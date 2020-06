En fechas recientes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó un “decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”; un documento dirigido lo mismo al mexicano de a pie como al más encumbrado, un texto sin pretensiones, sencillo de comprender y digno de llevarse a cabo, atemporal y al mismo tiempo, oportuno para los tiempos que nos están tocando vivir.

No obstante, para la oposición política del presidente pareciera que fue todo lo contrario, un texto ofensivo, insultante, infame, entre otros calificativos que se expresaron en redes sociales cuando el hijo pródigo de Macuspana, Tabasco se atrevió a proponer a los mexicanos y mexicanas los 10 puntos para encaminarnos hacia un futuro incierto todavía que nos tocará enfrentar próximamente con los obstáculos y el esfuerzo que eso amerite.

Una cosa tenemos cierta y es que no será sencillo, desde hoy se percibe tensión en los hogares por la pérdida de empleos, el encarecimiento de los productos, el cierre de negocios, etcétera. Desde ahora existe un agotamiento emocional por guardar la cuarentena en confinamiento y sin duda que también un temor al contagio de quienes han tenido que seguir trabajando en las calles de la ciudad. Es decir, este es un hecho sin precedentes en la vida de la actual generación y no es cosa menor, nadie nos ha enseñado a enfrentar una crisis social de esta magnitud en la que nos estamos dando cuenta que la salud mental es igualmente importante que la salud física, incluso que la primera afecta directamente a la segunda y que si no se cuenta con las herramientas emocionales necesarias para afrontar situaciones extremas, la salud física terminará sucumbiendo ante las fatalidades creadas por la mente y las emociones desbordadas.

El decálogo expuesto por el presidente es la recomendación de un hombre sencillo, sensato y noble que no debería ofender a nadie con sus palabras juiciosas, sino que debería ser tomado en cuenta con humildad por sus detractores. Los otros deben entender que el pueblo de México votó, arrolladoramente, por un hombre sencillo no por un presidente que usa palabras rimbombantes con el fin de confundir en lugar de informar a su pueblo. Más bien debiera la oposición ubicarse en el contexto de la importancia de hablar sobre la salud de los mexicanos, la sana convivencia y la forma de vivir con dignidad a partir de esta pandemia que vino a cambiarlo todo en el mundo.

El decálogo, entre líneas, también nos dice que debemos ir aceptando que todo ha cambiado después del Covid, que hoy tenemos una nueva realidad pero que debemos seguir ciertas reglas así como fomentar algunas actitudes y privilegiar valores humanos para no perder nuestra esencia como seres humanos valiosos y buenos mexicanos. También habla de libertades, pues dice que ya es tiempo de que la población siga su propio criterio en la aplicación de las medidas sanitarias para disminuir los contagios y así enlistó las siguientes 10 acciones:

1. Mantenerse informados de las disposiciones sanitarias; 2. Actuar con optimismo; 3. Rechazar el egoísmo e individualismo; 4. Dar la espalda al consumismo; 5. Promover la cultura de la prevención; 6. Defender el derecho a disfrutar la naturaleza; 7. Alimentarse bien y natural; 8. Practicar algún ejercicio; 9. Borrar conductas discriminatorias y 10. Seguir un ideal.

¿Encuentra Usted, amable lector, alguna invitación a comportarse de forma perversa, dañina o maliciosa o es una invitación a salir juntos de este problema convertidos en mejores personas? Criticable sería que fuera la única estrategia que lanzara el Gobierno federal para enfrentar la pandemia mundial, pero no lo es, en cambio hemos visto una inversión sin precedentes en el ramo de la salud corrigiendo las deficiencias de gobiernos pasados además de conferencias informativas diarias y programas sociales para amortiguar los efectos de la contingencia.

El gobierno de Chihuahua también cuenta con un interesante programa a través de redes sociales que bien vale la pena difundir, es a través del Instituto Chihuahuense de Salud Mental y por medios electrónicos fomenta los primeros auxilios psicológicos además de promover la práctica de valores humanos en la comunidad.

El decálogo nos habla de la importancia de la estabilidad mental y emocional durante tiempos de crisis. En términos simples, es un llamado a ser mejores seres humanos, a no olvidar nuestra humanidad en medio del caos mundial y eso parece que ofende a su oposición política. Seguir este decálogo mejorará nuestra vida y las relaciones que tenemos con los demás. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.