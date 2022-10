El derecho de buscar un mejor futuro

Imagina que un día te despiertas y te das cuenta de que tu dinero ya no vale lo mismo que el día anterior, que ya ni siquiera te permiten disponer libremente de tus ahorros que tienes en el banco, que la canasta básica ha subido el triple de lo que costaba y que ya ni siquiera hay alimento para todos. Imagina que hay una crisis eléctrica y no funciona el aire acondicionado o la calefacción ya que hay apagones constantes, vas a cargar gasolina para tu auto, pero no hay, y la que hay está carísima.

Sigue imaginando que quieres sintonizar un canal de televisión y están bloqueados por el gobierno, que implementaron una “Ley de Odio” y ya no tienes derecho de expresarte ni manifestarte porque te van a detener y condenar a años de prisión. Te das cuenta de que la hipoteca que pagabas por tu casa subió un 600 por ciento y ahora no sabes qué vas a hacer para pagarla o que estás buscando una casa de renta, pero no hay disponibles y las que aún quedan son muy costosas. Imagina que ya pagaste tu casa y la quieres vender, pero ahora vale menos de la mitad de lo que pagaste por ella, o que el gobierno te expropie tu casa de la nada porque no pudiste acreditar que vivías en ella, o que se reformó la Ley de Pensiones y ahora vas a trabajar más años para poder jubilarte con un sueldo más bajo.

También imagina que el aspirar a tener acceso a la educación es imposible debido al alto costo que representa o que un día reaparecen enfermedades que ya habían sido erradicadas y no cuentas con servicio médico ni como costearlo. Ahora imagina que el presidente de la República decidió quitar los órganos electorales para poder reelegirse sin tu participación y crear una dictadura.

Lo anterior no es producto de la imaginación, es la realidad en la que vive Venezuela, la peor crisis humanitaria que se ha podido vivir en los últimos tiempos. En este momento detente y contéstame, ¿qué harías tú en ese caso, saldrías de tu país a buscar un mejor futuro para ti y tu familia o te quedarías en Venezuela? Sé que muchos de ustedes optarían por la primera opción.

La Declaración de los Derechos Humanos, específicamente en sus artículos 13 y 14 señala claramente el derecho de todas las personas a moverse libremente y a buscar refugio y asilo en casos de extrema necesidad donde su vida corra peligro, sin embargo, los gobiernos son los que han impuesto fronteras para violentar este derecho.

A nuestra ciudad han llegado cientos de venezolanos entre ellos niñas, niños y adolescentes, ante esta situación es normal que los juarenses sintamos miedo o incluso enojo al pensar que estamos siendo invadidos por otras personas que van a consumir nuestros recursos o bien que van a volver más insegura la ciudad de lo que ya es, a pesar de, Juárez siempre se ha caracterizado por su enorme corazón y solidaridad, ha sobrevivido a crisis económicas, de seguridad y de infraestructura, la gente de Juárez ha mostrado empatía muchas veces y confío que ante esta situación nos mantendremos igual.

Las personas en movilidad en su mayoría carecen de maldad, lo que ellos quieren es buscar un mejor futuro para sí mismos y para su familia, el calvario que han pasado para llegar hasta aquí no se lo deseo a ninguno de ustedes, las inclemencias del tiempo o a los acontecimientos que pudieron enfrentar los han vuelto vulnerables, te invito a que ayudes en la medida de tus posibilidades y si no puedes hacerlo, entonces ayuda con tu empatía y explícales a las personas que no estén de acuerdo con el tema que migrar a otro país en busca de mejores oportunidades es un derecho humano. Ojalá esta lección de vida nos ayude a valorar más lo que tenemos y nos ayude a ser mejores seres humanos.