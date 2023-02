El desdén de López Obrador a Chihuahua

En gran parte alentados por el ‘federalismo’ de nuestra república, pero las visitas del presidente de la República siempre son esperadas y hasta celebradas. Como si las entidades federativas fueran pequeños pueblos que no son autosuficientes para enfrentar los retos que impone el gobierno, la visita del presidente en turno trae consigo anuncio de inversiones, mejoras, y obra pública. Lo mismo sucede cuando un Gobernador visita algún municipio pequeño de su Estado, o cuando un alcalde visita alguna comunidad alejada de la cabecera municipal.

México (que constitucionalmente es una república ‘federal’) en los hechos es un Estado profundamente centralista. El 80% de los impuestos que se recaudan se quedan en la Federación, mientras que distribuye el 16% a los Estados y 4% a los municipios. Por ello, cuando un presidente visita un Estado, los gobernantes y habitantes piden al presidente alguna obra o mejora. El presidente en su posición de Tlatoani decreta X o Y inversión en determinado lugar.

Desde una perspectiva técnica, esta clase de improvisación rompe con la idea original de los planes de desarrollo y los presupuestos de egresos aprobados en los distintos niveles. Pero las cosas son así, y en la medida que no exista un federalismo real y sólido, así seguirán siendo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó nuevamente el vecino Estado de Sonora (gobernado por Morena). Son incontables las veces que el presidente López Obrador ha visitado dicha entidad, y son contadas y limitadas las veces que el presidente ha visitado Chihuahua, especialmente desde 2021 en que el PAN ganó la gubernatura causando enorme molestia en Palacio Nacional.

En esta ocasión, el presidente de la República llegó a Sonora como un Santa Claus en pleno febrero: anunció inversiones por cincuenta mil millones de pesos (poco menos de las dos terceras partes del presupuesto anual de ese Estado). Además, prometió cerca de veinte cuarteles de la Guardia Nacional en dicha entidad.

El presidente (que en teoría es el presidente de todos los mexicanos) parece premiar a aquellos Estados que hayan votado por Morena y castigar a aquellos Estados donde Morena no gobierna.

En el caso de Chihuahua, han sido contadas las ocasiones en que López Obrador ha visitado. Incluso se han dado capítulos bastante groseros por parte del Gobierno Federal que ha organizado visitas del presidente a los municipios limítrofes con Sonora y la Gobernadora del Estado no ha sido invitada. En gran medida, este desdén debe ser provocado por las intrigas que las autoridades federales en Chihuahua han promovido contra el Gobierno de Chihuahua en el altiplano.

No es que necesitemos que López Obrador visite la entidad para aplaudirle cuando venga. Simplemente, parecería que la mecánica para que haya inversión en el Estado es que el Tlatoani venga a la entidad y poder pedirle cosas. En ese sentido, Chihuahua tiene muchas carencias que solamente se pueden abatir con el respaldo de la Federación: las pésimas condiciones en que se encuentran las carreteras, el rezago en materia de salud, así como los constantes problemas de seguridad solamente se pueden combatir con el respaldo que la Federación pueda dar a las entidades, como la nuestra.

Jalisco y Nuevo León, Estados prósperos y poblados, no han recibido muchas visitas del presidente López Obrador. Incluso el caso de Nuevo León es un ejemplo no solo de que es una entidad a la que no le han dado, sino que intentan quitarle.

Dicen que en política, al que pide mucho le dan poco; al que pide poco, no le dan nada; y al que no pide nada, le quitan. La empresa de automóviles eléctricos Tesla, propiedad de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pretende establecer una planta armadora de sus carros en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, a partir del centralismo que vivimos, la Comisión Federal de Electricidad no ha querido darle los permisos necesarios, presionando para que se vayan al Estado de México, entidad que este año elige Gobernadora.

Naturalmente que la idea de López Obrador es poder anunciar con bombo y platillo el establecimiento de una planta de esa categoría en dicho Estado para poder recoger el rédito político que esto traiga.

Volviendo al tema de Chihuahua, la Federación le ha dado la espalda continuamente a nuestro Estado en diversos temas: no ha ayudado a solucionar la crisis migratoria que se vive en la entidad. Tampoco ha colaborado de forma frontal contra el crimen organizado (que parecería ser la constante en todo el país), no ha anunciado inversión alguna en Chihuahua, ni tampoco ayudó con el tema de la Presa de La Boquilla, que desató un conflicto exterior con Texas.

¿Qué le está dando la Federación a Chihuahua? Juárez nunca había tenido tantos diputados federales, específicamente aquellos vinculados al oficialismo. Entre diputados federales uninominales y plurinominales, Morena tiene seis diputados que en teoría representan a Juárez. Esto no se ha traducido en mayor inversión para la ciudad. Es decir, ya ni siquiera por una cuestión de cálculo electoral han decidido apostarle a Juárez.

Por años se le reclamó a diputados de esta ciudad su respaldo a la reforma fiscal de 2014. Sin embargo, la omisión de los diputados de Morena de Juárez de hacer algo por la ciudad es igualmente grave. Y me refiero concretamente a los diputados de Morena y PT en virtud que, al contar con la mayoría en la Cámara de Diputados, solamente ellos deciden qué hacer con el presupuesto.

Por otro lado, el desdén que López Obrador le expresa a Chihuahua tiene que ver que, lo único que hace o dice respecto al Estado, son intromisiones en su régimen interno. López Obrador ha manejado siempre una postura crítica en contra de la corrupción. La corrupción no es únicamente distraer recursos públicos para fines personales; también implica abusar de las instituciones para perseguir fines perversos.

Desde que Francisco González Arredondo (exfiscal de derechos humanos en el corralato) fue detenido, Javier Corral ha pugnado por la atracción del caso por parte de la Federación. Es curioso, pues cuando él era Gobernador y el caso de Alejandro Gutiérrez iba a ser atraído por la Federación, se opuso a través de métodos antijurídicos. Hoy promueve lo que criticó, moviendo sus influencias en México para que el caso sea atraído por la Federación. Es decir, la Justicia únicamente existe cuando Corral decide qué instancia de gobierno es la competente para atraer un asunto.

En este chisme, López Obrador se metió diciendo que le parecía que esta era una persecución contra Corral; inició también el procedimiento en la FGR para que sea esta instancia la que conozca del asunto. Es decir, López Obrador solamente se mete en temas de Chihuahua para el chisme o la politiquería barata.

Al presidente López Obrador le queda un año y medio. Tiene tiempo suficiente para reconciliarse con Chihuahua. Ahora bien, si bien el oficialismo no ganó en Chihuahua, lo cierto es que tiene un enorme arrastre en nuestra entidad. Sigo sin entender el por qué, pues como he expresado aquí, López Obrador ha mostrado desdeñar a Chihuahua, y por ende, a sus habitantes.