del magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos, se asignaban de forma discrecional.

Dentro del Tribunal hay grupos que buscan presionar para lograr incrementos indebidos en sus percepciones, cuando lo que existe en la estructura judicial es una disparidad generada por esos montos discrecionales de compensaciones.

Se han detectado, nos aseguran del interior de los juzgados, personas que alientan movilizaciones y reclamos públicos, sin tomar en cuenta tanto el estado financiero complicado del TSJE como las irregularidades en el sistema de compensaciones que tienen desde hace años.

Eso fue lo que permitió, por ejemplo, que funcionarios favorecidos por alguna amistad influyente, tuvieran compensaciones elevadas, mientras que otros con mayores méritos, trayectoria y trabajo dentro de la estructura judicial, apenas recibieran unos cuantos pesos.

Por eso, dentro de CJE van a buscar ponerle orden a la administración financiera de la justicia, como una forma de ayudar a frenar y racionalizar el gasto.

Por un lado están los viáticos sin comprobar que se arrastran desde las gestiones anteriores del TSJE (del magistrado presidente Julio Jiménez Castro y el administrador Carlos Olson, hoy diputado local), de lo que se dio cuenta ayer mismo.

Por otro lado está el otro problema de regular y ordenar las compensaciones de acuerdo a un tabulador racional y sustentado en criterios administrativos eficientes, para que no haya casos de injusticias salariales como los que abundan en la burocracia.

La presión es tal que en estos días el CJE tendrá que tomar el toro por los cueros, para ponerle los puntos sobre las íes a las cargas financieras que arrastra el Tribunal Superior.

***

Además de los problemas financieros que enfrenta el Gobierno del Estado, el otro motivo por el que se cancelaron algunos festejos del Día de la Independencia fue el riesgo epidemiológico, que al final de la gestión de Javier Corral no se analizó con la profundidad necesaria.

No hay confianza en los últimos indicadores que entregó el exgobernador y su secretario de Salud, Eduardo “El Higadito” Fernández. De ahí que esta semana se realice de nuevo la evaluación a fondo del verde, para ver si se mantiene o se retrocede al amarillo.

Independientemente de la función formal del Consejo Estatal de Salud, que será convocado por la gobernadora Maru Campos, el nuevo secretario del ramo, Felipe Sandoval Magallanes, tiene prácticamente conformado un equipo asesor de alto nivel para que haga recomendaciones precisas.

El contacto está afianzado con dos exsecretarios de Salud federales, Julio Frenk Mora y José Narro, antagonistas de las políticas actuales impuestas por el subsecretario Hugo López Gatell, para la revisión del caso Chihuahua, uno de los dos estados que están en verde en todo el país.

Los repuntes de contagios tras el regreso a clases, el impacto de la pandemia en los menores, las consecuencias de la reapertura que trae el semáforo y otros factores, serán los que determinen la decisión estatal.

Así, de forma independiente de lo que dicte el semáforo federal el próximo viernes, en esta semana habrá una valoración estatal y a este nivel serán adoptadas las medidas correspondientes.