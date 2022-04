El derecho de vivir en paz

“¡El Ejército al cuartel!.” Tal consigna se gritaba en las calles durante el sexenio de Felipe Calderón en Ciudad Juárez. Nuestra frontera fue golpeada duramente por una estrategia sin pies ni cabeza, donde quienes forman la Generación Z la recuerdan como parte de su infancia. Simulacros de balaceras en primarias, actos violentos y el asimilar a los hombres de casco verde como parte del paisaje eran cosa común. Había quienes con ingenuidad les saludaban, con aire de admiración. Lo cierto es que nuestra generación, a pesar de corta edad, recuerda muy bien aquella época gris.

Ese tejido social se ha ido reconstruyendo con las manos organizadas a favor de la música, el teatro, la pintura, la ciencia, la historia o el deporte, por dar ejemplos. Sin embargo, hay un síntoma que se nota desde hace tiempo al andar por nuestras calles. Ahora se ve pasar las camionetas de la Guardia Nacional, con sus retenes y patrullajes; las colonias y calles vuelven a ser hábitat para estos uniformados.

Los niveles de inseguridad en nuestra frontera son alarmantes, pero no basta amedrentar con convoyes. Los procesos para la paz son complejos y requieren de la participación ciudadana. Se deben plantear estrategias serias que produzcan cambios desde lo comunitario, no solo queriendo apagar el fuego por temporadas. El otro punto donde se debe poner alerta es que la Guardia Nacional tiene que ser constantemente vigilada, para que en caso de atropellos no se dude de actuar en consecuencia.

Sobre todo aprovecho para hacer un llamado a evitar la criminalización de la juventud. Nuestra generación, que ahora está en su etapa juvenil, sabe muy bien lo que representa la GN. El temor a ser detenido para una revisión de “rutina” cuando vas al trabajo o el estado de alerta cuando se ve una de esas camionetas cafés no son situaciones normales. Es ahí que mi crítica no es atacar a ningún partido, sino señalar los atropellos que por años ha cometido el “pueblo uniformado”.

Debemos evitar la apatía y cuestionar si las estrategias de seguridad implementadas son las más adecuadas. Nos han hecho creer que la Guardia Nacional es pueblo al igual que nosotros. El problema es que los soldados son juguetes de poderosos con oscuros intereses. Nuestra frontera lo ha aprendido en carne propia. No es coincidencia que mi generación, las infancias de la Guerra contra el narco, perciba un patrón bien conocido.

La niñez de la Guerra contra el narco tiene memoria. No se nos olvida de dónde vino la violencia. Ahora esa juventud es la que sale día a día a trabajar y a estudiar. Tratando de sanar las heridas colectivas mediante lo que puede aportar cada persona, desde sus posibilidades. Nuestra preocupación sobre asuntos como estos no es fortuita, pues nuestra experiencia nos ha hecho tenerla. Por eso no subestimemos a la generación joven, pues precisamente nuestro afán crítico proviene de querer transformar el mundo que vivimos.

Escribo desde la perspectiva de un niño que vivió en Ciudad Juárez el sexenio de Calderón. Visitar el parque, ir a casa de tus amistades o jugar en la noche era algo prohibido. Y ahora que volvemos a ver los mismos uniformados en las esquinas de la ciudad es inevitable no reflexionar al respecto. El punto aquí es contra una nueva militarización, solo que con nombre distinto. Se sabe que no importa el partido o las promesas, pues siempre se quieren solucionar los problemas de las mismas formas.

Quiero terminar, al igual que en pasados artículos, reiterando la importancia de escuchar las voces de la juventud. Más allá de intereses políticos, partidistas o divisorios debemos tocar un tema tan trascendental como la seguridad pública. Que los derechos humanos sean prioridad y que la raíz del problema sea intervenida. De esas múltiples soluciones se le debe invertir al arte, la cultura y el deporte. Así, que todas las manos tomen esas herramientas para, como cantaba Víctor Jara, tener el derecho de vivir en Paz.